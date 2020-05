ESTA do USA - krok po kroku

REKLAMA

Choć jeszcze kilka lat temu podróżowanie do Stanów Zjednoczonych z Polski było dla większości czymś nierealnym, przede wszystkim pod względem technicznym, dziś stało się znacznie łatwiejsze. Zniknął bowiem jeden z największych i najbardziej kłopotliwych, ale też kosztownych wymogów - ten dotyczący posiadania wizy. 11 listopada 2019 roku Polska stała się częścią Programu Ruchu Bezwizowego, a zatem zniesiony został wymóg posiadania takowej. Czy to jednak oznacza, że do Stanów obywatele naszego kraju mogą podróżować tak, jak po terenie Unii Europejskiej?

Niezupełnie - Stany Zjednoczone wciąż muszą nam udzielić stosownego pozwolenia, które da nam możliwość wjazdu na ich terytorium na nie dłużej niż 90 dni. Naszymi zamiarami nie może być również podjęcie pracy czy nauki w Stanach - to wciąż wymaga posiadania wizy. Cały proces pozyskiwania autoryzacji został jednak maksymalnie uproszczony i sprowadzony do jednego systemu - ESTA. na czym on polega i jak przez niego przejść?

Jak działa ESTA?

ESTA to system (dosłownie Electronic System for Travel Authorization) zarządzany bezpośrednio przez Biuro Ceł i Ochroni Granic Stanów Zjednoczonych, a pozwalający nam pozyskać elektroniczną zgodę na wkroczenie na teren Stanów Zjednoczonych. System dostępny jest wyłącznie przez Internet, a wniosek o autoryzację można złożyć w zaledwie kilkanaście minut. Po jego zatwierdzeniu i pomyślnym pozyskaniu zgody, ta będzie ważna przez 2 kolejne lata. Jest jedyną zgodą, której potrzebujemy, by udać się do Stanów Zjednoczonych i zaledwie małą formalnością, która zazwyczaj "przepuszcza" każdego zainteresowanego.

Aby skorzystać z systemu ESTA, musimy wejść na jego oficjalną stronę i wyrazić taką chęć. Zostaniemy przekierowani do formularza, na łamach którego po pierwsze musimy wyrazić zgodę na regulaminy oraz noty prawne, wpisać nasze dane (konieczne jest podanie prywatnych informacji z paszportu, dowodu osobistego, ale też udzielenie informacji na temat naszej nadchodzącej podróży - warto jest mieć już bilet, zarówno powrotny, jak i wylotowy). System zada nam dodatkowe pytania (między innymi dotyczące celu podróży), a naszym ostatnim krokiem będzie uiszczenie opłaty. Ta wynosi zaledwie 4 dolary za samo przetworzenie aplikacji oraz, po uprzednim jej zatwierdzeniu przez Stany Zjednoczonej (a zatem uzyskaniu zgody) - dodatkowych 10$. Jeżeli nie pozyskamy zgody na to, aby udać się do USA, zostanie nam naliczona wyłącznie ta pierwsza opłata - w większości przypadków jednak aplikacje kończą się pozytywnym rozwiązaniem.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach podróż do Stanów Zjednoczonych jest nie tylko bardzo realnym do zrealizowania, ale też mało kosztownym i wymagającym niewielkiego trudu marzeniem. Wystarczy skorzystać z systemu ESTA, by pozyskać stosowne upoważnienie - i to w przeciągu maksymalnie 72 godzin od złożenia wniosku! Jeżeli jesteśmy przeciętnymi odwiedzającymi bez niczego "za uszami", z pewnością będzie to tylko prosta formalność. Zwłaszcza, że cały proces nie trwa ani długo, ani też nie jest za bardzo skomplikowany.

