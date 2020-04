II LO w Ostrołęce „Szkołą Dialogu” [WIDEO]

REKLAMA

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Ostrołęce otrzymało honorowy tytuł "Szkoła Dialogu", przyznaną przez największą i najstarszą organizację pozarządową zajmującą się dialogiem polsko-żydowskim.



Uczniowie tzw „małego ogólniaka”, pod opieką nauczyciela historii Jana Mironczuka, w roku szkolnym 2018/2019 wzięli udział w organizowanym przez Forum Dialogu programie "Szkoła Dialogu". Tym samym II LO jako pierwsza ostrołęcka szkoła dołączyła do grona ponad 340 szkół biorących udział w tym edukacyjnym projekcie.



10 marca 2020 r. miało nastąpić rozstrzygnięcie konkursu podczas Gali Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, do udziału w której zaproszona została społeczność II LO. Niestety rozwój sytuacji epidemiologicznej sprawił, że uroczystości związane z galą zostały odwołane.



O osiągnięciach programu "Szkoła Dialogu", o wspaniałej pracy uczniów w nią zaangażowanych i o przyznanych nagrodach organizatorzy poinformowali 17 kwietnia 2020 r. prezentując film GalaOnline na kanale YouTube.



Forum Dialogu to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim, która m. in. edukuje polską młodzież na temat polsko-żydowskiego dziedzictwa.