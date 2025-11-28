eOstroleka.pl
Rutkowski w Ostrołęce. Zapowiadał "hollywoodzką produkcję". Co wyszło? [WIDEO, ZDJĘCIA]

zdjecie 1122
Posłuchaj

Celebryta i były detektyw Krzysztof Rutkowski stanął w obronie kobiety oskarżonej w sprawie narkotykowej. Kobieta twierdzi, że została pomówiona, prokuratura uważa, że dysponuje różnego rodzaju dowodami. Sprawę, która nabrała nieoczekiwanego rozgłosu, rozstrzygnie sąd.

Krzysztof Rutkowski ma wiele zawodów i zajęć, ale ze wszystkich wymienianych w internetowych publikacjach najlepiej pasuje "osobowość medialna". Niegdyś właściciel biura detektywistycznego, sławę zyskał dzięki emitowanemu w TVN-ie programowi "Detektyw", oglądanemu średnio przez wielomilionową widownię. W szczycie popularności został posłem na Sejm RP, później angażował się medialnie w wiele spraw, z których na pewno udało mu się przyczynić do wyjaśnienia sprawy zabójstwa małej Magdy Waśniewskiej.

W ostatnich latach stał się celebrytą na pełen etat - wiele publikacji medialnych na jego temat dotyczy jego wystawnego życia czy ekstrawaganckich fryzur. Z taką też pojawił się w ubiegłym tygodniu w jednym z ostrołęckich hoteli na konferencji prasowej.

Zapowiadał "hollywoodzką produkcję"

Czy doszło do fałszywego oskarżenia pracownicy jednej z ostrołęckich aptek o handel narkotykami? - to pytanie stawiał w zaproszeniu na konferencję, dodając:

Biuro Rutkowski i Telewizja naszaWielkopolska.pl organizują spotkanie z dziennikarzami, podczas którego oskarżona o handel narkotykami Natalia Lemańska przedstawi Państwu swoją dramatyczną historię, niczym z hollywoodzkiej produkcji o kolumbijskich kartelach narkotykowych.

Na miejscu okazało się, że "hollywoodzka produkcja" to zdecydowanie zbyt dużo powiedziane, biorąc pod uwagę skalę tego przypadku.

Sprawa, którą spóźniony na konferencję celebryta przedstawił wraz z dwoma kobietami, jest dość prosta. - Nazywam się Natalia Lemańska, mój problem to jest to, że zostałam oskarżona przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce o to, że sprzedałam dwóm chłopakom narkotyki. Pomówili mnie - stwierdziła kobieta towarzysząca byłemu detektywowi.

Uczestniczka konferencji twierdziła, że została pomówiona przez dwóch braci, a w dniu, w którym miało dojść do czynu, była po zabiegu, jaki miała przejść dwa dni wcześniej. Oczywiście każdy ma prawo do obrony - w tym przypadku jednak kobieta zdecydowała się na ujawnienie swojej sprawy i przedstawienia swoich racji na forum publicznym.

"Przepraszam, Natalia, że będę wchodził niejednokrotnie w twoje wypowiedzi" - mówił Rutkowski, wtrącając w wypowiedzi swoje opowieści o akcjach sprzed lat, jak również komentując kolejne wypowiedzi dotyczące tej sprawy. - Walczymy o prawdę, każdemu z nas powinno na niej zależeć, również organom ścigania - twierdził Rutkowski, przyznając, że w Ostrołęce jest w ramach "interwencji dziennikarskiej".

