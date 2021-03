Hołownia chce przekonać ostrołęczan. W mieście pojawią się billboardy

REKLAMA

- W specjalnie wybranych lokalizacjach pojawiły się już pierwsze plakaty nawiązujące do filmu opublikowanego 20 marca - w dniu, którym miały zostać przedstawione założenia tzw. “Nowego Ładu”. W filmie tym Szymon Hołownia wzywa Jarosława Kaczyńskiego do przeprosin za Daniela Obajtka, a rozczarowanym wyborcom sugeruje, że jeśli władza zawodzi, to trzeba ją zmienić, wszak „ślubu z nimi nie braliśmy” - poinformował dziś ruch Polska 2050.

~PARTNER , 19:30 26-03-2021 , 83% @~rumiany JAK MNIE JALEK NIE PZEPROSI

TO SIE POPŁACE...

uuuuu, odpowiedz • oceń :

~gość*** , 19:43 26-03-2021 , 39% @~rumiany Palikot też mówił prawdę , Nowoczesna też i miali większe poparcie ale jak ludzie zobacyli że to jest PO bis i co chcą zrobić z Polską to zobaczcie gdzie teraz są - ktoś kto mówił przed wyborami w 2014 r miał pewnie rację ''musimy zrobić wszystko ,żeby wszystko zostało po staremu'' -bo wtedy nie będzie ''producentów faktur i taki biznes również zniknie 'Graś: Absolutnie nie opłaca się już produkcja narkotyków, teraz tylko VAT''; a pieniądze na służbę zdrowia to tak się zdobywało '"Arłukowicz powiedział w nagraniu między innymi: To, co wyprawiają te chłopaki przekracza wszelkie granice rozsądku. Przychodzi do mnie Sowa (Marek, marszałek województwa małopolskiego) i mówi, że miliard dla szpitala. Mówię, że chłopie, kurałła, masz tych szpitali co drugą ulicę. Zamknij cztery i przyjdź po 200 baniek, a nie po miliard." odpowiedz • oceń :

~Aleks , 23:14 26-03-2021 , 20% @~gość*** Jest tak świetnie za tego PiS, że Polska prowadzi w Europie we wzroście liczby zgonów w czasie pandemii. No cud miód.

Z Hołownią jednak warto być ostrożnym. To może być zakamuflowana opcja kościelna, gdy rodacy PiS pogonią odpowiedz • oceń :

~Suwere , 05:33 27-03-2021 , 28% @~Aleks Jesteś pewny? A może wie więcej niż my o klerze. Złoto i dolary odpowiedz • oceń :

~***** *** , 07:55 27-03-2021 , 85% @~gość*** Pod względem liczby zmarłych w Polsce osób 2020 rok był najczarniejszym rokiem od czasu zakończenia drugiej wojny światowej. W ciągu minionych 12 miesięcy wystawiono o ponad 70 tys. aktów zgonów więcej niż w 2019 roku.



W ciągu niecałych 53 tygodni, które liczył 2020 rok, w Polsce zmarło ponad 480 tys. osób, w tym ponad 28,5 tys. z powodu lub przy udziale COVID-19

W 2019 roku zgonów było 401 tys., a więc o ok. 79 tys. mniej. To tak, jakby z mapy Polski zniknęło średniej wielkości miasto

Najtragiczniejszym tygodniem 2020 roku okazał się 45. tydzień, czyli dni od 2 do 8 listopada. Zmarło wtedy 16 249 osób

Jeśli zaś porównać liczbę zmarłych w poszczególnych latach Polaków począwszy od 1946 roku, okazuje się, że w 2020 r. było najwięcej zgonów od czasów II wojny światowej odpowiedz • oceń :

~lekarz , 08:52 27-03-2021 , 75% @~tępiciel lemingów Bzdura statystyki mówią, że w Polsce jest najgorzej. W innych krajach nie pozamykano oddziałów specjalistycznych i tam leczy się inne choroby prowadzące do śmierci. odpowiedz • oceń :

~Elf , 14:00 27-03-2021 , 25% @~tępiciel lemingów Zapomniałeś TL, że we Włoszech, Hiszpanii czy Francji śmiertelność wzrosła na wiosnę zeszłego roku, kiedy to wirus był czymś nowym. Polsce będącej na uboczu udało się tego uniknąć dzięki lockdownowi. Polski rząd jednak zaniechał jakichkolwiek przygotowań na kolejne fale, gdy wirus był w Polsce i wszystko zostało nadgoniono z nawiązką. To co się stało w zeszłym roku to wynik nieudolności władz.



