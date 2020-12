Ile Janusz Kotowski mógł zarobić w zarządzie elektrowni Ostrołęka C?

REKLAMA

Pan prezes Meler jest prezesem od tego tygodnia i jest jednocześnie prezesem dla spółki-matki dla Energa Elektrownie Ostrołęka. Jedyny, kto pobiera uposażenie w zarządzie Ostrołęki B, to jestem ja. Nie słyszałem nigdy o takiej kandydaturze, jak pan Kotowski, więc jestem zdziwiony, skąd się to pojawiło

Jest tylko dwóch członków zarządu w Energa Elektrownie Ostrołęka SA, mamy dwie zależne spółki, czyli Energa Ciepło, zaopatrujemy 50-tysięczną aglomerację ostrołęcką w ciepło, do tego mamy spółkę serwisową, która obsługuje sieć i bieżące naprawy na terenie elektrowni. Elektrownia na dzień dzisiejszy spełnia wszystkie wymagania nałożone decyzjami administracyjnymi, jak i wymagania unijne. W 90 procentach pracujemy mocą naszych trzech turbin, to są turbiny parowe, które są naprawiane, a nie modernizowane. Modernizacja odbyła się kilka lat temu, ten proces został zamnkinięty w 2018 roku.

Co do Ostrołęki B, chciałbym zasygnalizować, że prezesem elektrowni został pan Piotr Meler, jest to umowa o zarządzanie bez wynagrodzenia, pan prezes Meler jest również prezesem spółki Energa OZE, która integruje i scala sektor wytwarzania w grupie Energa

- Pomimo strat za 2019 rok, członkowie zarządu otrzymali nagrody finansowe w kwotach od 180 do 270 tysięcy złotych. Czy to prawda? - dopytywał.

Czy prawdą jest, że elektrownia Ostrołęka B pracuje jedynie na 20 procent swoich mocy? Moc, która jest zainstalowana 690 megawatów. Strata za 2019 rok w tej Ostrołęce B to kwota 70 milionów złotych, a pierwszy kwartał 2020 roku to strata kolejnych 20 milionów złotych. Czy prawdą jest, że ta elektrownia im mniej pracuje, tym przynosi mniejsze straty? Czy prawdą jest, że elektrownia Ostrołęka ma najwyższe koszty osobowe w całej polskiej energetyce? W Ostrołęce przypada 6 osób na 1 megawat mocy zainstalowanej. W innych elektrowniach w Polsce na tę samą moc przypada jedynie 0,6 pracownika, czyli 10 razy mniej

- Pomimo całkowitej klęski Ostrołęki C, zarząd spółki składający się m.in. z byłego pisowskiego prezydenta Ostrołęki Janusza Kotowskiego otrzymał za 15 miesięcy pracy, jak mówią eksperci, pomiędzy 675 tysięcy a 1,1 mln zł wynagrodzenia. Czy prawdą jest to, że pomimo złożenia rezygnacji przez ten zarząd, każdy z członków zarządu otrzymał jeszcze 100 tysięcy odprawy? - pytał poseł KO, nie wskazując jednak jacy eksperci wskazują na tak duże sumy.

O ostrołęckiej elektrowni - zarówno budowanej C, jak i działającej B - sporo mówiło się podczas piątkowych obrad sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Prym wiódł Paweł Poncyljusz, który rzucał nawet kwotami potencjalnych zarobków Kotowskiego i reszty zarządu.

Podczas sejmowej dyskusji nad elektrownią Ostrołęka nazwisko byłego prezydenta miasta Janusza Kotowskiego było odmieniane przez wszystkie przypadki. Jeden z posłów pytał, czy to prawda, że może on zostać prezesem elektrowni Ostrołęka B. Obecny wiceprezes elektrowni zaprzeczył. Paweł Poncyljusz wyliczał też, ile Kotowski mógł zarobić w zarządzie elektrowni Ostrołęka C.

