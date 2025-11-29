Folklor kurpiowski i świąteczna profilaktyka. Wydarzenie mikołajkowe w Ostrołęce! [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W sercu Ostrołęki, w Galerii Bursztynowej, odbywa się „Event Mikołajkowy”, będący połączeniem kultywowania lokalnych tradycji kurpiowskich z przedświąteczną gorączką zakupów. Organizatorzy - Związek Kurpiów, Dumna Kurpianka, Marek Sachmata Zrysowane i Splot Studio - zapraszają na dzień pełen twórczości i profilaktyki zdrowotnej.

Rękodzieło i warsztaty „po kurpsósku”

Główną atrakcją wydarzenia są bezpłatne warsztaty bożonarodzeniowe pod nazwą „Gody idą”, które odbywają się w godzinach 10:00-18:00. Uczestnicy mają okazję poznać tajniki ludowej sztuki kurpiowskiej i stworzyć unikatowe ozdoby świąteczne.

W ramach oferty, na stoiskach można znaleźć szeroką gamę produktów inspirowanych motywami kurpiowskimi. Wśród nich dostępne są:

koszule i koszulki,

skarpetki,

torby i czapki,

plakaty i magnesy,

inne artykuły oraz odzież z drugiej ręki, ozdobione w charakterystyczny sposób, czyli „po kurpsósku”.

To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w oryginalne prezenty, które podkreślają bogactwo kultury regionu.

Edukacja i solidarność z okazji światowego dnia walki z AIDS

Ważnym elementem towarzyszącym wydarzeniu jest akcja informacyjno-edukacyjna, prowadzona przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce. Z okazji zbliżającego się, obchodzonego 1 grudnia, Światowego Dnia Walki z AIDS, rozdawane są ulotki i prowadzone są rozmowy z mieszkańcami na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz solidarności z osobami dotkniętymi chorobą.

Wydarzenie mikołajkowe to idealne miejsce, aby połączyć przyjemne z pożytecznym: cieszyć się świątecznymi zakupami, zgłębiać wiedzę o regionie i zadbać o edukację zdrowotną.