Tak dramatycznej sytuacji obecnie można by uniknąć, jeśli zamiast sprowadzać Polaków z UK na Boże Narodzenie, wprowadzonoby utrudnienia ze ścisłym wymogiem testów na lotnisku i kwarantanny. Marszałek Karczewski się jednak wygadał, że rząd ułatwił przyjazd, aby nie stracić w sondażach.

No i wisienka na torcie w moim obecnym kraju służba zdrowia jest tak zorganizowana, że mam dostęp nawet pandemii. Każdy w mojej rodzinie mógł odbyć normalne coroczne badanie. Kolega mógł być przy narodzinach córki.

Mam w rodzinie w Polsce osoby, którym zaraz przed pandemią zlecono badania np. kardiologiczne. Teraz czekają, bo nie mogą dostać się do lekarz. Służba zdrowia w wieku miejscach jest zablokowana

odpowiedz • oceń :

~Iza , 15:54 27-03-2021 , 67% @~***** *** Orzesz, i to wszystko PIS? ma zasięg, bo na całym świecie umarło już około 5 mln. ludzi, a to średniej wielkości państwo. odpowiedz • oceń :

~Aleks , 17:00 27-03-2021 , 20% @~Iza To zobacz sobie jak wyglada wzrost śmiertelności w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. W Polsce jest dramat i krew na rękach ma PiS i jego wyznawcy odpowiedz • oceń :

~ŚWYNIA PALI KOT , 19:33 26-03-2021 , 42% PAN SZYMON prosi o wpłaty...

KASA kubusiu KASA ....

oczywiście KASA jest potrzenan do obrony konstytucju

nie, nie nie na bilbordy do ralkamy na zbiórkę KASY

odpowiedz • oceń :

~Pali Głup , 19:34 26-03-2021 , 53% @~ŚWYNIA PALI KOT PALI KOT TO CHCIAŻ ROBI ZBIÓRKI NA STARTAPY GORZELNE

WPŁACASZ I NIE PIJESZ ...

POSZEDŁ DALEJ odpowiedz • oceń :

~WON , 10:50 27-03-2021 , 23% @~Normalny człowiek ty chamie nie skrobany

odpier... się od PSL odpowiedz • oceń :

~Co za dno , 19:56 26-03-2021 , 24% Jakie ambitne te bilbordy he he. Chyba kierowane do totalnych ameb. odpowiedz • oceń :

~Ger , 20:43 26-03-2021 , 81% @~Co za dno Jest wreszcie szansa na zmiany

Rozbicie mafii jednych i drugich odpowiedz • oceń :

~polityka jeb... , 20:52 26-03-2021 , 50% @~Ger Chyba sam nie wierzysz w to co piszesz . Te hasełka juz sie troche zurzyły . Ci ,, niezależni " lub ,, spoza układu " to większości odnoga tych na ktorych sie pluje odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 21:13 26-03-2021 , 32% @~Ger Dzień dobry!



Fistaszku! KPiSz czy o drogę pytasz? Przecież nawet ja, dziewczyna prosta, niezbyt rozgarnięta, bez obycia POlitycznego, widzę jak na dłoni, że Hołownia to "szalupa ratunkowa" dla POlszewii... W razie dobrego wyniku wyborczego, (w który absolutnie nie wierzę), spragnione władzy, jak kania dżdżu, towarzycho z POlszewii, łagodnie przesiądzie się z tonącej łodzi PO, do nowo zbudowanej przez siebie łodzi Hołowni...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 07:30 27-03-2021 , 16% @~Karol Dzień dobry!



A juści, mój Karolu - to ja!