~Xyz , 18:12 13-12-2020 , 61% Plany byly dobre ale lobby eko wszystko zepsulo uleglosc wobec niemcom i mamy ze oni sobie buduja weglowe a my co nico niby gazowe kicha na 102 to jest brak niezaleznosci i tak jest chociaz za popsl to byl juz szczyt swiata wlazodup....? Jedno jest pewne Ostroleka traci? odpowiedz • oceń :

~starszak1 , 18:31 13-12-2020 , 34% @~Xyz Uległośc wobec niemców ..mózg u nie masz tylko slepote płynaca ksenofobii. odpowiedz • oceń :

~starszaku , 21:26 13-12-2020 , 86% @~starszak1 Nie daj się wciągnąć w narrację troli Kremla. odpowiedz • oceń :

~Ola , 18:14 13-12-2020 , 43% Nawet jeśli to było tylko 1000 złotych, to było o 1000 za dużo. Nikt kompetentny i uczciwy nie podjąłby się budowy elektrowni węglowej w obecnej sytuacji, znając dane dotyczące wpływu energii węglowej na globalne ocieplenie. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:38 13-12-2020 , 59% @~Ola Niemcy uruchomili w tym roku elektrownię węglową na węgiel kamienny. Uważasz ich za niekompetentnych i nieuczciwych?



Kompetentni i uczciwi chcą wymiany strych elektrowni węglowych na nowe. Znają dane dotyczące wpływu starych elektrowni węglowych na globalne ocieplenie. odpowiedz • oceń :

~Ola , 18:42 13-12-2020 , 30% @~tępiciel lemingów Tak uważam, że Niemcy popełniają ogromny błąd zamykając elektrownie jądrowe. Nie musieliby wtedy otwierać tej ostatniej węglowej i mogliby szybciej zamykać pozostałe węglowe. odpowiedz • oceń :

~Ola , 18:45 13-12-2020 , 49% @~??? W rękach PiSu, zatem odpowiedzialnym za to marnotrastwo włos z głowy nie spadnie. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:45 13-12-2020 , 54% @~Ola Niemcy popełniłby błąd użytkując stare elektrownie węglowe. Dzięki uruchomieniu nowej elektrowni węglowej na węgiel kamienny zamknęli stare elektrownie na węgiel. odpowiedz • oceń :

~Ola , 18:49 13-12-2020 , 48% @~tępiciel lemingów Jeszcze jedno nieuku pisowski. Zmiana technologii elektrowni w elektrowniach węglowych nie ma dużego wpływu na emisję CO2. Elektrownie gazowe też są nie wiele lepsze, ponieważ nie bierze się pod uwagę metanu uwalnianego w trakcie wydobycia gazu. odpowiedz • oceń :

~Tak , 19:39 13-12-2020 , 50% @~tępiciel lemingów Nic dziwnego od stycznia energia drastycznie w górę!!! odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 20:05 13-12-2020 , 63% @~Tak Stare, niewydajne elektrownie węglowe, z dużą załogą i mamy drastyczne podwyżki cen energii. odpowiedz • oceń :

~Ola , 21:30 13-12-2020 , 27% @~tępiciel lemingów Mamy podwyżki bo nie inwestujemy w odnawialne źródła energii. Stare elektrownie nie różnią się tak bardzo od nowych. Nie powinno otwierać się żadnej elektrowni węglowej idioto pisowski odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 22:19 13-12-2020 , 69% @~Ola Mamy podwyżki cen prądu, bo mamy stare elektrownie. Powinno zamykać się stare elektrownie węglowe. Potrafisz tylko wyzywać. odpowiedz • oceń :

~Ola , 01:58 14-12-2020 , 37% @~tępiciel lemingów Wielkość emisji CO2 na wpływ na cenę energii. Tylko OŹE i energia jądrowa pozwala na zero emisji. Zmiana technologii elektrowni węglowych ma niewielki wpływ na ilość emitowanego CO2 odpowiedz • oceń :

~Ola , 03:38 14-12-2020 , 34% @~tępiciel lemingów Jak ktoś notorycznie powtarza totalne bzdury, to trudno mówić o nim w superlatywach.

Na ceny energii w Polsce mają duży wpływ dwa czynniki: ceny węgla i opłaty za emisję CO2: https://bit.ly/2We4M0y.

Wymiana jednych elektrowni węglowych na inne niewiele tu zmieni.

odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 05:46 14-12-2020 , 67% @~Ola Niemcy wymieniają stare elektrownie węglowe na nowe nawet węglowe i sprzedają nam prąd, bo jest tańszy niż z naszych starych elektrowni.



