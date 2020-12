Jutro sesja Rady Miasta. Ostatnia w tym roku

REKLAMA

Po raz ostatni w tym roku będą jutro obradowali miejscy radni. Najważniejsze punkty dotyczyły będą uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej, co sprawia, że będzie to jedna z najważniejszych sesji w roku.



Po raz kolejny radni będą obradowali w trybie zdalnym. Taka forma obrad podyktowana jest pandemią koronawirusa i obowiązującym obecnie ograniczeniom w liczbie osób uczestniczących w zgromadzeniach. Obrady w trybie zdalnym rozpoczną się w środę, 30 grudnia o godzinie 10:00.



Najważniejsze punkty w jutrzejszej sesji dotyczyły będą uchwały budżetowej. Radni będą decydowali m.in. jakie inwestycje zostaną w przyszłym roku zrealizowane czy jaką sumę samorząd przeznaczy na spłatę zadłużenia. Wcześniej projekt budżetu opiniowany był przez właściwe komisje. Pozytywnie o planie dochodów i wydatków wyraziła się już Regionalna Izba Obrachunkowa.



Przebieg sesji śledzić będzie można na żywo na łamach naszego serwisu. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad.



1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka,

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Żołnierzy Wyklętych,

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Pomian” w Ostrołęce,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Witosa” w Ostrołęce,

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ostrołęka,

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi z zakresu ochrony danych osobowych jednostkom organizacyjnym,

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego,

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok,

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036,

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036,

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok,

18. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc listopada 2020 roku.

19. Oświadczenia radnych.

20. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

a) przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w I półroczu 2021 roku,

b) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki na rok 2021,

· wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

· rozpatrzenie sprawozdania komisji,

· dyskusja,

· podjęcie uchwały.

c) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia rocznych Planów Pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrołęki na rok 2021,

· wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

· rozpatrzenie sprawozdania komisji,

· dyskusja,

· podjęcie uchwały.

21. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.