Elementy odblaskowe ratują życie!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odblaski powinniśmy nosić po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Jednak dbając o swoje bezpieczeństwo, naszych dzieci i bliskich tego rodzaju elementy powinniśmy zakładać nawet poruszając się w obszarze zabudowanym.



Mówiąc o elementach odblaskowych warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.



Według znowelizowanych przepisów poza obszarem zabudowanym mamy obowiązek noszenia elementów odblaskowych, za jego nieprzestrzeganie grozi mandat do 500 złotych. Jednak to nie kary powinny nas zachęcać do noszenia odblasków, a dbałość o własne bezpieczeństwo.



Dlatego apelujemy do pieszych o noszenie elementów odblaskowych nawet kiedy poruszamy się w obszarze zabudowanym, mogą to być kamizelki odblaskowe, opaski, latarki.



Nośmy odblaski i dajmy dobry przykład i wpajajmy od najmłodszych lat takie bezpieczne nawyki, np. naszym dzieciom. Dzięki takiemu postępowaniu nasze dzieci będą bezpieczne, a przecież nie ma nic cenniejszego jak bezpieczeństwo naszego dziecka. Pamiętajmy, że odblaski ratują życie!



Nie posiadając przy sobie elementu odblaskowego wykorzystajmy do tego celu np. latarkę, która jest wbudowana w większości obecnie używanych telefonów komórkowych.



podkom. Tomasz Żerański, KMP Ostrołęka