To bzdury, że wymiana starych elektrowni niewiele zmieni. To tak jakbyś namawiała wszystkich do jazdy 50 letnimi samochodami. Chore. odpowiedz • oceń :

~nwm , 18:49 13-12-2020 , 48% a przypadkiem pan dyrektor nie powinien zlozyc oswiadczenia majatkowego jako dyrektor muzeum i wszystko sie wyjasni ile to bylo? xD odpowiedz • oceń :

~ARCHE , 10:31 14-12-2020 , - @~nwm Już raz napisał nie prawdę w oświadczeniu i włos mu z głowy nie spadł. A obiecywał że zrzeknie się posady wicemarszałka i takiego wała się zrzekł. odpowiedz • oceń :

~abc...z , 19:09 13-12-2020 , 58% CZy naprawde tak wazny temat ile kotowski zarobil w elektrowni? ile by nie zarobil to wam ani przybedzie w kieszeni ani ubedzie.najlepiej jak kazdy zacznie najpierw liczyc swoje dochody a nie cudze.uwazam ,ze to jest bardzo niskie walkujac wciaz ten temat. a jesli chodzi otego pana, ktory poruszyl te sprawe w parlamencie to szkoda slow,najpierw powinien sie zastanowic nad swoimi osigniciami i kwalifikacjami odpowiedz • oceń :

~Mart , 19:40 13-12-2020 , 46% @~abc...z Dzięki takim jak ty takie dzieją się numery odpowiedz • oceń :

~Ola , 20:07 13-12-2020 , 49% @~abc...z Mało mnie obchodzą dochody w prywatnych firmach, jeśli ten ktoś płaci należne podatki. Tu mamy do czynienia z marnotrawstwem w spółce skarbu państwa. Te straty będą pokrywane z podatków ciężko pracujących obywateli. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 20:09 13-12-2020 , 58% @~Ola Marnotrawstwo to jest użytkowanie starej elektrowni węglowej. odpowiedz • oceń :

~Ola , 02:02 14-12-2020 , 34% @~tępiciel lemingów Debil jak każdy pisiwuec. CO2 i paliwa kopalne to słowa klucze do zrozumienia katastrofy klimatycznej. Idioci ciemni hak tabaka w rogu tego nie zrozumieją. Pokaż magicy z PiS elektrownię węglową nie emitującą CO2 odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 02:27 14-12-2020 , 67% @~Ola Wyzywać tylko umiesz. Prąd ze starej elektrowni jest drogi, bo jest mało wydajna i ma dużą załogę. Stare elektrownie to jest główna przyczyna katastrofy klimatycznej. Tak samo jak stare piece przydomowe to jest główna przyczyna powstania smogu w Polsce. odpowiedz • oceń :

~ciążko pracujący , 07:35 14-12-2020 , 25% @~abc...z Przybędzie nam bo to wszystko z naszych kieszeni, z naszych podatków! odpowiedz • oceń :

~Jan , 19:24 13-12-2020 , 60% Moim zdaniem to dobrze za Kulig dogadal sie z Kotowskim i pisem i gonia ko? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 05:48 14-12-2020 , 60% @~Jan Kulik chce mieć absolutorium i zaufanie od radnych, więc powinien dogadać się z największym klubem. Już czas przerwać fochy, bo szkoda miasta na walkę na górze. odpowiedz • oceń :

~4 , 06:36 14-12-2020 , 50% @~tępiciel lemingów Radni powinni przestać strzelać fochy bo sami tam poszli i ślubowali pracę na rzecz miasta i mieszkańcóe. Tak mi dopomóż...... A robią wojnę! To nie ich miasto to nie niewolnictwo. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 09:42 14-12-2020 , - @~4 Prezydent już dawno powinien przestać strzelać focha i zacząć współpracę z PiS. odpowiedz • oceń :

~NEO , 19:32 13-12-2020 , 60% Do tych osób co tak na tych Niemców złych gadają. Jakimi samochodami jeździcie bo pewnie co drugi to Niemiec. odpowiedz • oceń :

~Dd , 23:30 13-12-2020 , 15% @~NEO Lubisz jak cię ktoś wali w dupę?

