Ostrołęka pęknie ze śmiechu! Nadchodzą WSAP-onalia 2026 z niezwykłym konkursem

Ostrołęka przygotowuje się na jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń akademickich w regionie. Już w sobotę, 23 maja 2026 roku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej wypełni się energią, muzyką i humorem. Tegoroczne juwenalia, organizowane pod hasłem „WSAP-onalia”, zapowiadają się wyjątkowo, a wszystko za sprawą konkursu, jakiego w naszym mieście jeszcze nie było.

Jednym z ciekawszych punktów tegorocznego programu będzie konkurs kabaretowy pod nazwą „Śmiech łączy pokolenia”. To inicjatywa skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z Ostrołęki oraz sąsiednich powiatów. Organizatorzy stawiają na promocję kreatywności i rozwijanie umiejętności scenicznych młodzieży, dając jej szansę na profesjonalny występ przed szeroką publicznością.

Uczestnicy mają pełną swobodę w doborze repertuaru. Na scenie mogą zaprezentować się zarówno soliści, jak i grupy liczące do pięciu osób. Dopuszczalne są wszelkie formy komediowe: klasyczne skecze, autorskie monologi, dynamiczne występy stand-up, kabarety muzyczne.

Jak wziąć udział w konkursie?

Rywalizacja została podzielona na dwa etapy. Pierwszym z nich są kwalifikacje, które odbędą się na podstawie nadesłanych nagrań wideo. Najlepsi z najlepszych zostaną zaproszeni do wielkiego finału, który odbędzie się na żywo podczas WSAP-onaliów.

Osoby chcące spróbować swoich sił na scenie muszą pamiętać o kluczowym terminie – zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2026 roku. Co ważne dla młodych artystów, udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

Finał pełen emocji na terenie WSAP

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na kulminacyjny dzień studenckiego święta. 23 maja na terenie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce dowiemy się, kto zdobędzie uznanie profesjonalnego jury oraz cenne nagrody i wyróżnienia. Swoje zdanie wyrazi również zgromadzona widownia, wybierając faworyta w głosowaniu o Nagrodę Publiczności.

WSAP-onalia 2026 to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim doskonała okazja do integracji środowiska uczniowskiego ze społecznością akademicką. Inicjatywa ta buduje mosty między szkołami średnimi a uczelnią, promując Ostrołękę jako miasto otwarte na młode talenty i dobrą energię.

Przygotujcie się na dawkę dobrego humoru i dopingujcie przyszłe gwiazdy polskiej sceny kabaretowej! Do zobaczenia na WSAP-onaliach!