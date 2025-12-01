Nowy blask strażnicy OSP Dylewo. Gmina Kadzidło inwestuje w bezpieczeństwo [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy i strażacy ochotnicy z Dylewa mogą cieszyć się z zakończonego, kolejnego etapu renowacji swojej remizy. Gmina Kadzidło, dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych, zrealizowała ważne prace remontowe w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylewie.
Źródło finansowania i zakres prac
Zadanie zostało wykonane w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP - edycja-2025”. Z budżetu województwa mazowieckiego na ten cel gmina Kadzidło otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 000 zł.
Przeprowadzone prace objęły:
- Remont pomieszczeń socjalnych: środki przeznaczono na odnowienie kuchni oraz dwóch łazienek.
- Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych: wymieniono stare drzwi z futryną na nowe, aluminiowe, wyposażone w świetlik i samozamykacz, wraz z niezbędną obróbką i malowaniem.
- Renowacja pomieszczenia biurowo-magazynowego: w tym pomieszczeniu wykonano kompleksowy remont, który obejmował demontaż starych parapetów, uzupełnienie ubytków tynków na ścianach i suficie oraz ich gruntowanie. Ponadto, oczyszczono i zagruntowano podłogę, położono płytki gresowe i cokoły przyścienne, zamontowano nowe parapety oraz pomalowano ściany i sufit farbą akrylową.
Całkowity koszt remontu wyniósł 42 999,57 zł.