Festyn rodzinny w Korczakach. Gry, konkursy i ognisko z kiełbaskami!

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W sobotę, 4 lipca, w miejscowości Korczaki odbędzie się Festyn rodzinny. Impreza plenerowa zaplanowana jest w godzinach od 14:00 do 18:00 na placu wiejskim. Na wspólne świętowanie zapraszają wójt gminy Rzekuń, sołtys oraz rada sołecka.

Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych mieszkańców. Na placu pojawią się dmuchańce, ścianka wspinaczkowa oraz specjalny tor linowy. Oprócz tego chętni będą mogli wziąć udział w konkursie wędkarskim, który organizuje Koło Wędkarskie PZW nr 38 Narew w Ostrołęce.

W programie zaplanowano także liczne gry i zabawy z nagrodami dla dzieci. Uczestnicy będą mogli liczyć na darmowy popcorn, a całe wydarzenie zwieńczy wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Głównymi sponsorami imprezy są gmina Rzekuń oraz wspomniane koło wędkarskie.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.