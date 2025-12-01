Gmina Kadzidło wzmacnia bezpieczeństwo. Cykl szkoleń z ochrony ludności i obrony cywilnej [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W dniach 24 do 28 listopada br. w gminie Kadzidło zrealizowano kompleksowy cykl szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Inicjatywa ta, finansowana ze środków dotacji celowej na OLiOC w 2025 roku , objęła zarówno kadrę urzędu, jak i mieszkańców gminy.

Podwójny tor szkoleń

Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z programem OLiOC na rok 2025 oraz obowiązującymi przepisami (ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej i rozporządzeniem MSWiA w sprawie programów szkoleń).

W pierwszej kolejności, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbyło się szkolenie zasadnicze dla:

Kadry kierowniczej i pracowników urzędu.

Kierowników jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy.

Następnie, w dniach 26 i 28 listopada br., szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej skierowane do mieszkańców odbyło się w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle.

Cel nadrzędny: gotowość i reakcja

Głównym celem przeprowadzonych działań było podniesienie zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe i zagrożenia. Szkolenia miały za zadanie przygotować kadrę i mieszkańców do:

Rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania im.

Kształtowania odpowiednich zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Wypracowania zdolności współdziałania z organami i podmiotami ochrony ludności.

Dzięki zrealizowanym szkoleniom gmina Kadzidło aktywnie realizuje swoje zadania własne w zakresie bezpieczeństwa, zapewniając pracownikom i ludności niezbędną wiedzę do właściwych reakcji w nagłych wypadkach.