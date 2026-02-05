„I o wyzwolenie Jej walczyć ze wszystkich sił”. Wyjątkowy koncert w Muzeum Żołnierzy Wyklętych

REKLAMA

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zaprasza na uroczyste obchody 84. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Już w sobotę, 14 lutego będzie można uczestniczyć w niezwykłym widowisku muzycznym przygotowanym przez zespół Sonanto.

Wydarzenie pt. „I o wyzwolenie Jej walczyć ze wszystkich sił” to nie tylko koncert, ale głęboka muzyczna opowieść wzbogacona o wizualizację multimedialną. Tytuł programu bezpośrednio nawiązuje do treści roty przysięgi Armii Krajowej, w której żołnierze ślubowali walkę o wolność Ojczyzny aż do ofiary życia. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00 w siedzibie Muzeum.

Muzyczny hołd dla największej podziemnej armii

Armia Krajowa, powstała 14 lutego 1942 roku na mocy rozkazu gen. Władysława Sikorskiego, była największą podziemną organizacją zbrojną w Europie podczas II wojny światowej. W szczytowym momencie liczyła około 400 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy, których głównym celem była walka o niepodległość i przygotowanie powszechnego powstania.

Przed ostrołęcką publicznością wystąpi zespół wokalno-aktorski Sonanto, który powstał w 2012 roku w Warszawie. Formację tworzą wybitni absolwenci czołowych polskich akademii muzycznych i teatralnych, m.in. z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Gdańska i Katowic. Ich profesjonalne przygotowanie gwarantuje wysoki poziom artystyczny wydarzenia, które realizowane jest przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Jak wziąć udział?

Wstęp na koncert jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują bilety. Można je odebrać bezpośrednio w kasie Muzeum lub zarezerwować telefonicznie pod numerem: 510 139 061.