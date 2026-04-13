Hołd dla ofiar zbrodni katyńskiej. "Nie tylko wspominamy, ale przyrzekamy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

"Wolność nie jest dana raz na zawsze. Ona wymaga pamięci, wymaga odpowiedzialności, wymaga odwagi" - mówił na ostrołęckich uroczystościach 86. rocznicy zbrodni katyńskiej prezydent Paweł Niewiadomski.

13 kwietnia obchodzony jest w Polsce jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Został ustanowiony przez Sejm RP w 2007 r. dla upamiętnienia 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego oraz innych pomordowanych funkcjonariuszy państwa polskiego (m.in. policjantów, urzędników, leśników). To właśnie 13 kwietnia 1943 r. Niemcy podali wiadomość o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów. Od początku było jasne, że za zbrodnią katyńską stoi ZSRR, ale Stalin w tej sprawie kłamał, a świat milczał.

Uroczystości w Ostrołęce odbyły się na cmentarzu miejskim. Uczestnicy wzięli udział w mszy św. celebrowanej przez ks. Jarosława Kotowskiego, a następnie złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem „Golgota Wschodu”.

- Pochylmy głowy nie tylko w geście żałoby, ale także wdzięczności wobec tych, którzy, choć zamordowani, pozostali moralnymi zwycięzcami. Ich życie i śmierć są dla nas drogowskazem. Uczą nas, czym jest honor, służba ojczyźnie, niezłomność - mówił prezydent Paweł Niewiadomski, zapewniając: