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Ostrołęka,

Gala Tańca Atria w Ostrołęckim Centrum Kultury. Przepiękne show! [ZDJĘCIA, WIDEO]

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zdjecie 864
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zdjecie 864
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W Ostrołęckim Centrum Kultury odbyła się Gala Tańca Atria, stanowiąca podsumowanie wielomiesięcznej pracy podopiecznych Szkoły Tańca Atria. Na scenie zaprezentowało się ponad 250 tancerzy w różnym wieku - od przedszkolaków, przez młodzież, aż po osoby dorosłe.

Wydarzenie rozpoczęło się od wyjątkowego show tanecznego w wykonaniu Oli Kucharskiej i Pawła Subczyńskiego - trenerów Atrii. Ich wspólny pokaz nawiązywał bezpośrednio do początków ich własnej drogi tanecznej.

Gala została zorganizowana w dwóch osobnych blokach programowych, dzięki czemu występy mogło obejrzeć ogromne grono widzów. Wszystkie bilety na to wydarzenie zostały w całości wyprzedane!

W programie gali znalazły się m.in. pokazy w systemie Pro-Am. Atria jest jedyną szkołą tańca w okolicy, która prowadzi tego typu zajęcia. System Pro-Am polega na parowaniu profesjonalnego tancerza lub trenera z osobą amatorską, która uczy się tańca od podstaw. Pozwala to kursantowi na szybki rozwój pod okiem doświadczonego partnera i wspólne występy na turniejach lub pokazach.

Całe widowisko stało na wysokim poziomie i dostarczyło widzom pięknych wrażeń. Ogromne gratulacje należą się wszystkim występującym na scenie artystom za ich zaangażowanie i przygotowane choreografie.

Dla tancerzy czas gali zamknął intensywny sezon treningowy. Teraz przed zawodnikami i kursantami zasłużony wakacyjny odpoczynek, aby od września - ze zdwojoną siłą i nową energią - powrócić na sale taneczne.

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Ostrołęki Paweł Niewiadomski. 

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Więcej o: Gala Tańca Atria, Szkoła Tańca Atria, system Pro-Am, Oli Kucharska, Paweł Subczyński
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~Matylda, 22:00 15-06-2026,   -
Piękne widowisko taneczne . Wielkie brawa . I tym nich  szczyci się  Ostrołęka .
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