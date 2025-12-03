Finał sezonu kolekcjonerskiego w Ostrołęce. Nie przegap giełdy 7 grudnia

REKLAMA

REKLAMA

To już ostatni moment w tym roku, aby uzupełnić swoje zbiory, wymienić się doświadczeniami lub znaleźć unikatowy prezent. Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów „Unikat” zaprasza wszystkich pasjonatów na grudniową giełdę.

Już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia 2025 roku, w godzinach od 11:00 do 12:30, w Klubie „Lokator” przy ul. Hallera 13 (I piętro) odbędzie się cykliczna Giełda Kolekcjonerska. Jest to wydarzenie, które od lat przyciąga zarówno wytrawnych zbieraczy, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kolekcjonerstwem.

Co czeka na odwiedzających?

Jak zawsze, oferta giełdy będzie niezwykle różnorodna. Na stoiskach będzie można znaleźć, obejrzeć, a także nabyć:

Numizmatykę: monety polskie i zagraniczne oraz banknoty.

monety polskie i zagraniczne oraz banknoty. Filatelistykę: znaczki pocztowe z różnych stron świata.

znaczki pocztowe z różnych stron świata. Drobne antyki i pamiątki: karty telefoniczne, stare pocztówki, odznaczenia i wiele innych przedmiotów z duszą.

Giełda to nie tylko handel. To przede wszystkim doskonała okazja do spotkania ludzi o podobnych pasjach, wymiany posiadanych walorów oraz obejrzenia imponujących kolekcji prezentowanych przez członków klubu.

Bezpłatna wycena i zaproszenie do współpracy

Organizatorzy przygotowali również coś dla osób, które posiadają w domu stare przedmioty, ale nie znają ich wartości. Podczas giełdy będzie można skorzystać z fachowej wyceny walorów kolekcjonerskich.

Dla tych, którzy chcieliby rozwijać swoją pasję w szerszym gronie, OKK „Unikat” otwiera swoje drzwi – podczas spotkania można oficjalnie zasilić szeregi klubu i aktywnie włączyć się w jego działalność.

Ważna informacja: Zmiana w kalendarzu spotkań

Organizatorzy pragną zwrócić szczególną uwagę na zmiany w harmonogramie grudniowym.

Uwaga: Planowana pierwotnie giełda w dniu 21 grudnia 2025 roku zostaje ODWOŁANA.

Powodem zmiany jest uroczyste spotkanie wigilijne członków Stowarzyszenia „Unikat – Przyjazna Gmina” oraz Ostrołęckiego Klubu Kolekcjonerów „Unikat”.

Oznacza to, że spotkanie 7 grudnia jest jedyną i ostatnią okazją do odwiedzenia giełdy w tym roku kalendarzowym. Kolejna edycja wydarzenia planowana jest na styczeń 2026 roku – dokładny termin zostanie podany do wiadomości w późniejszym czasie.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Ostrołęki i okolic!