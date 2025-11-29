Folklor kurpiowski i świąteczna profilaktyka. Wydarzenie mikołajkowe w Ostrołęce! [ZDJĘCIA]

W sercu Ostrołęki, w Galerii Bursztynowej, odbywa się „Event Mikołajkowy”, będący połączeniem kultywowania lokalnych tradycji kurpiowskich z przedświąteczną gorączką zakupów. Organizatorzy - Związek Kurpiów, Dumna Kurpianka, Marek Sachmata Zrysowane i Splot Studio - zapraszają na dzień pełen twórczości i profilaktyki zdrowotnej.
Rękodzieło i warsztaty „po kurpsósku”
Główną atrakcją wydarzenia są bezpłatne warsztaty bożonarodzeniowe pod nazwą „Gody idą”, które odbywają się w godzinach 10:00-18:00. Uczestnicy mają okazję poznać tajniki ludowej sztuki kurpiowskiej i stworzyć unikatowe ozdoby świąteczne.
W ramach oferty, na stoiskach można znaleźć szeroką gamę produktów inspirowanych motywami kurpiowskimi. Wśród nich dostępne są:
- koszule i koszulki,
- skarpetki,
- torby i czapki,
- plakaty i magnesy,
- inne artykuły oraz odzież z drugiej ręki, ozdobione w charakterystyczny sposób, czyli „po kurpsósku”.
To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w oryginalne prezenty, które podkreślają bogactwo kultury regionu.
Edukacja i solidarność z okazji światowego dnia walki z AIDS
Ważnym elementem towarzyszącym wydarzeniu jest akcja informacyjno-edukacyjna, prowadzona przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce. Z okazji zbliżającego się, obchodzonego 1 grudnia, Światowego Dnia Walki z AIDS, rozdawane są ulotki i prowadzone są rozmowy z mieszkańcami na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz solidarności z osobami dotkniętymi chorobą.
Wydarzenie mikołajkowe to idealne miejsce, aby połączyć przyjemne z pożytecznym: cieszyć się świątecznymi zakupami, zgłębiać wiedzę o regionie i zadbać o edukację zdrowotną.