Powiat ostrołecki,

Nowy blask strażnicy OSP Dylewo. Gmina Kadzidło inwestuje w bezpieczeństwo [ZDJĘCIA]

zdjecie 5093
Gmina Kadzidło
Mieszkańcy i strażacy ochotnicy z Dylewa mogą cieszyć się z zakończonego, kolejnego etapu renowacji swojej remizy. Gmina Kadzidło, dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych, zrealizowała ważne prace remontowe w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylewie.


Źródło finansowania i zakres prac


Zadanie zostało wykonane w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP - edycja-2025”. Z budżetu województwa mazowieckiego na ten cel gmina Kadzidło otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 000 zł.


Przeprowadzone prace objęły:



  • Remont pomieszczeń socjalnych: środki przeznaczono na odnowienie kuchni oraz dwóch łazienek.

  • Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych: wymieniono stare drzwi z futryną na nowe, aluminiowe, wyposażone w świetlik i samozamykacz, wraz z niezbędną obróbką i malowaniem.

  • Renowacja pomieszczenia biurowo-magazynowego: w tym pomieszczeniu wykonano kompleksowy remont, który obejmował demontaż starych parapetów, uzupełnienie ubytków tynków na ścianach i suficie oraz ich gruntowanie. Ponadto, oczyszczono i zagruntowano podłogę, położono płytki gresowe i cokoły przyścienne, zamontowano nowe parapety oraz pomalowano ściany i sufit farbą akrylową.


 


Całkowity koszt remontu wyniósł 42 999,57 zł.

Więcej o: osp, Dylewo, nowa strażnica, gmina Kadzidło, straż pożarna
Gmina KadzidłoGmina Kadzidło
×