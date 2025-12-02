Finał VII Olimpiady Wiedzy o Kurpiach: II LO w Ostrołęce triumfuje! Zacięta walka z Łomżą [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

We wtorek, 2 grudnia, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce rozstrzygnęła się VII edycja Olimpiady Wiedzy o Kurpiach. Choć faworytami po eliminacjach byli uczniowie z Łomży, finał przyniósł emocjonujący zwrot akcji i podwójne zwycięstwo szkół z Ostrołęki.

Siódma odsłona turnieju zgromadziła młodzież ze szkół średnich z Ostrołęki i Łomży, która wykazała się imponującą wiedzą na temat historii, kultury i tradycji regionu kurpiowskiego. Gospodarzem zmagań tradycyjnie był ZSZ nr 4 – szkoła, której patronem jest wybitny badacz Kurpiowszczyzny.

Ostrołęka kontra Łomża: Zwrot akcji w finale

Rywalizacja od początku stała na bardzo wysokim poziomie. Do ścisłego finału zakwalifikowały się trzy najlepsze placówki: dwa licea z Ostrołęki oraz jedno z Łomży.

Etap eliminacyjny zdominowali goście z sąsiedniego miasta. Uczniowie I LO w Łomży zdobyli w nim największą liczbę punktów, stawiając poprzeczkę bardzo wysoko. Klasyfikacja punktowa przed decydującym starciem prezentowała się następująco:

I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży – 162 pkt

II LO im. Cypriana Norwida w Ostrołęce – 156 pkt

I LO im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce – 151 pkt

Finał rządzi się jednak swoimi prawami. Mimo przewagi punktowej po eliminacjach, drużyna z Łomży musiała uznać wyższość rywali. Licealiści z Ostrołęki świetnie poradzili sobie w decydującej części turnieju, odwracając losy tabeli.

Ostateczne wyniki drużynowe

Po podliczeniu punktów z etapu finałowego, zwycięzcą VII Olimpiady Wiedzy o Kurpiach zostało II Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce. Tuż za nimi uplasowali się ich koledzy z ostrołęckiego "Bema", spychając liderów eliminacji na trzeci stopień podium.

Klasyfikacja końcowa:

1. miejsce: II LO im. C. Norwida w Ostrołęce

2. miejsce: I LO im. gen. J. Bema w Ostrołęce

3. miejsce: I LO im. T. Kościuszki w Łomży

Indywidualni mistrzowie wiedzy o regionie

Olimpiada wyłoniła również uczniów, którzy wykazali się najszerszą wiedzą indywidualną. Na podium stanęły trzy uczennice, które najlepiej poradziły sobie z pytaniami dotyczącymi dziedzictwa Kurpiów.

Wyniki indywidualne:

Zuzanna Marchewka

Otylia Olender

Magdalena Krysiak

Zwycięzcom gratulujemy wiedzy i pasji w odkrywaniu korzeni regionu!