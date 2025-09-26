Albert G. winny. Sąd wskazał powód, jaki mógł doprowadzić do tragedii w Kadzidle

REKLAMA

Albert G., oskarżony o zaatakowanie nożem uczniów szkoły w Kadzidle, został skazany nieprawomocnie na 15 lat więzienia. Sąd w długim ustnym uzasadnieniu odnosił się do wielu aspektów tej sprawy - również tych dotyczących wymiaru kary.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce ogłosił dziś wyrok w sprawie Alberta G. - 20-letniego mężczyzny, który niespełna dwa lata temu dokonał ataku nożem w szkole w Kadzidle. Wyrok to 15 lat pozbawienia wolności.

Działanie zaplanowane. Powód? Uczucie wrogości

Sąd w ustnych motywach wydanego wyroku wskazał, że sprawstwo oskarżonego nie podlega wątpliwości, bo świadkami tego czynu było ponad 30 osób. Zwrócił uwagę, że było to działanie zaplanowane przez oskarżonego, na co wskazuje nagranie, które było ujawnione na jednej z rozpraw w trakcie trwania procesu.

- Mamy dowód, że nie było to zachowanie nagłe, spontaniczne - usłyszeliśmy w sali rozpraw.

Co mogło być powodem tych czynów? - ten aspekt również sąd musiał rozważyć. I tak, oskarżony mówił o tym, że był dręczony przez rówieśników. Jednak dowody zgromadzone w sprawie nie potwierdziły, by działo się to w szkole średniej. Niektórzy świadkowie mówili o nagannych zachowaniach w stosunku do Alberta, lecz dotyczyło to podstawówki.

W szkole średniej nikt nie zauważył, by Albert G. był prześladowany. Sąd uznał też, że młody mężczyzna nie miał powodów, by obawiać się pobicia ze strony rzekomych prześladowców. Zauważył, że gdyby oskarżony miał faktycznie obawiać się tych osób, to nie przeniósł by się do klasy, do której uczęszczało dwóch z nich.

Sąd dłużej zatrzymał się przy opinii dotyczącej stanu psychicznego oskarżonego, będącej efektem 6-tygodniowej obserwacji. Biegli uznali, że Albert G. jest bardzo wrażliwy na odrzucenie i krytykę, ma też chroniczne poczucie wrogości wobec osób, które uważa za swoich prześladowców. Jak dodał przewodniczący składu sędziowskiego, nawet jeżeli w podstawówce dochodziło do jakichś form dokuczania Albertowi G., to większość ludzi po latach by o tym zapomniała. W tym przypadku, to uczucie wrogości - jak zaznaczył sąd - "było pielęgnowane", co doprowadzić miało do popełnienia tego strasznego czynu.

Nie zabrał życia. Ale skomplikował i utrudnił

I w końcu wymiar kary - 15 lat więzienia. Sąd zgodził się ze stwierdzeniem oskarżonego Alberta G., który mówił, że "nie jest potworem", choć jego czyny sędzia Michał Pieńkowski nazwał "czymś okropnym". Co prawda G. nie pozbawił życia ofiar, ale w jednym z przypadków można mówić o cudzie, że skończyło się jedynie na obrażeniach.

- Nie zabrał życia pokrzywdzonym, ale życie te w poważnym stopniu skomplikował i utrudnił - mówił sędzia Pieńkowski, wyrażając nadzieję, że pokrzywdzeni uporają się z traumą.

Mimo tego, sąd dostrzegł okoliczności łagodzące dotyczące Alberta G. Wziął pod uwagę, że był on niekarany, wyraził skruchę i przepraszał pokrzywdzonych na etapie sądowym. Jest też osobą młodocianą. Sędzia Pieńkowski dodał, że kara ma mieć względy wychowawcze i jakkolwiek trudno mówić, by 15 lat więzienia było taką karą, to proponowane przez prokuratora ćwierć wieku jeszcze bardziej byłoby pozbawione tego waloru. Sędzia zauważył, że kara skończy się, gdy oskarżony będzie miał ponad 30 lat i będzie miał szansę na powrót do normalnego życia.

Będzie apelacja? "Złożymy wniosek o uzasadnienie"

Od wyroku przysługuje apelacja i niewykluczone, że taka nastąpi. - Złożymy wniosek o uzasadnienie wyroku - zapowiedział nam obrońca Alberta G. adwokat Dawid Witusiński. - Muszę porozmawiać z klientem i wówczas podejmiemy decyzję - dodał.

Z kolei pełnomocnik jednej z oskarżycielek posiłkowych, adwokat Bartosz Pawelczyk, wyraził zadowolenie z tego, że sąd uwzględnił jego wniosek złożony w mowie końcowej. - Na tym etapie nie planujemy środków odwoławczych - dodał.