Bo ja bym się tak głośno nie chwalił. odpowiedz • oceń :

~Neo , 10:35 14-12-2020 , - @~Dd I tak każdy wali w dupę ten naród i wali będzie bo chyba to lubimy. Przez ponad 1000 lat robi to KK, Komuna, PO, PiS również nie odpuszcza. Ci ostani chyba najbardziej widząc to po ich fachowcach. Ale spoko wstajemy z kolan aby chyba na Ryj upaść. odpowiedz • oceń :

~Ostrołęczanka , 19:40 13-12-2020 , 52% Patrzeć nie mogę na człowieka który przez 12 lat niszczył moje miasto. Co do elektrowni to niech prezes nie udaje głupiego. My Ostrołęczanie wiemy że Poncyliusz mówi prawdę w 100%. I tyle w temacie. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 19:56 13-12-2020 , 64% @~Ostrołęczanka Dobry wieczór!



Cyt. "My Ostrołęczanie wiemy że Poncyliusz mówi prawdę w 100%"



Nie zgadzam się z tobo. Ty zies swoje - ja ziem swoje! Poncyliusz mózi prawde w 120%...



Pozdrawiam... Ania - Dziewczyna jak Łania - Ostrołęczanka!



(PS. Ja też nie sycę oczu widokiem p. Kotowskiego. Gustuję w mężczyznach zdecydowanie korpulentnych, dobrze odżywionych, o rozkosznie zaokrąglonych kształtach i zarazem nierozrzutnych, (oszczędzających na maszynkach do golenia) - golących zarost co kilka dni). odpowiedz • oceń :

~Ostrłęczanka , 20:26 13-12-2020 , 35% Cię ie Wojtuś nikt nie przegada. Najmądrzejszy z całej wsi 😂😂😂😂 odpowiedz • oceń :

~Ostrołęczanka , 20:28 13-12-2020 , 46% Ciebie Wojtuś nikt nie przegada. Najmądrzejszy z całej wsi 😂😂😂😂. Za to wszyscy olewają. 😁 odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 20:53 13-12-2020 , 72% @~Ostrołęczanka Dziewczyno, dziewczyno, czy ty aby serce masz? Czy ty nie masz litości? Czy ty nie masz ludzkich odruchów? Ranisz serce me, kaleczysz duszę, sprawiasz ból przeokrutny, swoim, jakże niesprawiedliwym, prześmiewczym komentarzem. Ach, matuchno droga! Chyba nie zasnę tej nocy z bólu, żalu i sromoty...



Pozdrawiam...



PS. W dowodzie osobistym, w rubryce - imię - wPiSane mam 4 litery: dwie powtarzające się samogłoski i dwie powtarzające się spółgłoski, a mianowicie - ANNA... odpowiedz • oceń :

~Naiwniak , 20:36 13-12-2020 , 85% Poncyliusz dawny kolega Kotowskiego i Czartoryskiego. Kiedyś PiS dzisiaj PO. Kiedyś takich pytań mie zadawał. Teraz zadaje. Za kilka lat wróci do PIS i bedzie znowu ich chwalił i bronił. Powie ze nie bylo żadnej reklamówki. Ze to uczciwi politycy itd itd. Polityka polityka polityka odpowiedz • oceń :

~skiper , 20:39 13-12-2020 , 86% Płaca Pana Grada w zarządzie PGE EJ tj elektrownia jądrowa ok. 100 tyś. zł na miesiąc a po odejściu do Tauron na wiceprezesa 120 tyś.. To było kilka lat temu. Odprawa Pana Jacka Krawca w 2015 z PKN Orlen i zakazu konkurencji w następnym roku 3mln 360 tyś. zł. odpowiedz • oceń :

~Maniuka , 20:42 13-12-2020 , 52% Komentarze dotyczą oficjalnych wpływów czy liczymy też reklamówki?W sądzie sie przyznał do gruzińskiej torby. Tozto Daro jego giermek go wysypał. Pruł sie w śledztwie jak tera pewnie Ed odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 22:23 13-12-2020 , 65% @~Maniuka I bardzo dobrze, że przyznał się do własnych legalnych pieniędzy. odpowiedz • oceń :

