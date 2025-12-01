eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Gmina Kadzidło wzmacnia bezpieczeństwo. Cykl szkoleń z ochrony ludności i obrony cywilnej [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 5093
Gmina KadzidłoGmina Kadzidło
REKLAMA
Posłuchaj

W dniach 24 do 28 listopada br. w gminie Kadzidło zrealizowano kompleksowy cykl szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Inicjatywa ta, finansowana ze środków dotacji celowej na OLiOC w 2025 roku , objęła zarówno kadrę urzędu, jak i mieszkańców gminy.

Podwójny tor szkoleń

Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z programem OLiOC na rok 2025 oraz obowiązującymi przepisami (ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej i rozporządzeniem MSWiA w sprawie programów szkoleń).

W pierwszej kolejności, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbyło się szkolenie zasadnicze dla:

  • Kadry kierowniczej i pracowników urzędu.
  • Kierowników jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy.

Następnie, w dniach 26 i 28 listopada br., szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej skierowane do mieszkańców odbyło się w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle.

Cel nadrzędny: gotowość i reakcja

Głównym celem przeprowadzonych działań było podniesienie zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe i zagrożenia. Szkolenia miały za zadanie przygotować kadrę i mieszkańców do:

  • Rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania im.
  • Kształtowania odpowiednich zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.
  • Wypracowania zdolności współdziałania z organami i podmiotami ochrony ludności.

Dzięki zrealizowanym szkoleniom gmina Kadzidło aktywnie realizuje swoje zadania własne w zakresie bezpieczeństwa, zapewniając pracownikom i ludności niezbędną wiedzę do właściwych reakcji w nagłych wypadkach.

Gmina KadzidłoGmina Kadzidło
Gmina KadzidłoGmina Kadzidło
Gmina KadzidłoGmina Kadzidło
Gmina KadzidłoGmina Kadzidło
Gmina KadzidłoGmina Kadzidło
Gmina KadzidłoGmina Kadzidło

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8  9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
20:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
zgłoś wydarzenie
×