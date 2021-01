Kolęda 2021. W tych parafiach w formie mszy świętych

Tradycyjna wizyta duszpasterska w wielu parafiach nie odbędzie się w związku z epidemią koronawirusa. W zamian księża zapraszają na specjalne msze święte.

Z racji pandemii tradycyjna Kolęda – wizyta duszpasterska w Waszych domach w tym roku się nie odbędzie. Parafia Rzekuń organizuje Msze Święte kolędowe i zaprasza do Kościoła poszczególne wioski i ulice należące do parafii. Jest to zaproszenie na Mszę Świętą w intencji: o Boże błogosławieństwo dla rodzin i o pokój wieczny dla zmarłych. Będzie możliwość do skorzystania z sakramentu pokuty. Podczas Mszy Świętej kolędowej swoją ofiara będziemy mogli wesprzeć naszą parafię

- poinformowała parafia Rzekuń w komunikacie do wiernych.

Jest i inna możliwość: "Jeśli ktoś z naszych parafian ma życzenie zaprosić kapłana z kolędą do swojego domu i nie boi się zakażenia koronawirusem może to zgłosić w zakrystii" - poinformowano w komunikacie.

Harmonogram mszy św. kolędowych w Rzekuniu:

W podobnej formie Kolęda odbędzie się w Kadzidle. Księża zapraszają do kościoła na msze święte w następującej kolejności:

Również w Kleczkowie (gmina Troszyn) księża będą odprawiać msze św. w intencji mieszkańców poszczególnych wsi.

Harmonogram kolędy (wszystkie msze św. o godz. 10.30):

18 styczeń 2021 - Dąbek

20 styczeń 2021 - Ojcewo i Siemiątkowo

23 styczeń 2021 - Dzbenin

25 styczeń 2021 - Łątczyn Kol. i Przyb.

27 styczeń 2021 - Opęchowo

30 styczeń 2021 - Łątczyn Wieś i pod Orło

1 luty 2021 - Budne

3 luty 2021 - Trzaski

6 luty 2021 - Kleczkowo

8 luty 2021 - Żyźniewo i Zawady

10 luty 2021 - Kamionowo i Aleksandrowo

13 luty 2021 - wszyscy, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu kolędowym w wyznaczonym terminie

15 luty 2021 - Radgoszcz Dw. i P.

Ofiary są zbierane także podczas mszy świętych kolędowych.

Co roku z racji kolędy wierni składali ofiarę na potrzeby kościoła i kolędę. Prosimy, by i w tym roku, w miarę możliwości, w czasie tej Mszy św. złożyć ofiarę na tacę na ten cel – może być w kopercie z zaznaczeniem ofiarodawcy, by później odnotować ofiary w kartotece parafialnej. Można też wpłacić na konto parafialne. Ośmielam się o to prosić, by zapewnić bezproblemowe materialne funkcjonowanie parafii. Ofiara na kolędę to także wyraz wdzięczności księżom za pełnioną posługę