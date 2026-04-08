Gmina Lelis z medalem na 80-lecie LZS. Sportowa pasja doceniona! [ZDJĘCIA]

Gmina Lelis została oficjalnie doceniona za wspieranie lokalnego sportu. Podczas ostatniej sesji rady gminy, która odbyła się 27 marca, wójt odebrał wyróżnienie - pamiątkowy medal oraz dyplom z okazji 80-lecia Ludowych Zespołów Sportowych (LZS).

To ważne odznaczenie przyznało Mazowieckie Zrzeszenie LZS. W całym kraju ta organizacja świętuje 80 lat, ale warto wspomnieć, że na terenie gminy Lelis działa ona już od 60 lat. Przez ten czas przez lokalne boiska i sale przewinęły się tysiące zawodników, trenerów i społeczników, którzy po prostu kochają sport.

Za co to wyróżnienie?

Medal to takie „dziękuję” dla całej gminy - nie tylko dla urzędników, ale dla wszystkich mieszkańców, którzy angażują się w sport, trenują młodzież i dbają o to, żeby było gdzie pograć w piłkę czy pobiegać. Wójt, odbierając nagrodę, zaznaczył, że to wspólny sukces gminy, lokalnego centrum kultury i sportu oraz wszystkich działaczy LZS.

Taka pamiątka to nie tylko ładny gadżet na półkę, ale też motywacja, żeby dalej inwestować w sport w regionie.

Gratulujemy wszystkim, którzy przez te wszystkie lata dokładali swoją cegiełkę do sportowego życia w Lelisie!

Źródło: eOstroleka.pl/Gmina Lelis