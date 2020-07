Jaki materac piankowy do spania z oferty Hilding Anders będzie optymalnym wyborem?

REKLAMA

Z pomocą rad ekspertów Hilding Anders dowiedz się, czy materac lateksowy, termoelastyczny czy wysokoelastyczny lepiej sprawdzi się w Twojej sypialni.

Materac piankowy termoelastyczny

Dla kogo to idealny materac? Na pewno dla osób z problemami z kręgosłupem, z krążeniem, starszych osób oraz z wyższą wagą ciała. Taki materac, jak jego nazwa wskazuje, pod wpływem temperatury ciała dopasowuje się do jego kształtu. Dzięki temu równomiernie podpiera plecy, biodra, kark czy głowę w trakcie snu. Kręgosłup i mięśnie się relaksują i regenerują. Śpiąc na takim materacu nie musisz martwić się o ból pleców czy sztywność szyi po przebudzeniu. Jeśli masz niskie ciśnienie czy problemy z krążeniem, przez co często marzniesz w nocy, taki materac pomoże Ci utrzymać ciepło w trakcie snu. Materac termoelastyczny Hilding Rumba zapewni Ci wyjątkowo komfortowy odpoczynek i uczucie miłego zapadania się w materacu. To średniotwardy materac, idealny dla par. Jest też wytrzymały bo otrzymujesz na niego aż 15 lat gwarancji. Dla par i osób o wysokiej wadze dobrym wyborem jest też materac hybrydowy. Więcej przeczytasz o nim tutaj:"Materac hybrydowy – co wyróżnia te materace? Jak wybrać materac hybrydowy?".

Materac piankowy wysokoelastyczny

To jeden z najpopularniejszych rodzajów materacy piankowych. Często ma niższą cenę niż materac z pianki termoelastycznej, ale nie oznacza to wcale, że gorzej podpiera kręgosłup. Pianka wysokoelastyczna dopasowuje się do ciała pod wpływem jego nacisku. Dlatego również zapewnia mu dobry wypoczynek podczas snu. Ten typ materaca ma też dobrą wentylację, dlatego często jest polecany jako materac do łóżeczka dziecięcego. Pianka wysokoelastyczna jest też wytrzymała, dlatego kupując taki materac masz gwarancję trwałości na lata. Materac Hilding Foxtrot posiada aż siedem stref twardości, dzięki czemu dopasowuje swój nacisk do naturalnej budowy Twojego ciała. Znajdujący się w nim pokrowiec Velvet ma dodatek probiotyków, które pozwalają zadbać o lepszą higienę materaca. Żeby materac przetrwał jak najdłużej, ważny jest też odpowiedni dobór łóżka. Więcej o tym, jak je dopasować przeczytasz tutaj: "Łóżko bez zagłówka, czyli bez oparcia. Czy warto takie łóżko kupić?".

Materac piankowy lateksowy

Materac piankowy do spania lateksowy charakteryzuje się bardzo dobrą cyrkulacją powietrza. Usprawniony przepływ powietrza ogranicza rozwój mikroorganizmów i alergenów w materacu. Dlatego taki typ materaca jest rekomendowany przez ekspertów zwłaszcza alergikom oraz dzieciom. Także dlatego, że pianka lateksowa bardzo rzadko uczula. Ten typ materacy ma w swojej ofercie szwedzki producent materacy Hilding.

W materacu Hilding Zorba znajduje się dodatkowo pokrowiec Silver, który posiada cząsteczki srebra. Usprawnia to jego antybakteryjne działanie oraz przepływ powietrza. Dwa stopnie twardości pod dwóch stronach materaca, umożliwiają Ci jego łatwe dopasowanie dla jeszcze większego komfortu snu.

*Założona w 1939r. w Szwecji firma Hilding Anders jest wiodącym producentem materacy na rynku. Obecna na Polskim rynku od 2001 roku firma podbiła serca Polaków wysoką jakością i skandynawskim stylem. W swoim portfelu firma posiada marki takie jak Hilding, Curem, Jansen, Bedding oraz Carpe Diem. Poza własną produkcją Hilding tworzy również materace dla marek takich jak Agata, Amazon BRW, Sleepmed i wiele innych.