Pajacyk niemowlęcy czy piżamka - co lepiej sprawdzi się na noc?

Pajacyki niemowlęce to niezbędny element garderoby malucha, który jest nie tylko wygodny, ale i znacznie ułatwia ubieranie dziecka. Czy jednak pajacyk niemowlęcy sprawdzi się w nocy lepiej, niż piżamka? Dowiedz się, co będzie lepszym wyborem!

Pajac niemowlęcy, czyli piękne i praktyczne ubranko dla maleństwa

Pajacyk to najczęściej spotykany element dziecięcej garderoby, który zapewnia maluchowi wyjątkowy komfort. Tego typu ubranko to także duże ułatwienie dla rodziców podczas zmiany pieluszki lub przebieraniu niemowlaka, dzięki czemu proces ten przebiega znacznie szybciej. Krój pajacyka przypomina kombinezon, który w zależności od wersji, może posiadać stópki - w przypadku niemowląt sprawdza się to doskonale, gdyż skarpetki często zsuwają się ze stópek dziecka lub są przez nie po prostu ściągane.

Takie ubranko jest bardzo uniwersalne - pajacyk niemowlęcy zapewnia maluchowi wygodę, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas codziennej zabawy. Jest on również świetnym i komfortowym ubrankiem na spacery, zarówno w ciepłe dni, jak i w te chłodniejsze. W sklepach znajduje się ogromny wybór tego rodzaju ubrania dla noworodków oraz niemowląt, dzięki czemu z łatwością można zakupić odpowiedni rodzaj na każdą pogodę. W pierwsze chłodniejsze dni najlepiej postawić na pajacyk niemowlęcy ocieplany lub pajacyk niemowlęcy jesienny, który zapewni dziecku ciepło, nie krępując jednocześnie ruchów. Pajacyk niemowlęcy zimowy będzie natomiast najlepszym wyborem, kiedy na dworze zrobi się naprawdę zimno.

Pajacyk czy piżamka? Co zakładać niemowlętom na noc?

Wielu rodziców, zamiast klasycznej piżamki, wybiera również na noc pajacyk niemowlęcy do spania. Jest to kolejne zastosowanie tego rodzaju ubranka. Jednocześnie równie wiele osób zastanawia się, czy na pewno jest to dobry pomysł. W przypadku noworodków z pewnością sprawdzi się on lepiej niż piżamka, głównie ze względów praktycznych. Zapewniają maluszkowi spokojną, nigdzie nie uciskając ani nie zsuwając się podczas snu. Jest to ważne zwłaszcza w chłodniejsze dni, kiedy dziecko często odkopuje się z kołderki. Piżamka może się podciągać, odsłaniając plecy dziecka, co może sprzyjać powstaniu infekcji.

W przeciwieństwie do piżamki, pajacyki mają wygodne zapięcie, ułatwiające przebieranie malucha. Kiedy zajdzie nocna potrzeba zmiany pieluszki, pajacyk niemowlęcy na suwak pozwoli rodzicom w szybki sposób zmienić pampersa, czasami nawet nie budząc tą czynnością dziecka. Niezależnie jednak od tego, czy będzie to pajacyk niemowlęcy na zamek czy napy, z pewnością sprawdzi się dużo lepiej w nocy niż piżamka, zwłaszcza w przypadku noworodków oraz niezwykle ruchliwych dzieci.

Jak wybrać najlepszy pajacyk niemowlęcy?

Najlepszy pajacyk musi być nie tylko piękny, ale także wygodny dla dziecka i uszyty w najwyższej jakości tkanin. Podczas wyboru tej części garderoby dla maluszka, warto przede wszystkim sprawdzić z jakiego materiału został on wykonany. Najlepszym wyborem będzie pajacyk niemowlęcy z bawełny, która jest materiałem wytrzymałym i bardzo przyjemnym w dotyku. Z tego rodzaju tkaniny można kupić zarówno pajacyk niemowlęcy dla dziewczynki, jak i pajacyk niemowlęcy dla chłopca w wielu urokliwych kolorach, wzorach lub z nadrukiem. Ważne też, aby zwrócić uwagę na zapięcie - jeżeli pajacyk jest zapinany na napy, powinny być one pozbawione niklu, na który maluszek może być uczulony.

Dobrym pomysłem będzie wybór pajacyka, który posiada zapięcie na całej długości oraz w kroku, dzięki czemu przebieranie dziecka będzie szybkie i wyjątkowo proste. Maluch musi czuć się w nim komfortowo, dlatego należy oczywiście wybrać odpowiedni rozmiar, który nie będzie ograniczać ruchów noworodka. Praktycznym rozwiązaniem będzie także wybór pajacyka ze stópkami oraz łapkami, co zapobiegnie impulsywnemu drapaniu się przez dziecko podczas snu.

