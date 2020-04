Kiedyś to było: WOŚP 15 lat temu. Wizyta Jurka Owsiaka w Ostrołęce [ZDJĘCIA]

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Cóż to za wydarzenie? Śmiać się chce. Przyjechał taki cwaniaczek do Ostrołeki i redakcja portaliku świętuje(?) n-tą rocznicę tego śmiesznego wydarzenia. Gdzie jest ten "filantrop" teraz? Gdzie te wielkie środki? Z tego co widzę, to zajmuje się naklejaniem swoich nieszczęsnych serduszek na jakichś lichych maseczkach. Kompromitacja.

17:17 22-04-2020