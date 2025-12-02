Finał VII Olimpiady Wiedzy o Kurpiach: II LO w Ostrołęce triumfuje! Zacięta walka z Łomżą [WIDEO, ZDJĘCIA]

We wtorek, 2 grudnia, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce rozstrzygnęła się VII edycja Olimpiady Wiedzy o Kurpiach. Choć faworytami po eliminacjach byli uczniowie z Łomży, finał przyniósł emocjonujący zwrot akcji i podwójne zwycięstwo szkół z Ostrołęki.
Siódma odsłona turnieju zgromadziła młodzież ze szkół średnich z Ostrołęki i Łomży, która wykazała się imponującą wiedzą na temat historii, kultury i tradycji regionu kurpiowskiego. Gospodarzem zmagań tradycyjnie był ZSZ nr 4 – szkoła, której patronem jest wybitny badacz Kurpiowszczyzny.
Ostrołęka kontra Łomża: Zwrot akcji w finale
Rywalizacja od początku stała na bardzo wysokim poziomie. Do ścisłego finału zakwalifikowały się trzy najlepsze placówki: dwa licea z Ostrołęki oraz jedno z Łomży.
Etap eliminacyjny zdominowali goście z sąsiedniego miasta. Uczniowie I LO w Łomży zdobyli w nim największą liczbę punktów, stawiając poprzeczkę bardzo wysoko. Klasyfikacja punktowa przed decydującym starciem prezentowała się następująco:
- I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży – 162 pkt
- II LO im. Cypriana Norwida w Ostrołęce – 156 pkt
- I LO im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce – 151 pkt
Finał rządzi się jednak swoimi prawami. Mimo przewagi punktowej po eliminacjach, drużyna z Łomży musiała uznać wyższość rywali. Licealiści z Ostrołęki świetnie poradzili sobie w decydującej części turnieju, odwracając losy tabeli.
Ostateczne wyniki drużynowe
Po podliczeniu punktów z etapu finałowego, zwycięzcą VII Olimpiady Wiedzy o Kurpiach zostało II Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce. Tuż za nimi uplasowali się ich koledzy z ostrołęckiego "Bema", spychając liderów eliminacji na trzeci stopień podium.
Klasyfikacja końcowa:
- 1. miejsce: II LO im. C. Norwida w Ostrołęce
- 2. miejsce: I LO im. gen. J. Bema w Ostrołęce
- 3. miejsce: I LO im. T. Kościuszki w Łomży
Indywidualni mistrzowie wiedzy o regionie
Olimpiada wyłoniła również uczniów, którzy wykazali się najszerszą wiedzą indywidualną. Na podium stanęły trzy uczennice, które najlepiej poradziły sobie z pytaniami dotyczącymi dziedzictwa Kurpiów.
Wyniki indywidualne:
- Zuzanna Marchewka
- Otylia Olender
- Magdalena Krysiak
Zwycięzcom gratulujemy wiedzy i pasji w odkrywaniu korzeni regionu!