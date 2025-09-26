Atak nożem w szkole w Kadzidle wstrząsnął Polską. Albert G. usłyszał wyrok

W piątek 26 września Sąd Okręgowy w Ostrołęce ogłosił wyrok w głośnej sprawie Alberta G., który w listopadzie 2023 roku zaatakował nożem trzech uczniów w szkole w Kadzidle.
"Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej" - sędzia Michał Pieńkowski, przewodniczący 5-osobowego składu sędziowskiego, odczytał orzeczenie, uznające Alberta G. winnym usiłowania zabójstwa trzech osób.
Dramatyczne wydarzenia w szkole w Kadzidle
Tragiczne wydarzenia, które wstrząsnęły lokalną społecznością, miały miejsce 29 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Albert G. wyszedł z lekcji, po czym wrócił do sali z nożem i zaatakował innych uczniów - ranił trzy osoby. Po dokonaniu ataku wybiegł ze szkoły i próbował popełnić samobójstwo. Został zatrzymany przez policję. Jak wynika z materiałów śledztwa, atak był zaplanowany przez około dwa tygodnie. Oskarżony sam przyznał, że zamówił noże przez internet, kupił naszyjnik z pentagramem oraz koszulkę, miał również maskę.
Proces rozpoczął się 21 stycznia 2025 roku. Albert G. wygłosił wówczas szokujące oświadczenie, w którym ujawnił motywy swojego czynu: "Od czwartej klasy szkoły podstawowej byłem dręczony przez cztery osoby. Znęcanie polegało na tym, że byłem wyzywany od śmieci, odmieńców, zjebów i pojebów. Byłem też dźgany cyrklem, dostawałem z bara i byłem bity pięścią w brzuch. Postanowiłem, że zamierzam skończyć ze sobą i zabrać swoich oprawców ze sobą" - zeznawał oskarżony.
Podczas procesu sąd zarządził odtworzenie nagrania z telefonu oskarżonego, które Albert G. nagrał tuż przed atakiem. Na nagraniu chłopak zapowiadał "masakrę" i groził konkretnym osobom: "Jestem w trakcie popełniania masowego morderstwa w szkole w Kadzidle. Planuję zabić co najmniej osiem osób" - mówił na nagraniu, dodając: "Jesteście współwinni tego, co zrobiłem".
Cała trójka pokrzywdzonych zeznała zgodnie, że nie wiedzą, dlaczego Albert G. ich zaatakował. Do dziś są pod opieką specjalistów i uczestniczą w rehabilitacji. Mówili o widocznych bliznach i wstydzie z nimi związanym. Świadkowie przedstawiali różne wersje wydarzeń - niektórzy opisywali Alberta jako zdolnego i ambitnego ucznia, nie zauważając znęcania się nad nim. Inni przyznawali, że chłopak był rzeczywiście dręczony.
Stanowiska stron. "Nie jestem potworem"
Prokuratura żądała dla Alberta G. kary 25 lat więzienia. Prokurator Mariusz Czekalski podkreślił, że zaatakowane osoby nie były prześladowcami oskarżonego, a jego zachowanie było zaplanowane i przeprowadzone z zimną krwią. Wniósł również o nawiązki w wysokości 20, 40 i 15 tysięcy złotych dla pokrzywdzonych oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. Obrona przedstawiała sprawę jako dramat młodego człowieka dręczonego przez lata. Adwokat Dawid Witusiński argumentował:
"Ten dzieciak przez wiele lat dusił wszystko w sobie. Szukał wsparcia i go nie otrzymał. Zawiódł nie jeden nauczyciel, ale całe społeczeństwo i system, który miał chronić takie osoby".
Albert G. wielokrotnie przepraszał pokrzywdzonych: "Chciałem was bardzo przeprosić za to, co wam zrobiłem. Nie miałem tego na celu, to był okropny wypadek". W ostatnim słowie przed ogłoszeniem wyroku powiedział: "Nie jestem potworem, tylko zagubionym chłopakiem, który zrobił coś okropnego. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje, nie uciekam od tego, ale proszę żebyście wiedzieli, że nie chciałem żeby tak to wyszło".
Wyrok. "Uznaje za winnego"
Sąd Okręgowy w Ostrołęce uznał Alberta G. winnym usiłowania zabójstwa trzech osób i wymierzył mu karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Ma też zapłacić nawiązki pokrzywdzonym - kolejno 50, 100 i 30 tys zł. Oskarżony został doprowadzony na odczytanie wyroku - wysłuchał go ze spokojem.
Jak sąd uzasadniał wyrok? Piszemy o tym poniżej:
Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje od niego apelacja.
~Zenek, 11:17 26-09-2025, 38%
Ciekawe skąd weźmie tako kasę żeby zapłacić może em
Jeszcze zbiórkę ogłosić
~Małolat, 23:46 26-09-2025, -
@~Zenek
Boję się noży.
