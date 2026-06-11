Groźne zdarzenie w Dylewie. Dostawczak w rowie! "Nie dostosował prędkości" [ZDJĘCIA]

W czwartkowe popołudnie w rejonie miejscowości Dylewo (gm. Kadzidło) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu dostawczego. Pojazd zjechał z jezdni do rowu i przewrócił się.
- Kierujący pojazdem Iveco 77-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego, jadąc od Ostrołęki w stronę Kadzidła, nie dostosował prędkości do warunków, w jakich odbywa się ruch. Stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu - informuje nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Był trzeźwy.
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~X, 15:51 11-06-2026, 45%
77 lat i dostawczym jeździ?? Szkoda,że nie 99 lat zapewne miałby sprawniejszy umysł i lepszy refleks.
~Jurny78, 07:34 12-06-2026, 100%
@~X
Obyś dożył do 77 i mógł samodzielnie dojść do kib...
~tak, 16:07 11-06-2026, 29%
77 lat i pewnie kurier jeszcze taki to pożyje...
~kierowca, 17:04 11-06-2026, 34%
Niech św. Florian ma Was w opiece!
~ABC, 18:41 11-06-2026, 100%
@~kierowca
Święty Florian - to patron strażaków ,,,,,, a patronem kierowców jest Święty Krzysztof
~stop cenzurze, 17:42 11-06-2026, 54%
A gdzie zaPOdział się mój komentarz dotyczący tego że wrócił tyfussek i znowu "pinindzy ni ma i nie byndzie" ...i znowu praca do śmierci, bo banda rudego folksdojcza rozwaliła naszą gospodarkę i zasłużyła w sPOsób niesPOtykany.
~Katarzyna, 06:51 13-06-2026, -
@~stop cenzurze
Komentarz był przesiąknięty jadem I go zżarło
~Xx, 18:54 11-06-2026, 100%
Ten pan jechał maks 70 bo jechałam za tym Panem porostu ślizga nawierzchnia lub słabo się poczuł
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