Pozdrawiam... Kacap, Ania - Dziewczyna jak Łania odpowiedz • oceń :

~co ty piszesz , 10:51 27-03-2021 , 80% @~Ger jakie rozbićie

przeież człowieku to PO PALIKOT I PETRU

powtórka z złodziejstwa tych partii jak nic ...

odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 21:16 26-03-2021 , 29% Najmilsi!



Jeżeli chcecie PO bis z całym dobrodziejstwem inwentarza - głosujcie na mazgaja Hołownię!



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Edzia , 22:30 26-03-2021 , 74% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Pisowski elektorat w akcji!!!he he

Jeszcze specjalista od sztucznej mgły odpowiedz • oceń :

~Siasia Soksa , 09:27 27-03-2021 , 13% @~Edzia Szymonek, Szymonek ma dla mnie trzonek odpowiedz • oceń :

~Prawy i Sprawiedliwy , 21:33 26-03-2021 , 77% Kurpie już podziękowali PIS martwi mnie tylko czy aby tylko miejsc w więzieniu starczy dla tych wybitnych działaczy partyjnych tylko Polski szkoda trzeba czasu żeby to wszystko posprzątać Wolna Polska Wolne Kurpie Wolna Ostrołęka odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 21:36 26-03-2021 , 63% @~Prawy i Sprawiedliwy Dobry wieczór!



Dobrze gadasz, mój rycerzu. Polać ci...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~gość *** , 15:13 27-03-2021 , 60% @~Prawy i Sprawiedliwy Jaka ta sprawiedliwość jest przekorna - skazani za czasów PO na więzienie i odsiadujący wyroki bardzo popierali PO - w zakładach karnych PO miało największe poparcie.W sądach musi zmienić się wiele żeby wszystko nie zostało zmienione .Niektórzy pamiętają takie stwierdzenie ''musimy zrobić wszystko ,żeby wszystko zostało po staremu '' i za wszelka cenę nie możemy dopuścić PIS do władzy''

odpowiedz • oceń :

~Ja , 21:45 26-03-2021 , 22% Zbiera od ludzi pieniądze, wiesza bilbordy, skończy jak Palikot czy nowoczesna odpowiedz • oceń :

~Elżbieta , 22:41 26-03-2021 , 81% Nie przepadam za politykami którzy udają najpierw katolików a potem mówią i robią co innego a takich mamy tez u nas daleko nie szukać. Aruś miał swoją Asienke a Jasiek Monisie. Ale obaj co niedziela z żonami do kościoła. A my prosty lud widzimy i sie nie burzymy. I głosujemy!!! odpowiedz • oceń :

~Bare Ya , 23:13 26-03-2021 , 67% .





Ostrołęczan może i przekona. Gorzej z tymi poјebanymi W0Sami. Toć to Kurpsie zawziaie! :D





. odpowiedz • oceń :

~Aleks , 23:20 26-03-2021 , 78% @~Bare Ya Jak się Kurpsie z jednej strony Narwi a ślachta z drugiej zawezmą to mogą i pogonić PiS na cztery wiatry.

odpowiedz • oceń :

~Normalny , 08:40 27-03-2021 , 8% Powiesz w końcu Szymuś kto opłaciło Ci kampanię wyborczą i opłaca dalszą działalność??? Przecież to są grube miliony , a wiadomo że nie ma darmowych obiadów- zawsze ktoś za nie płaci ale POtem oczekuję czegoś w zamian!!! Bo nie gadajcie bzdur że to z jakichś zbiórek czy puszek. Taka kampania A potem działalność kosztuje kilka/ kilkanaście milionów. odpowiedz • oceń :

~gość*** , 15:04 27-03-2021 , 50% @~PODATNIK Trochę to wygląda inaczej Prezydentowi Dudzie kampanię finansował PIS ,który ma legalne dotacje z budżetu a tu pewnie finansują kampanie osoby ,które stworzyły TVN a o nich można wiele dowiedzieć się z ich życiorysów - wystarczy wpisać w google ''twórcy TVN '' odpowiedz • oceń :

~Aleks , 15:21 27-03-2021 , 50% @~gość*** Hołownia musiał się z każdej złotówki wytłumaczyć. Każdy na prawo zbierać na kampanię.



