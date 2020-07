"Kasa albo otruję zwierzęta". 30-latka zatrzymano, gdy odbierał pieniądze

REKLAMA

We wtorkowy wieczór kryminalni zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który żądał od właściciela gospodarstwa rolniczego pieniędzy. W przypadku niespełnienia żądań sprawca miał... otruć zwierzęta.



Kilka dni temu mieszkaniec powiatu ostrowskiego zgłosił, że na bramie posesji znalazł torbę z kartką zawierającą żądanie przekazania dużej kwoty pieniędzy. Sprawca groził, że jeżeli nie otrzyma pieniędzy zatruje paszę, którą otrzymują zwierzęta. Sprawą zajęli się ostrowscy kryminalni. Wytężona praca zakończyła się sukcesem. We wtorkowy wieczór policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego, mieszkańca tej samej wsi, co pokrzywdzony, tuż po odebraniu przez niego pieniędzy pozostawionych w wskazanym miejscu.



Zebrane przez policjantów dowody pozwoliły na przedstawienie 30-latkowi zarzutu wymuszenia rozbójniczego. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek. Najbliższe dwa miesiące 30-latek spędzi w areszcie. Mężczyzna niebawem odpowie za swoje postępowanie. Za wymuszenie rozbójnicze grozi do 10 lat pozbawienia wolności.