Powiat ostrołecki, NA SYGNALE

Poszukiwany listem gończym zatrzymany w gminie Łyse. Miał do odsiadki 2,5 roku

Policjanci z posterunku w Łysych skutecznie zakończyli poszukiwania mężczyzny, który od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Do zatrzymania doszło w środę, 24 września, na terenie jednej z posesji w gminie. Mężczyzna niebawem trafi za kratki, gdzie spędzi najbliższe lata.

Działania operacyjne i szczegółowe ustalenia funkcjonariuszy z Łysych doprowadziły ich w minioną środę na teren jednej z posesji w gminie. To właśnie tam, jak wynikało z informacji policjantów, miał przebywać 43-letni mieszkaniec powiatu, za którym wystawiono list gończy. Mężczyzna był poszukiwany w celu odbycia prawomocnego wyroku 2,5 roku pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze nie mylili się. Zaskoczony 43-latek został zatrzymany na miejscu i nie stawiał oporu. Tym samym zakończył się jego okres ukrywania się przed odpowiedzialnością karną.

„Mężczyzna został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i osadzony w policyjnym areszcie. Po wykonaniu czynności procesowych zostanie doprowadzony do jednego z Zakładów Karnych na terenie kraju” - informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Teraz zatrzymany 43-latek odbędzie zasądzoną mu karę w więziennych murach.

