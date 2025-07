Inwestycje w Ostrołęce. Praca wre [WIDEO]

REKLAMA

~Kazik , 19:46 28-07-2025 , 86% A gdzie elektrownia co połowa firm zeszła z budowy bo nie płaci Orlen • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Bogaty bezrobotny , 19:51 28-07-2025 , 78% A gdzie są duże fabryki gdzie była by praca, bo te prace co czytam na MO-praca to skrętu kiszek dostaje a jak zadzwonię z zapytaniem ile płacą to za tyle z łóżka by mi się nie chciało wstać • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zxc , 20:01 28-07-2025 , 75% Panie Prezydencie z drugiej strony Narwi też jest miasto….

Czekamy na ulicę księdza Stanisława Brzoski i Fortowa • zgłoś odpowiedz • oceń :

~mieszkaniecA , 22:19 28-07-2025 , 34% bylem sceptycznie nastawiony do pana prezydenta ale powoli zmieniam zdanie. Prosze działać na rzecz miasta , robić remonty inwestycje w miasto dla nas wszystkivh bo my zaczynamy to widzieć. Zycze powodzenia i wytrwałosci. Pozdrawiam serdecznie • zgłoś odpowiedz • oceń :

~MAntonie , 22:23 28-07-2025 , 100% panie prezydencie prosimy po drugiej stronie mostu tez działać . Dzieci rowerami do miasta do szkoły jeżdzą a tam brak sciezki itp.. to Niebespieczne. .. Prosimy o chodniki i ścieżke dla bezpieczenstwa na wylotówce w strone do Kadzidła. Wójt Gm.Olszewo.Borki juz dziala ze sciezką rowerową w Zabrodziu. Pozdrawiam • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Karol , 22:26 28-07-2025 , 100% @~MAntonie Miasto dostali ponad 23 mln na rozbudowę Stacha Konwy do granic miasta od strony Kadzidła. Będą robić • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tommy , 22:26 28-07-2025 , 50% Panie Prezydencie, jeśli uda się Panu doprowadzić do szybszego połączenia kolejowego z Warszawą, to doczeka się Pan pomnika i to za życia. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 22:57 28-07-2025 , 67% @~Tommy Do Warszawy to trzeba drugi tor i prędkość CPK zrobić, wtedy będzie szybciej. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jarosław K. , 23:13 28-07-2025 , 34% @~tępiciel lemingów Fantasta. PiS nawet nie miało finansowania na CPK. Więc skończ bajki opowiadać • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 23:22 28-07-2025 , 100% @~Jarosław K. Rząd ma finansowanie na CPK do Warszawy? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jan , 23:07 28-07-2025 , 0% Bardzo dużo jest prowadzonych inwestycji w Ostrołęce. Widać gołym okiem jak miasto Ostrołęka się rozwija. Nowe ulice i obwodnica, remonty starych, rozbudowa ośrodków oświatowych, budowa ZOL, budowa skateparku z pumptrack, budowa bulwarów, ścieżki w lasku przy Warszawskiej, wymieniane oświetlenie uliczne, wyremontowany stary most, nowy most kolejowy, nowy most w okolicach Ostrołęki, nowa elektrownia, nowe nasadzenia drzewa ... itd. Na każdym kroku można dostrzec same pozytywne zmiany w Ostrołęce jak i jej okolicach. Nie ma co narzekać bo inwestycje gonią kolejne inwestycje. Za dzieciak pamiętam jak centrum miasta kończyło się na łączce przy dawnej ul. Gorbatowa a obecnej Fieldorfa "Nila" tam gdzie wybudowano galerię Bursztynowa. Za tą łączką zaczęto budować bloki i tak powstało osiedle centrum. Ostrołęka bardzo się rozbudowała na przestrzeni lat. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~O.N.A. , 23:09 28-07-2025 , 100% Panie Prezydencie, czy zadba Pan również o spokój mieszkańców osiedla Centrum? Czy zadba Pan np. o właściwą ilość miejsc parkingowych dla mieszkańców pobliskich bloków? Czy zadba Pan o bezpieczeństwo na ulicy Blachnickiego? Czy wyobraża Pan sobie, co tam się będzie działo rano i po południu? Założę się, że większość dzieci, które będą uczęszczały do tego przedszkola, nie mieszka nawet w Ostrołęce, ale to my, mieszkańcy tego miasta, musimy znosić wszelkie niedogodności. O nas, tak naprawdę, nikt nie dba. Zapewniam Pana, że nie ma się czym chwalić. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Rrr , 23:20 28-07-2025 , 100% A dlaczego na Żeromskiego przystanki polikwidowane ludzie na deszczu mocną

