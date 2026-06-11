Groźne zdarzenie w Dylewie. Dostawczak w rowie! "Nie dostosował prędkości" [ZDJĘCIA]

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W czwartkowe popołudnie w rejonie miejscowości Dylewo (gm. Kadzidło) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu dostawczego. Pojazd zjechał z jezdni do rowu i przewrócił się.

- Kierujący pojazdem Iveco 77-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego, jadąc od Ostrołęki w stronę Kadzidła, nie dostosował prędkości do warunków, w jakich odbywa się ruch. Stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu - informuje nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Był trzeźwy.