~Kamil, 11:35 26-09-2025, 77%
Smutne jest to, że był prześladowany po czym po pełnił błąd bo już nie wytrzymywał psychicznie, zrobił złą rzecz ale wyrok powinnien być o wiele niższy oraz przyjrzeć sie dokładniej osobą które go prześladowały, a zostali wybieleni na niewinnych. Sądzę że prawo w Polsce już dawno powinno być zmienione widzimy co się dzieje, a osoby współwine stają się niewinne mimo że znęcają się psychicznie, a to również jest przemoc. Niestety nie znam dokładnych informacji w tej sprawie ale jako że interesuję się psychologią takie wydarzenia o podłożu przemocy psychicznej powinny być bardzo szczegółowo rozpatrywane i nie jest z pewnością winna tylko jedna osoba.
~Tedi, 13:39 26-09-2025, 25%
@~Kamil
To powiedz psychologu dlaczego ze szkoły w Ostrołęce przeniósł się do Kadzidła gdzie go tak prześladowali
~Lol, 18:04 26-09-2025, 100%
@~Tedi
bo mial do niej bliżej, tez mi zagadka
~Kiki, 11:37 26-09-2025, 86%
A gdzie wyrok dla prześladujących?
~😆, 11:50 26-09-2025, 92%
A jaką karę poniosą Ci, którzy prześladowali go przez tyle lat?Czy uznano ich za niewinnych?Psychiczne dręczenie człowieka może być trudniejsze do zniesienie niż fizyczne.😆
~Grażyna Ciemniewicz, 11:52 26-09-2025, 84%
Bez imienna. Agdzie nawiązką dla niego za to że znosił wszystkie nękania i upokorzenia przez lata, gdzie byli nauczyciele .Jak dla mnie to jest to jest pokazanie że oprawcy są niewinni tylko ofiara która już nie wytrzymała,awszkolach dalej będzie mobbing i znęcanie się nad słabszymi bo nikt tego nie ukarze
~Zenada, 11:55 26-09-2025, 35%
Dożywocie powinno byc,nie ma usprawiedliwienia dla takich osób, miejsce takich jest w więzieniu pod opieką specjalistów.
~Zuza, 17:09 26-09-2025, 100%
@~Zenada
Zuza chyba dla Ciebie ! To jest młody dzieciak gdzie zawiodła szkoła, nauczyciele . A on pozostał sam sobie . Szkoda mi jest go a przede wszystkim jego rodziców jest mi bardzo szkoda . Mam nadzieje ze, szybko ten czas zleci i Albert da rade wytrwa tam . .
~Dddd., 12:03 26-09-2025, 78%
Jak mi szkoda tego chłopaka! Tyle lat cierpiał i jeszcze taka kara. A z tą nawiązką to powinni się wstydzić, albo na cele dobroczynne . 15 lat więzienia to jest dostatecznie wysoka niestety kara.
~Izka, 13:14 26-09-2025, 34%
@~Dddd.
Przecież osoby, które zaatakował mu nie dokuczały.
~kuba, 13:18 26-09-2025, 50%
@~Izka
no jak nie
~Izka, 13:26 26-09-2025, 34%
@~kuba
Przecież jest napisane w tekście:Prokuratura żądała dla Alberta G. kary 25 lat więzienia. Prokurator Mariusz Czekalski podkreślił, że zaatakowane osoby nie były prześladowcami oskarżonego,
~v, 14:16 26-09-2025, 100%
@~kuba
No nie, zaatakował przypadkowe ofiary.
~Olo, 12:23 26-09-2025, 75%
Do Żenada . A jaką karę powinny odnieść prześladowcy, którzy doprowadzili człowieka do takiego stanu psychicznego, że nie wytrzymał nerwowo i osunął się do tego co zrobił?
~Parw, 12:49 26-09-2025, 75%
Wyjdzie jako młody jeszcze człowiek. Niech ten czas przeznaczy na naukę, zdobycie jakiegoś zawodu, pracę. A życie się później ułoży. Głowa do góry chłopaku
~Nikoś, 12:52 26-09-2025, 20%
Za takie czyny to za mało,dałbym mu co najmniej 25 lat. Nie to że skrzywdził 3 osoby to jeszcze doprowadził do śmierci czwartej
~Ktosiek, 21:47 26-09-2025, -
@~Nikoś
Jakiej śmierci?
~Nikos, 12:57 26-09-2025, 31%
Dożywocie i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego potwora
~e, 13:31 26-09-2025, 82%
@~Nikos
Sam jesteś potworem. Zniszczyli chłopakowi życie. Gdzie byli dorośli, zwłaszcza nauczyciele z tej szkoły? Bezczynnie przyglądali się dramatowi chłopaka.
~Doe, 17:03 26-09-2025, 58%
@~e
Sam sobie zniszczył i do tego zaatakowanym osobom i ich rodzinom ,powinien siedziec w więzieniu do końca życia, nie ma litości dla takich zachowań, szkoda to tylko poszkodowanych a nie dla takiego bydlaka.
