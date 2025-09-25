Kiedy remont ulicy Granicznej? Padł rok "realnego czasu inwestycji"

eOstroleka.pl
Mieszkańcy czekający na remont ul. Granicznej w Ostrołęce będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Prezydent Paweł Niewiadomski poinformował, że choć prace projektowe już trwają, realizacja inwestycji nastąpi prawdopodobnie w 2027 roku.

Pytanie radnego Adama Kurpiewskiego o sytuację jednej z ulic w Ostrołęce spotkało się z konkretną odpowiedzią prezydenta miasta. Okazuje się, że prace, na razie urzędowe, nad modernizacją ul. Granicznej już się rozpoczęły, ale mieszkańcy będą musieli poczekać na konkretne efekty na drodze.

Dokumentacja do połowy 2026 roku. Prace? Realnie w 2027

Prezydent Paweł Niewiadomski wyjaśnił obecny stan zaawansowania projektu dotyczącego ul. Granicznej. Miasto jest obecnie na etapie przygotowania dokumentacji technicznej. "Ulica Graniczna jest w projektowaniu, czas realizacji dokumentacji jest do połowy przyszłego roku" - poinformował prezydent podczas sesji rady miasta.

Prezydent Niewiadomski zapewnił, że po zakończeniu prac projektowych miasto będzie gotowe do realizacji inwestycji, a środki w budżecie będą zabezpieczone. "Realny czas realizacji tej inwestycji to rok 2027" - wyjaśnił prezydent Niewiadomski, określając konkretny horyzont czasowy dla całego przedsięwzięcia.

Pozostaje mieć nadzieję, że harmonogram zostanie dotrzymany i ul. Graniczna rzeczywiście doczeka się modernizacji. 

~gosc, 18:32 25-09-2025,   75%
Tutaj te skrzyżowanie miało być priorytetem w trakcie kampanii prezydenckiej ... zostaliśmy oszukani  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Edek, 19:56 26-09-2025,   100%
Do tego czasu to nie wiem co z tego skrzyżowania zostanie masakra  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~tępiciel lemingów, 06:25 27-09-2025,   -
Właściciele gruntów przy tej ulicy powinni przenieść się do gminy Rzekuń. W gminie Rzekuń nie widziałem ulicy w takim stanie, mają równy asfalt nawet rolnikom na pola.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
