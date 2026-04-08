eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Gmina Lelis z medalem na 80-lecie LZS. Sportowa pasja doceniona! [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 8467
REKLAMA
zdjecie 8467
Posłuchaj

Gmina Lelis została oficjalnie doceniona za wspieranie lokalnego sportu. Podczas ostatniej sesji rady gminy, która odbyła się 27 marca, wójt odebrał wyróżnienie - pamiątkowy medal oraz dyplom z okazji 80-lecia Ludowych Zespołów Sportowych (LZS).

To ważne odznaczenie przyznało Mazowieckie Zrzeszenie LZS. W całym kraju ta organizacja świętuje 80 lat, ale warto wspomnieć, że na terenie gminy Lelis działa ona już od 60 lat. Przez ten czas przez lokalne boiska i sale przewinęły się tysiące zawodników, trenerów i społeczników, którzy po prostu kochają sport.

Za co to wyróżnienie?

Medal to takie „dziękuję” dla całej gminy - nie tylko dla urzędników, ale dla wszystkich mieszkańców, którzy angażują się w sport, trenują młodzież i dbają o to, żeby było gdzie pograć w piłkę czy pobiegać. Wójt, odbierając nagrodę, zaznaczył, że to wspólny sukces gminy, lokalnego centrum kultury i sportu oraz wszystkich działaczy LZS.

Taka pamiątka to nie tylko ładny gadżet na półkę, ale też motywacja, żeby dalej inwestować w sport w regionie.

Gratulujemy wszystkim, którzy przez te wszystkie lata dokładali swoją cegiełkę do sportowego życia w Lelisie!

Źródło: eOstroleka.pl/Gmina Lelis
Więcej o: Gmina Lelis, wspieranie lokalnego sportu, 80-lecie LZS, Mazowieckie Zrzeszenie LZS, lokalne centrum kultury i sportu
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×