Prokuratura o dwóch śledztwach

Prokuratura potwierdza, że prowadziła dwa śledztwa prowadzone przeciwko kobiecie, która wystąpiła na konferencji z Krzysztofem Rutkowskim. Śledczy nie komentują tej medialnej aktywności, ograniczając się wyłącznie do komunikatu dotyczącego prowadzonych śledztw. Jak czytamy w odpowiedzi:

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzorowała śledztwo przeciwko Natalii L. podejrzanej o posiadanie w dniu 26 marca 2024 roku w miejscowości Dzbenin znacznej ilości środków odurzających, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, odpłatne udzielanie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 26 marca 2024 roku w Ostrołęce i Rzekuniu środków odurzających i substancji psychotropowych innym osobom, tj. czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, tj o czyny z art. 270 § 1 k.k. popełnione w dniach 15 listopada 2023 roku i 12 marca 2024 roku w Ostrołęce. Ponadto Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzorowała śledztwo przeciwko Natalii L. podejrzanej o odpłatne udzielanie w dniu 4 października 2024 roku w Ostrołęce środków odurzających i substancji psychotropowych.

Oba śledztwa zakończyły się skierowaniem przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce aktów oskarżenia do Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Ostrołęce. Prokurator Rejonowa Karolina Szulkowska twierdzi, że nie opierano się wyłącznie na zeznaniach innych osób.

- Materiał dowodowy zgromadzony w obu postępowaniach przygotowawczych to zarówno osobowe źródła dowodowe w postaci przesłuchań świadków jak i szereg czynności procesowych w tym m.in. opinie biegłych, protokoły przeszukań - przekazuje prok. Szulkowska, dodając:

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce rozpoznawała także zawiadomienie Natalii L. dotyczące fałszywego oskarżenia o odpłatne udzielanie środków odurzających i substancji psychotropowych jej przez współoskarżonych, w jednym z w/w śledztw. Po dokonaniu analizy zawiadomienia oraz zgromadzonego materiału dowodowego, postępowanie to zostało zakończone wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie nie jest prawomocne, wobec złożenia na nie zażalenia przez pełnomocnika Natalii L.

Czy Krzysztof Rutkowski w jakiś sposób jest w stanie pomóc oskarżonej kobiecie? Na pewno sprawił, że sprawa nabierze rozgłosu. Lecz ciężko się spodziewać, by wpłynęło to na orzeczenie sądu, który będzie oceniał zgromadzony materiał dowodowy.

Materiał filmowy 1 :
Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~Ciotka Teodozja, 18:31 28-11-2025,   100%

O, Boże! Nie pokazujcie tego monstrum dzieciom do lat czternastu, bo będą moczyły się w nocy!
(Nawet ja, kobieta w sile wieku, która niejedno w życiu widziała, patrząc na tę facjatę, dostaję refluksu!)
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~don yusk, 19:39 28-11-2025,   34%
moze jego  sledztwa  wskaza kto jest przestepca a kto ofiara
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~ostroxD, 07:52 29-11-2025,   100%
Pzystojniaczek🥰
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ono, 08:55 29-11-2025,   50%
@~ostroxD
OstroxD, dlaczego wróciłeś do picia podłego gatunku wody kolońskiej i denatury? Dlaczego, (jak kilka dni temu tutaj przeczytałam), tak brzydko odezwałeś się do pani, która chciała ci pomóc, każąc ci wstać z chodnika i iść do domu?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~AdamS, 07:56 29-11-2025,   -
Wydaje mi sie ze prokuratura jednak miala powody by nie wszczac postepowania ze zgloszenia pani Natalii i tak samo jesli mowia ze maja dowody nie tylko w postaci zeznan, to jest slabo. Zawsze jest z 1-2 procent szansy, ze to pani Natalia mowi prawdę. Mi to wyglada raczej na "Natalka, przeciez ty tego nie zrobilas" "Proste mamo" "Dobra to piszemy do Rutkowskiego"
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~sds, 10:19 29-11-2025,   -
Osobliwość medialna...
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~obrazaja kurpie, 16:06 29-11-2025,   -
PORABANE MEDIA W OSTROLECE KASUJA  YUSKI WYGRYWAJA MAJA  TU NA KURPIACH  SMIERDZACYCH DRANI NIEMCORUSKICH MOZE POMNIK JAKIS REDAKCJA  WYBUDUJE  KASUJ DRANIU KASUJ JESLI MASZ sumienie  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Monia wiszącycyc, 17:05 29-11-2025,   -
A to kto?jakiś następca wku.rwio.nego szopena po koncercie?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
×