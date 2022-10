REKLAMA

Jak montuje się gabiony? Zanim odpowiemy na to pytanie, przypomnijmy, czym właściwie jest ogrodzenie gabionowe. Szczegóły na temat gabionów znajdziesz w dzisiejszym wpisie.

Co to jest ogrodzenie gabionowe? Czy montaż gabionów jest trudny?

Ogrodzenia gabionowe z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że ze względu na ich konstrukcję, można uzyskać bardzo ciekawe i oryginalne ogrodzenie. Aby jednak takie ogrodzenie gabionowe mogło pełnić swoją funkcję zgodnie z tym, jakie oczekiwania ma zainteresowany, należy je prawidłowo zamontować. Czy montaż gabionów jest trudny? Na to pytanie odpowiadamy w niniejszym artykule. Zanim jednak przejdziemy do tematu, przypomnijmy, co to jest ogrodzenie gabionowe.

Co to jest ogrodzenie gabionowe?

Gabion to inaczej kosz stalowy, który wypełnia się odpowiednim kruszywem. Sam kosz wykonuje się ze stalowych paneli, które następnie łączy się ze sobą metodą spawania lub zgrzewania. Sposób ich łączenia zależy od typu oraz ostatecznego przeznaczenia ogrodzenia. Panele stalowe umieszcza się na odpowiednich słupach montażowych.

Aktualnie ogrodzenie gabionowe uważa się za nowoczesną i jednocześnie praktyczną opcję. Dzięki odpowiedniemu wypełnieniu można uzyskać wyjątkowy efekt. Samą konstrukcję można wypełnić praktycznie każdym materiałem – do najpopularniejszych zalicza się szare lub kolorowe kamienie, drewno czy szkło.

Oprócz walorów estetycznych ogrodzenie gabionowe ma także inne funkcje. Przede wszystkim gwarantują świetne zabezpieczenie i skutecznie chronią całą posesję przed ewentualnym wtargnięciem nieproszonych gości. Do zalet zalicza się także tłumienie hałasów oraz zapewnienie wysokiego poziomu prywatności. Same stalowe konstrukcje natomiast wyróżniają się wysoką wytrzymałością, dzięki czemu służą zainteresowanym przez wiele lat. Oczywiście, to wszystko jest możliwe tylko wtedy, gdy ogrodzenie zostanie prawidłowo zamontowane. Czy montaż gabionów jest trudny i skomplikowany? Na pytanie odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Czy montaż gabionów jest trudny?

Jeśli zależy Ci na zadowalającym efekcie, koniecznie zleć montaż gabionów doświadczonym osobom. Dzięki temu ogrodzenie zostanie zamontowane szybko i bez problemu. Sama instalacja składa się z kilku kroków. W pierwszej kolejności należy przygotować podłoże. Dodatkowe informacje na temat tego, jak przeprowadzić przygotowanie podłoża można uzyskać od dostawcy gabionów. Następnie montuje się słupy montażowe oraz łączy elementy konstrukcyjne kosza. Czwarty etap polega na tym, że kosze gabionowe montowane są na słupach. Ostatni krok natomiast dotyczy uzupełnianie kosza wybranym przez klienta kruszywem.

O ile montaż gabionów nie wydaje się skomplikowaną sprawą, o tyle dużo problemów można napotkać już na pierwszym etapie. Z tego właśnie powodu poleca się zlecić instalację fachowcom. Podłoże należy wypoziomować oraz prawidłowo utwardzić. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu betonową wylewkę. Warto zadbać o to, aby podłoże było stabilne i równe. Dzięki temu zapobiegniesz przechylaniu się kosza.

Precyzję należy zachować także w trakcie układania kruszywa. Przede wszystkim poleca się robić do z najniższej wysokości, dzięki czemu nie uszkodzi się ani materiał, ani sam gabion. Pamiętaj, że poprawnie wypełniony kosz wyróżnia się tym, że między kruszywem nie ma żadnych prześwitów. Mocowanie kosza gabionowego nie powinno więc stanowić problemu przy stawianiu ogrodzeń gabionowych, szczególnie jeżeli zadba się o dobór właściwych materiałów i dokładne zasypanie kosza. Duże znaczenie ma również zastosowanie wspomnianych słupów stabilizujących.