~Ewa, 21:51 26-09-2025, 0%
@~e
Gdzie byli nauczyciele z podstawówki, bo tam to wszystko sie zaczęło, może warto bardziej kontrolować tą szkołę przez odpowiednie instytucje,
~Izka, 12:59 26-09-2025, 50%
Czytaliście dokładnie ten artykuł? Osoby zaatakowane nie były jego prześladowcami.
~Biały K., 13:03 26-09-2025, 72%
A gdzie wyrok dla prześladujących?
~Karol, 13:18 26-09-2025, 67%
Ci co nad nim się znęcali tak samo powinni dostać wyroki.
~Albert to Oszust, 13:43 26-09-2025, 25%
Ludzie jesteście naiwni . Popytajcie ludzi z Kadzidła jakim okropnym człowiekiem jest Albert . Nikt go nie gnębił. Śpiewa tak , bo wie, że ciemnota polska łyknie
~Zuza, 17:11 26-09-2025, 75%
@~Albert to Oszust
Nikt na niego nie mówił złego słowa , każdy mówił pozytywnie ! Ciemnota to masz na drugie !
~won, 13:59 26-09-2025, 67%
ma zaplacic---------------------- nowak mu pozyczy ------------- hejt fakniusy klamstwa i ci co polska rzadza ----- dranstwo nie popuszcza yusek folzdojcz niszczy wszystko co POLSKIE niewinny
~Bartosz, 14:11 26-09-2025, 75%
Bardzo przykre, to młody człowiek w dalszym ciągu. Naprawdę nie dobrze że zaatakował rówieśników i współczuję im bo to wpłynie na całe ich życie ale nie mówmy per "okropny człowiek" bo z tego powodu całą sytuacja miała miejsce. Gdyby miał choć jedną zaufaną i odpowiedzialną osobę której by o tym opowiedział choćby w sekrecie sprawa nie miała by miejsca. Nie oceniamy i nie skreślajmy tak pochopnie nikogo bo to ogromna tragedia również dla niego i jego bliskich.
~Neo, 15:24 26-09-2025, 75%
Ok. 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa - a czy chciał ich zabić ?
Maksymalnie 8 lat za zabicie 3 osób na autostradzie. Spoko te państwo. Takie kartonowe.
~yusku lapy od, 16:58 26-09-2025, 100%
@~Neo
za batonik chory mlodzieniec dostal ok miesiaca
~Lol, 18:11 26-09-2025, 50%
Szkoła powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Jeśli latami znęcają się tam nad (nie) jedna osoba, a nikt nie reaguje, to nie dziwne, że tak się skończyło. U mnie w szkole nauczyciele też nie reagowali, ale na szczęście nie doszło tam do takiej sytuacji. Wyzwiska na lekcjach, przemoc słowna, fizyczna… nauczyciele nic nie zrobili poza zwykłym uciszaniem, chociaż to też nie zawsze. 99% przypadków, to było po prostu ignorowanie sytuacji. Widzę, że nic się przez tych kilka lat nie zmieniło
~Cyrk, 22:07 26-09-2025, -
Po pijaku zabijam samochodem rodzinę trzyosobową na przejsciu dla pieszych lub w afekcie żonę w piatkowy wieczór i dostałbym mniej niz ten chlopak !! Cyrk z wymiaru sprawiedliwości!! Jakby chlopach popełnił samobójstwo przez ,,pokrzywdzonych” w tej sprawie dawno juz by nikt o tym nikt nie pamiętal i nikt nie był skazany:( zainteresowani najbardziej znaja prawdę a sadowi sie nie udało
~M, 22:17 26-09-2025, 0%
Jak to jest . Młody chłopak zabił człowieka jadąc samochodem - dostał 3 lata i zadośćuczynienie w kwocie 100 tys złotych. Natomiast tu młody człowiek nie wytrzymał presji dostał 15 lat oraz 170 tys . Jest jeden "mianownik" który łączy te dwie sprawy . Niestety na tym świecie nie ma sprawiedliwości liczą się inne aspekty . Smutne bo po 15 latach ten chłopak będzie miał zmarnowane życie
~jolka, 00:59 27-09-2025, 0%
Szok i nie dowierzanie!!! podajcie nazwisko tego sędziego
~Zazenowana, 07:09 27-09-2025, 0%
Polecam złożyć apelacje i zmienić prawnika jak najszybciej. Jeżeli obrońca nie był w stanie zredukować wyroku, w sprawie gdzie nikt nie poniósł śmierci, to d**a nie obrońca. Zobaczycie ile dostanie student z Warszawy za pocięcie siekierą kobiety, która zmarła. Zobaczycie.. ten obrońca wstydziłby się wynagrodzenie wziąć za taką obronę.. Aplikacja chyba zrobiona w Pcimiu Dolnym.. dziękujcie sędziom, ze 25 lat nie dostał.. Dramat..
