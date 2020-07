Kadzidło: Usuwanie odpadów z folii rolniczych

REKLAMA

Gmina Kadzidło podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.



Właściciele nieruchomości prowadzący gospodarstwo rolne na terenie gminy Kadzidło zainteresowani nieodpłatnym usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag - powinni złożyć wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Kadzidło, pok. nr 8. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej, a także jest dostępny w Urzędzie Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4.



Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.



W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie Gminę Kadzidło.



W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty odbioru odpadów bezpośrednio od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę w msc. Kadzidło.



W przypadku realizacji przedsięwzięcia, odpady należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z resztek organicznych, ziemi, itp.



Dofinasowanie stanowi pomoc publiczną i będzie ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej - de minimis. Z uwagi na wykorzystane w znacznej części w skali kraju limity pomocy de minimis zwracamy się do osób zainteresowanych nieodpłatnym usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o niezwłoczne złożenie wniosku o udział w przedsięwzięciu wraz załącznikami.



Zachęcamy do skorzystania z powyższego programu.