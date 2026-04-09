Każda osoba ubezpieczona w KRUS musi to wiedzieć. Istotna zmiana ws. składek

REKLAMA

REKLAMA

Rolnicy i domownicy ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego powinni zapoznać się z ważną zmianą, która weszła w życie 1 kwietnia 2026 roku. KRUS zmienił sposób informowania o wysokości składek - i jeśli ktoś jeszcze nie wie o tej zmianie, może mieć problem z terminową płatnością.

Od 1 kwietnia 2026 roku KRUS będzie wysyłał roczną informację o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne wyłącznie raz w roku – do płatników składek za osoby podlegające ubezpieczeniu. Kluczowa zmiana dotyczy jednak czegoś innego: Kasa nie będzie już wysyłać dotychczasowego druku przekazu kwartalnego.

To oznacza, że rolnicy są teraz zobowiązani do samodzielnego dokonywania wpłat należnych składek kwartalnych - zgodnie z ustawowymi terminami płatności, bez żadnego uprzedniego wezwania ze strony KRUS.

KRUS. Kiedy płacić składki?

Ustawowe terminy płatności składek kwartalnych są stałe i niezmienne. Za pierwszy kwartał należy zapłacić do 31 stycznia, za drugi kwartał do 30 kwietnia, za trzeci kwartał do 31 lipca, a za czwarty kwartał do 31 października. Jeśli termin płatności przypada w dniu wolnym od pracy -sobotę lub dzień świąteczny - przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Skoro nie będzie już druków przekazu, KRUS zaplanował inne sposoby przypominania o terminach. Informacje będą przekazywane poprzez powiadomienia SMS, portal eKRUS po założeniu konta oraz stronę internetową Kasy.

KRUS zachęca do założenia konta na portalu eKRUS – bezpłatnej platformie dedykowanej wszystkim ubezpieczonym w Kasie, zarówno rolnikom, jak i domownikom. Po założeniu konta można sprawdzić przebieg ubezpieczenia, wykaz należnych i opłaconych składek oraz informacje o zbliżających się terminach płatności i wysokości składek. Założenie konta jest bezpłatne.

Uwaga - brak druku to nie zwolnienie z płatności

To najważniejsza praktyczna konsekwencja zmiany. Dotychczas wielu rolników czekało na druk przekazu jako przypomnienie o zbliżającej się płatności. Teraz tego sygnału nie będzie. Jeśli ktoś nie zapłaci składki w terminie tylko dlatego, że nie dostał druku - KRUS nie uzna tego za usprawiedliwienie. Obowiązek zapłaty wynika bowiem bezpośrednio z ustawy, a nie z wezwania Kasy.