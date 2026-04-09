Nowy asfalt i bezpieczne chodniki – drogowy raport z gminy Myszyniec

Samorząd Myszyńca nie zwalnia tempa w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej. Gminne inwestycje obejmują zarówno projekty zakończone, jak i te będące obecnie w fazie intensywnych prac lub procedur przetargowych. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, sieć lokalnych połączeń systematycznie zmienia swoje oblicze.

Mieszkańcy miejscowości Wolkowe mogą już korzystać z nowo wybudowanej drogi gminnej. Zadanie to zostało kompleksowo zrealizowane, a jego głównym elementem jest jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 metrów, rozciągająca się na odcinku ponad 1,5 kilometra.

W ramach prac wykonano również obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, zjazdy do nieruchomości niezabudowanych (asfaltowe oraz z kruszywa) i pionowe oznakowanie drogi.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł blisko 2,95 mln zł, z czego ponad 459 tys. zł stanowiło dofinansowanie z rezerwy subwencji budżetu państwa.

Kolejnym ważnym punktem na mapie drogowych inwestycji gminy są Wydmusy. Trwająca tam budowa drogi to zadanie o szerokim zakresie, które znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i estetykę miejscowości. Plan zakłada powstanie jezdni asfaltowej o szerokości 5,5 m i długości 1,66 km.

Inwestycja w Wydmusach wyróżnia się rozbudowaną infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej w miejscach zwartej zabudowy (ponad 1 km długości), system odwodnienia, kanał technologiczny oraz nowoczesne oświetlenie uliczne i zjazdy do posesji wykonane z kostki brukowej lub asfaltu.

Wartość tych prac szacowana jest na ponad 3,43 mln zł. Gmina Myszyniec pozyskała na ten cel wysokie, bo aż 80-procentowe dofinansowanie z rezerwy subwencji (ok. 2,75 mln zł).

Samorząd Myszyńca przygotowuje się także do modernizacji drogi gminnej nr 250803W na odcinku Niedźwiedź – Zawodzie. Obecnie stan nawierzchni wymaga interwencji, dlatego gmina zabezpieczyła już środki na ten cel. Inwestycja o szacunkowej wartości 3,24 mln zł otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie blisko 2,27 mln zł.

Projekt zakłada remont jezdni bitumicznej o długości ponad 3,4 km, utwardzenie poboczy oraz remont przepustów. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę odpowiedzialnego za realizację tego zadania.

Dzięki tym działaniom gmina Myszyniec nie tylko poprawia parametry techniczne swoich dróg, ale przede wszystkim realnie podnosi jakość życia mieszkańców i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Źródło: eOstroleka.pl/Urząd Miasta w Myszyńcu