~reklamówa , 07:39 14-12-2020 , 34% @~tępiciel lemingów Jak miał się nie przyznać skoro policja odnalazła ? A w oświadczeniu wtedy wpisał akurat tyle. Nie miał nic więcej? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 09:40 14-12-2020 , 0% @~reklamówa Ukradzione pieniądze należały do niego, więc zostały mu zwrócone. odpowiedz • oceń :

~Oszukana , 21:06 13-12-2020 , 53% Nie mogę patrzeć na tą obrzydliwa facjatę.Zaklamany "lodziarz," jak najwięcej do siebie a innych niszczyć . Taki jest ostrołęcki PiS krzyżem w kościele a na boku.... odpowiedz • oceń :

~antropolog , 21:29 13-12-2020 , 44% Czy Kurpie mają rozum głosując na takich ???

WATPIĘ. odpowiedz • oceń :

~maria , 21:47 13-12-2020 , 50% Ja bym ze wstydu uciekła na koniec świata, ale wstyd trzeba mieć. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 22:25 13-12-2020 , 56% @~maria Nie ma się czego wstydzić. Nie ma zarzutów czy wyroków. odpowiedz • oceń :

~Pytanie do Posła , 22:48 13-12-2020 , 59% Ile zarabiał prezes elektrowni atomowej budowanej za PO PSL? No i gdzie ona jest?

Kto powołał spółkę do budowy elektrowni C i jakie były dochody władz spółki. No i co najważniejsze, jakie efekty ich pracy?

Tak, tak spółkę powołano za rządów PO PSL.

Dlaczego o to nie pyta swoich kolegów?

Szczekają, szczekają a karawana jedzie dalej...



P.s. jak donoszą media prezes elektrowni atomowej PO PSL zarabiał 100 tyś miesięcznie kilka lat temu , więc wartość tej kasy, choć i dziś bardzo wysoka wtedy była jeszcze wyższa.

Panie Poncjusz czy PONcyliusz wstyd!!! Poziom Halickiego, znawcy od wszystkiego... odpowiedz • oceń :

~Dorka , 22:52 13-12-2020 , 58% @~Pytanie do Posła O czym ty piszesz, PiSdzielcu? Od 2015 Polską rządzi PiS! To komentujemy.



. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 02:29 14-12-2020 , 56% @~Dorka Potrafisz wyzywać. Czy polityk PO rozliczył budowę elektrowni atomowej z czasu przed 2015 rokiem? odpowiedz • oceń :

~g , 22:55 13-12-2020 , 34% a teraz Pan Kulik zatrudnił i dalej kaska leci :) odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 02:32 14-12-2020 , 50% @~g Dlaczego Pan Kulik miałby go nie zatrudniać? Ma jakieś zarzuty czy wyroki? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 05:50 14-12-2020 , 43% @~Gość A kto w mieście ma większe doświadczenie w zarządzaniu setkami milionów i setkami ludzi? Więcej umiesz? odpowiedz • oceń :

~Wirus , 06:29 14-12-2020 , 40% @~tępiciel lemingów Doświadczeniem ? Efekty zerowe! Czyli umiejętności i wiedzy brak! odpowiedz • oceń :

~Iiiii , 06:31 14-12-2020 , 50% @~tępiciel lemingów Udało się! Swoim nie stawiają zarzutów! Torba zagraniczna jest na zawsze już jego wyrzutem/ zarzutem.. . odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 08:29 14-12-2020 , 34% @~Wirus Efekty zerowe? Dlaczego kłamiesz? Zerowe efekty na mieście to są od dwóch lat. odpowiedz • oceń :

~Monia , 06:36 14-12-2020 , 75% Mam coraz większą nadzieje że czas rozliczenia p.Kotowskiego nadchodzi. odpowiedz • oceń :

~Do Monia , 07:47 14-12-2020 , 72% Ja też. Jego i pozostalych z ośmiornicy. Za część już się wzięli, reszta w kolejce czeka odpowiedz • oceń :

~pi , 07:55 14-12-2020 , 38% A kogo to interesuje ile zarobił patrzcie na swoje kieszenie. Boli was. odpowiedz • oceń :

~Kali ukraść , 10:28 14-12-2020 , 100% @~pi Jak PiS dzielce komuś zaglądają w kieszeń to OK. A jak sami przytulają bajeczne kwoty za nic to nie interesować się. odpowiedz • oceń :

