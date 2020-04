Niedziela pod znakiem pożarów na nieużytkach [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Siedmiokrotnie w ciągu minionej doby ostrołęccy strażacy wyjeżdżali do pożarów zgłaszanych na terenie miasta i powiatu. Sześc zdarzeń dotyczyło pożarów w lasach i na nieużytkach. W działaniach związanych ze zwalczaniem ognia uczestniczyło 13 jednostek strażackich.



Panująca obecnie także na naszym terenie susza mocno daje się we znaki również strażakom, dla których coraz trudniejsze do opanowania stają się z pozoru niewielkie pożary. Sytuacji nie poprawia często stosowany przez nieodpowiedzialnych rolników proceder wypalania traw na nieużytkach. To właśnie takie zdarzenia stanowią od kilku tygodni nieodłączny element codziennej strażackiej służby.



Tylko w ciągu ostatniej doby strażacy wyjeżdżali do siedmiu pożarów, z czego aż pięć zdarzeń to pożary na nieużytkach. Zdarzenia te odnotowano w miejscowościach Wykrot, gmina Myszyniec (o godz. 18:12) oraz cztery pożary na terenie gminy Goworowo – w miejscowościach Nogawki (o 15:26), Czernie (o 18:47), Wólka Brzezińska (o 21:31) i w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej (w nocy z 26/27 kwietnia).



Ponadto strażacy interweniowali też w niedzielę do pożaru lasu w miejscowości Wejdo (gmina Łyse) i do pożary kartonów na „ryneczku” przy ulicy Fieldorfa Nila w Ostrołęce.



W akcje gaśnicze zaangażowano łącznie 13 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.