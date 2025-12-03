eOstroleka.pl
Historyczna szansa dla Rzekunia: mieszkańcy mówią „TAK” statusowi miasta

Rzekuń, po raz pierwszy w swojej historii, staje przed przełomową szansą. Wójt Gminy Rzekuń ogłosił podjęcie inicjatywy ubiegania się o nadanie miejscowości Rzekuń statusu miasta, co wiąże się ze zmianą statusu gminy na miejsko-wiejski. Inicjatywa ta, określana jako „ważny krok w rozwoju samorządu terytorialnego”, ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców i dostosowanie administracyjne do dynamicznych zmian zachodzących w regionie.

Kluczowym elementem w tym procesie było uwzględnienie głosu społeczności lokalnej. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne, których celem było zebranie opinii, sugestii oraz ewentualnych obaw mieszkańców i innych zainteresowanych stron.

Wójt Gminy Rzekuń podkreślił, że konsultacje te miały na celu nie tylko poznanie oczekiwań, ale przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom aktywnego udziału w procesie decyzyjnym. Zorganizowane spotkania, ankiety oraz inne formy komunikacji pozwoliły na zebranie cennych informacji, które stanowią teraz podstawę do dalszych działań.

Zdecydowane poparcie dla statusu miasta

Wyniki konsultacji społecznych jednoznacznie wskazują na aprobatę dla planowanej zmiany. Wzięło w nich udział łącznie 1795 osób. Po odrzuceniu 62 głosów nieważnych (nieczytelnych bądź błędnie wypełnionych), otrzymano 1733 głosy ważne.

Szczegółowe wyniki głosowania prezentują się następująco:

  • 1518 osób – opowiedziało się za nadaniem miejscowości Rzekuń statusu miasta.

  • 119 osób – opowiedziało się przeciwko nadaniu miejscowości Rzekuń statusu miasta.

  • 96 osóbwstrzymało się od głosu.

Wyniki konsultacji są silnym mandatem dla Wójta i Rady Gminy do kontynuowania procesu. Wójt Gminy Rzekuń na zakończenie podziękował mieszkańcom za „zaangażowanie i aktywny udział” w konsultacjach społecznych, podsumowując: „Razem możemy więcej!”

Przed Gminą Rzekuń stoją teraz kolejne etapy procedury administracyjnej. Wniosek, poparty głosem lokalnej społeczności, zostanie skierowany do odpowiednich organów, by w przyszłości Rzekuń mógł oficjalnie dołączyć do grona polskich miast. Uzyskanie statusu miasta wiąże się zazwyczaj z dostępem do nowych możliwości rozwojowych, większymi funduszami oraz poprawą infrastruktury, co ma przełożyć się na lepszą jakość życia wszystkich mieszkańców Gminy Rzekuń.

~xxzz, 14:21 03-12-2025,   100%
Dlaczego wójt tak dąży do uzyskania statusu miasta dla Rzekunia, jaki ma w tym cel? Jakie profity będą z tego mieli mieszkańcy? Czy to wiąże się z wyższymi kosztami życia? Chciałbym dostać na te pytania odpowiedź.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~1111, 15:03 03-12-2025,   100%
Kadencyjność kończy mu się jako wójta ale jako prezydent może startować.
 
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
