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Ostrołęka,

Groźne zdarzenie w Dylewie. Dostawczak w rowie! "Nie dostosował prędkości" [ZDJĘCIA]

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zdjecie 1669
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zdjecie 1669
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W czwartkowe popołudnie w rejonie miejscowości Dylewo (gm. Kadzidło) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu dostawczego. Pojazd zjechał z jezdni do rowu i przewrócił się.

- Kierujący pojazdem Iveco 77-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego, jadąc od Ostrołęki w stronę Kadzidła, nie dostosował prędkości do warunków, w jakich odbywa się ruch. Stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu - informuje nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Był trzeźwy.

Więcej o: zdarzenie drogowe, samochód dostawczy, służby ratunkowe, utrudnienia w ruchu, Dylewo
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~X, 15:51 11-06-2026,   45%
77 lat i dostawczym jeździ?? Szkoda,że nie 99 lat zapewne miałby sprawniejszy umysł i lepszy refleks.
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~Jurny78, 07:34 12-06-2026,   100%
@~X Obyś dożył do 77 i mógł samodzielnie dojść do kib...  
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~tak, 16:07 11-06-2026,   29%
77 lat i pewnie kurier jeszcze taki to pożyje...
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~kierowca, 17:04 11-06-2026,   34%
Niech św. Florian ma Was w opiece!  
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~ABC, 18:41 11-06-2026,   100%
@~kierowca Święty Florian - to patron strażaków ,,,,,, a patronem kierowców jest Święty Krzysztof
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~stop cenzurze, 17:42 11-06-2026,   54%
A gdzie zaPOdział się mój komentarz dotyczący tego że wrócił tyfussek i znowu "pinindzy ni ma i nie byndzie" ...i znowu praca do śmierci, bo banda rudego folksdojcza rozwaliła naszą gospodarkę i zasłużyła w sPOsób niesPOtykany.
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~Katarzyna, 06:51 13-06-2026,   -
@~stop cenzurze Komentarz był przesiąknięty jadem I go zżarło
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~Xx, 18:54 11-06-2026,   100%
Ten pan jechał  maks 70 bo jechałam  za tym Panem porostu ślizga  nawierzchnia lub słabo się poczuł  
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