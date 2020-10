Kolej w centrum Ostrołęki. To możliwe. Trwają konsultacje

REKLAMA

~osa , 15:17 07-10-2020 , 39% mamy miasto zakorkowane a budowa torów, przystanków kolejowych, przejazdów itp jeszcze mocniej je zakorkuje. Przejazd z jednego krańca naszego grajdoła na inny będzie trwał dłużej niż przejechanie przez Warszawę odpowiedz • oceń :

~Fan , 15:19 07-10-2020 , 55% @~osa Nie zgadzam się, raczej otworzy miasto na kolej i zwiększy atrakcyjność jazdy pociągami odpowiedz • oceń :

~HojnieObdarzony , 15:40 07-10-2020 , 50% @~Fan No, już nie mogę się doczekać tej wyprawy do Tłuszcza. odpowiedz • oceń :

~omg , 17:13 07-10-2020 , 40% @~osa A co Muzeum Wyklętych teraz przerobią na dworzec PKP odpowiedz • oceń :

~Spin , 18:13 07-10-2020 , 67% @~HojnieObdarzony Ty będziesz jeździł do Tłuszcza, tam najdalej sięga twoja ograniczona wyobraźnia, ja do pracy do Warszawy i na wakacje na mazury i nad morze. Pomacham ci w tym Tłuszczu, może nawet rzucę z litości ze dwa złote żebyś nie musiał za długo żebrać na bilet powrotny. odpowiedz • oceń :

~Nietek , 19:59 07-10-2020 , - @~Spin Ograniczona wyobraźnia to odbicie pociągu na peron a później jego powrót. Gdzie się tak projektuje transport zbiorowy a zwłaszcza szynowy? W Urugwaju czy w Ghanie? odpowiedz • oceń :

~Tomo , 20:09 07-10-2020 , - @~Nietek Na przykład na wielu liniach w Niemczech lub Czechach. odpowiedz • oceń :

~Anna - Kurpiowska Panna , 15:21 07-10-2020 , 45% Dzień dobry!



Cyt. "Kolej w centrum Ostrołęki. To możliwe"



Bredzenia poronionego płodu. Proponuję ambitniejsze rozwiązanie: kolej do centrum Ostrołęki, ale podziemną...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Stewe , 15:30 07-10-2020 , 50% Albo kolej napowietrzną lub kinową!

Jestem za, czemu nie ?! 😎 odpowiedz • oceń :

~Ja , 15:43 07-10-2020 , 40% Dzis nie prima aprilis. Od tylu lat nie można miasta odkorkowac, 3 mostu zbudowac a ktoś takie pomysły ma... odpowiedz • oceń :

~Spin , 18:02 07-10-2020 , 72% @~Ja Gościu, trochę wyobraźni, to są zupełnie inne projekty, inne finansowanie, inny budżet! Budowa kolei do centrum to byłby kosmos, ogromny kop rozwojowy dla miasta i w czym miałoby to wykluczać starania o budowę kolejnego mostu? Poza tym mając kolej w centrum Ostrołęki i szybkie połączenie do Warszawy i Pisza połowa Warszawiaków przesiądzie się do pociągów, ludzie będą dojeżdżać do pracy pociągiem, będzie też można na luzie dojeżdżać do pracy z Ostrołęki do Warszawy i korki w dużej mierze pewnie znikną. Ale z takim myśleniem jak twoje to najlepiej nic nie robić i zaorać wszystko i byłbyś wtedy szczęśliwy, bo mógłbyś sobie bez końca narzekać, jak to kiedyś było, a teraz to nie ma i nie będzie. odpowiedz • oceń :

~Loko , 19:19 07-10-2020 , 0% @~Spin "szybkie połączenie do Warszawy i Pisza połowa Warszawiaków przesiądzie się do pociągów"



Ha ha ha ha ha, już widzę te tabuny Warszawiaków okupujące pociąg do Pisza przez Tłuszcz i Ostrołękę. Od razu mam przed oczami pociągi w Indiach gdzie większość pasażerów siedzi na dachu...



Najpierw zróbcie to "szybkie połączenie do Warszawy", przyciągnijcie pasażerów wtedy będziemy dyskutować. Na razie wszystko jest planowane od d. strony czyli robimy Teżewe do Chorzel bez fragmentu do Wielbarku. Budujemy bocznicę węglową do (aktualnie) elektrowni gazowej. Oramy miasto pod dworzec PKP nie posiadając żadnego sensownego pociągu w żadnym kierunku. Tu można upatrywać brak logiki i wyobraźni a nie w żartach o Prima Aprilis... odpowiedz • oceń :

~, , 15:50 07-10-2020 , 50% Ha ha ha ha ha ha ha ha ha... Yebłem. Na most nima a oni wbiją kolej do centrum pierdziszewa. odpowiedz • oceń :

~Spin , 18:05 07-10-2020 , 63% @~, To jak ci tak zle w tym pierdziszewie, to won z tąd do twojej wymarzonej cywilizacji i nie truj tu życia normalnym i ambitnym ludziom, którzy chcą rozwoju miasta i polepszenia warunków życia. odpowiedz • oceń :

~nie do wiary , 18:20 07-10-2020 , 17% @~Spin A jakie to polepszenie życia rozkopując na parę lat środek miasta, jak na stacji mamy już dworzec? Miastu most potrzebny, a nie dworzec kolejowy, a jak już to dworzec autobusowy, bo ten co mamy to porażka poprzedników z PIS odpowiedz • oceń :

~Spin , 18:58 07-10-2020 , 75% @~nie do wiary Ale jedno nie wyklucza drugiego, to wszystko o czym piszesz jest zbyt złożone, bo kto dałby środki na nowy dworzec pks, jeśli pksy upadają, a kolej, wszystko na to wskazuje, przeżywa rozkwit? I jakich poprzedników z pis, dworzec ma kilkadziesiąt lat, pis go zbudował? Ty wiesz o czym piszesz? Nowy most jest w planach, w Teodorowie, to juz idzie do przodu, więc po co piszesz o rzeczach, o których nie masz pojęcia? odpowiedz • oceń :

~Loko , 19:43 07-10-2020 , 0% @~Spin Najwidoczniej sam nie masz pojęcia o realiach życia normalnych ludzi. Siedzicie na tych zlotach partyjnych jak mysz pod miotłą i przyklaskujecie wszystkim, nawet najgłupszym pomysłom swoich przełożonych.



