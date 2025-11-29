Ponad 4 miliony złotych na remonty dwóch szkół podstawowych w Ostrołęce

REKLAMA

Miasto Ostrołęka podpisało umowy na remonty Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4. Inwestycje o łącznej wartości ponad 4,2 mln zł mają poprawić dostępność placówek dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

27 listopada władze Ostrołęki podpisały z firmą KAM-BUD dwie umowy na realizację zadań remontowych w ramach programu „Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Pierwsza z inwestycji obejmuje Szkołę Podstawową nr 3, gdzie za kwotę 1.367.382,46 zł wyremontowanych zostanie dwadzieścia pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku. Zaplanowane prace to przede wszystkim wymiana instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych, a także kompleksowe odświeżenie wnętrz. W ramach remontu położone zostaną nowe posadzki, zamontowane sufity podwieszane kasetonowe oraz wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Ściany otrzymają nowe gładzie i świeże malowanie, a uczniowie będą mogli korzystać z odnowionych sanitariatów z nowym wyposażeniem. Wymienione zostaną również parapety oraz osłony grzejników.

Drugi kontrakt, opiewający na kwotę 2.875.418,83 zł, dotyczy Szkoły Podstawowej nr 4. Prace obejmą aż dwa budynki placówki. W budynku przy ul. Legionowej 17 przebudowanych zostanie siedemnaście pomieszczeń na parterze, pięć pomieszczeń na pierwszym piętrze oraz główne wejście do szkoły. W budynku przy ul. Legionowej 17A remont obejmie trzy pomieszczenia na parterze. Zakres robót budowlanych jest podobny do tego w SP3 i obejmuje wymianę instalacji, posadzek, stolarki oraz modernizację sanitariatów. Wszystkie pomieszczenia otrzymają nowe sufity podwieszane, świeże malowanie i nowoczesne wyposażenie.

Bezpieczna nauka jazdy na rowerze

Dodatkową atrakcją przy Szkole Podstawowej nr 4 będzie Miasteczko Ruchu Rowerowego – bezpieczne miejsce do nauki zasad ruchu drogowego dla młodych rowerzystów. Na powierzchni ponad 273 metrów kwadratowych powstanie specjalna nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z pełnym oznakowaniem poziomym i pionowym zgodnym z przepisami ruchu drogowego. Miasteczko zostanie wyposażone w elementy małej architektury: ławki z oparciem, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Projekt przewiduje również pielęgnację istniejącej oraz możliwość dosadzenia nowej zieleni.

Oba zadania realizowane są w ramach projektu „Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki pochodzą z Priorytetu V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu", Działanie 5.1 „Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.