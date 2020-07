Groźne wypadki na lokalnych drogach. Było o krok od tragedii [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Do niebezpiecznych wypadków doszło w miniony weekend na lokalnych drogach. Niewiele brakowało, by oba ze zdarzeń miały tragiczne skutki.



Do pierwszego z wypadków doszło w sobotę, 11 lipca około godziny 9:30 w miejscowości Prabuty. Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że 22-letnia mieszkanka Wyszkowa straciła panowanie nad swoim samochodem w wyniku czego zjechała do przydrożnego rowu, a podróż zakończyła uderzając w drzewo.



Równie niebezpieczne zdarzenie miało miejsce na krajowej 62 w miejscowości Kręgi Nowe w niedzielę przed 19.00. Tym razem 72-letni traktorzysta nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania manewru skrętu i doprowadził zderzenia z prawidłowo jadącym oplem.



Kierowcy biorący udział w tych zdarzeniach byli trzeźwi. Łącznie w miniony weekend na drogach powiatu wyszkowskiego doszło do 9 mniej lub bardziej niebezpiecznych zdarzeń i kolizji.