Dudzie cały czas kampanie prowadziła TVPiS za nasze podatników pieniądze. Sztab Dudy za większość materiałów udających zwykle informacje, a będącymi laurkami dla Dudy nie płacił. Tu było ewidentne łamane prawo wyborcze.



Dudzie kampanię robił cały czas rząd. Przedstawiciele rządu objeżdżali kraj (Morawiecki w Ostrołęce chociażby) organizując wiece wyborcze dla Dudy, zamiast zajmować się pandemią.



Spółki skarbu państwa hojnie obdarowywały gazety wspierające Dudę.

PiSowcy aparatczycy w radach nadzorczych spółek skarbu państwa pomimo braku kwalifikacji dzielą się dochodami z PiS i stąd też szła kasa na kampanię Dudy. Tak katecheta Kotowski musiał odpalić działkę dla partii za posadę w elektrowni



odpowiedz • oceń :

~gość*** , 16:23 27-03-2021 , 20% @~Aleks Dwóch prawd nigdy nie ma i nie będzie ,ktoś w tym przypadku powinien zostać skazany poczytaj "Niebezpieczne związki bronisława komorowskiego" lub "kulisy powstania TVN''

Niebezpieczne związki bronisława komorowskiego'prowizja dla ministra nowaka odpowiedz • oceń :

~Aleks , 16:55 27-03-2021 , 40% @~gość*** Twój Duda jeśli Polska ponownie stanie się państwem prawa zostanie skazany. Historia osadzi go na równi z Targowicą.

To między innymi przez Dudę Polacy wierzą w antyszczepionkowe i antymaseczkowe bzdury, bo łasił się do Konfederacji w czasie kampanii wyborczej, a potem tylko narty były mu w głowie.



TVN to prywatna telewizja. TVP to publiczna telewizja, którą PiS przerobił w szczujnię opłacaną z podatków obywateli.



Głosując i wspierając PiS masz również krew na rękach odpowiedz • oceń :

~! , 18:04 27-03-2021 , 0% @~PODATNIK No i Soros Szymusiowi trochę dorzucił, bo on kocha takich sprzedawczyków. odpowiedz • oceń :

~Gość*** , 18:05 27-03-2021 , 0% @~Aleks Ten TVN wprowadził zamęt szczególnie u tych co nie żyli w PRL gdzie nie mozna było nic złego powiedzieć a nawet pomyśleć o władzy i przewodniej sile sojuszu a Hołownia – „licencjonowany katolik”, który nabrał Polaków?" odpowiedz • oceń :

~Aleks , 05:18 28-03-2021 , - @~Gość*** TVN nie wprowadził żadnego zamętu.

Pranie mózgów robi Polakom za pieniądze podatników TVPiS. TVP za czasów PRL była 10 razy obiektywniejsze niż szczujnia TVPiS, a propagandzie z tamtych nie mam dobrego zdania



Znam trochę pisowskiego betonu, co to za czasów PRL cicho siedziało, a teraz wielkich antykomunistôw zgrywa.

Ty chyba tez z tych odważnych co wtedy siedziało jak myszki miotłą, a teraz pluje jadem na tych, którzy wtedy mieli odwagę się przeciwstawiać

Na Hołownię nue zagłosuję, to nie moja bajka.

W PiS niem na napewno chrześcijan. Czartiryski, Duda, Morawiecki, Kaczyński, Obajtek, Rydzyk, Kurski od TVPiS w żadnego Boga nie wierzą tylko odstawiają religijne szopki, aby omamić prostych ludzi. PiS to komuna w odmianie fundamentalno-katolickiej

Hołownia może jednak nie oszukuje, że jest chrześcijaninem . odpowiedz • oceń :

~Xcc , 16:11 27-03-2021 , 40% Zmienić to sobie możesz podkoszulkię dobry jesteś teź mądrala lekkiego chleba się chce nie nadajesz się do rządżenia daj spokój nie wysilaj się .000 odpowiedz • oceń :

~Obłudnik , 22:03 27-03-2021 , 100% Jutro Kotek pójdzie do kościółka z żona pod oknami Monisi.

Pasuje do Hołowni i tego towarzystwa. Niby katol ale czy naprawdę odpowiedz • oceń :

