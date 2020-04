Fala opadów nad naszym regionem. Jest alert pogodowy – możliwe burze z gradem!

REKLAMA

Przed nami kilka deszczowych dni. To szansa na poprawę dramatycznej sytuacji na Narwi, która dziś miała w Ostrołęce zaledwie 67 centymetrów. Opadom deszczu towarzyszyć mogą lokalne burze a miejscami gwałtowne opady gradu. Jest ostrzeżenie meteorologiczne!



Po okresie bardzo długiej suszy kilka najbliższych dni z opadami deszczu to szansa na dużą ulgę dla środowiska. W swoich prognozach synoptycy informują o deszczu, którego wraz z ochłodzeniem będziemy doświadczać do końca bieżącego tygodnia.



Ponadto dziś w południowej części województwa mazowieckiego spodziewać można się lokalnych burz i opadów gradu – alert pogodowy dla tej części Mazowsza wydał Mazowiecki Urząd Wojewódzki.



Najbliższe dni z opadami deszczu to duża szansa na poprawę sytuacji na Narwi. Jak wynika z najnowszych danych, w środę, 29 kwietnia na wodowskazie w Ostrołęce poziom wody w rzece wynosił zaledwie 67 cm. To spadek o 4 centymetry w stosunku do pomiarów sprzed kilku dni.