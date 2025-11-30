Koła Gospodyń Wiejskich spotkały się w Rzekuniu [ZDJĘCIA]
Na jaką pomoc finansową mogą liczyć Koła Gospodyń Wiejskich? Na jakie kwestie podatkowe warto zwrócić uwagę przy okazji ich działalności? W jaki sposób mogą one zbudować skuteczną strategię? To tylko niektóre z tematów warsztatów i wykładów dla uczestników Forum.
- Siła jest w nas - mówiła wiceprzewodnicząca Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adriana Porowska. - Wasze zaangażowanie, wolontaryjna praca, bardzo często wkład całych rodzin, sąsiadów, przyjaciół, przygotowanie różnego rodzaju spotkań są bezcenne.
- Za swoją misję upatruję pomoc organizacjom pozarządowym, bo to państwo sprawiają - państwa zaangażowanie, działalność - że warto się z wami zaprzyjaźnić - mówiła z kolei posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, która sama ma doświadczenie w tej materii: zakładała i prowadziła organizację pozarządową, a refleksjami na ten temat podzieliła się z innymi.
V Forum KGW odbyło się w ramach projektu NGO POWER HUB i było finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Wśród partnerów lokalnych znaleźli się m.in. Zaścianek , Koło Gospodyń Wiejskich w Janochach , Projekt Integracja oraz SIŁA Stowarzyszenie Społecznej Inicjatywy Lokalnej Aktywnych.
Patronat medialny nad wydarzeniem objął nasz portal eostroleka.pl.