Wiesz dlaczego stacja stała się dziurą a PKP w Ostrołęce nie ma pasażerów? Bo nie ma sensownej siatki połączeń. Za komuny, gdy jeździły pociągi do Białegostoku, Grodna, Olsztyna i praktycznie w każdy rejon kraju można było sensownie ułożyć połączenie, to osiedle tętniło życiem. Dziś jest jak miasto wampirów - os. Stacja bez stacji i połączeń. O to trzeba walczyć a później myśleć o przybliżeniu dworca. Osobiście jednak uważam, że pakowanie dworca PKP do centrum miasta jest rzeczą złą:



1. Tory przecinające ulice w gęstej zabudowie spowodują ogromne problemy komunikacyjne a sytuacja aktualnie bez tego jest nieróżowa,

2. Zbędny hałas w centrum miasta i na osiedlach,

3. Problem z parkowaniem jeżeli w zamyśle twórców ma to być obiekt na zasadzie "parkuj i jedź".

+ bardzo wiele innych wątpliwości których nie chce mi się tu rozwlekać. To nie te czasy i nie ten kaliber miasta żeby budować dworzec w ścisłym centrum. odpowiedz • oceń :

~Tomo , 20:03 07-10-2020 , 100% @~Loko No to przecież właśnie po to planowany jest dworzec w środku miasta aby zwiększyć atrakcyjność kolei i żeby więcej osób z niej korzystała. Jeśli kolej będzie bliżej ludzi to będzie i więcej chętnych i więcej połączeń. Co to znaczy "nie te czasy i nie ten kaliber"??? Na całym świecie przybliża się kolej do miast i jest to normą. odpowiedz • oceń :

~Pracownik , 16:21 07-10-2020 , 56% Tak jest, dobry pomysł, MZK z likwidować zamiast nowych autobusów kupić wagony i ciuchcię a prokurent może już dalej kablować. odpowiedz • oceń :

~CBŚ , 18:40 07-10-2020 , - @~Pracownik A kto nim jest ?

Czekamy na nowe autobusy CNG odpowiedz • oceń :

~Baleron , 16:39 07-10-2020 , 56% Będą też tramwaje bo ja chce odpowiedz • oceń :

~Ech , 16:54 07-10-2020 , 50% @~. Poczytaj a potem powiedz czy kit )))

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wojewodztwo-mazowieckie2 odpowiedz • oceń :

~miejscowy , 17:00 07-10-2020 , 46% Co za bezsens. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. odpowiedz • oceń :

~miejscowy , 17:27 07-10-2020 , 100% @~miejscowy choć z drugiej stront opcja B4 nie wygląda źle odpowiedz • oceń :

~Bryza , 17:27 07-10-2020 , 63% @~miejscowy Kiedyś debile siedzieli cicho, bo wiedzieli, że nie mają nic do powiedzenia.

Dziś chełpią się swoją głupotą. odpowiedz • oceń :

~Spin , 18:11 07-10-2020 , 58% @~Bryza To aż boli, jak wiele idiotów żyje wokół, pojawia się fenomenalna wizja rozwoju miasta, to zamiast się cieszyć, wspierać ją, to plują i wyśmiewają, co później może mieć wpływ na przebieg konsultacji społecznych i brak silnego poparcia dla tego pomysłu. odpowiedz • oceń :

~Tomo , 20:08 07-10-2020 , 100% @~Spin Mentalność chłopsko - pańszczyźniana wychodzi. A później będą jęczeć, że miasto się nie rozwija bo nie ma kolei i dogodnego dojazdu do niej. odpowiedz • oceń :

~Wiesiek , 17:05 07-10-2020 , 64% Bardzo dobry pomysł. Jeśli Ostrołęczanie mają korzystać z pociągów to stacja nie może być w Rzekuniu tylko w Ostrołęce w centrum. Część torów pewnie będzie pod ziemią jak wjazd na Centralny w Warszawie.

A trzeci most to swoją drogą jest potrzebny.

Kasa na kolej to w dużej części jest z Unii. odpowiedz • oceń :

~X , 19:55 07-10-2020 , - @~Wiesiek Stacja powinna być tam gdzie jest. W dzisiejszych czasach jest to atut, że możemy zostawić samochód na zasadzie Parkuj&Jedź. odpowiedz • oceń :

~Tomo , 20:05 07-10-2020 , - @~X Ale przecież nikt nie będzie likwidował stacji tam gdzie jest. chyba lepiej jest mieć kolej w środku miasta niż dojeżdżać samochodem na jego skraj? odpowiedz • oceń :

~adfasf , 17:11 07-10-2020 , 100% Województwo przed chwilą oddało stary szpital miastu a teraz w jednym z wariantów proponuje stację w miejscu starego szpitala?? odpowiedz • oceń :

~Podróżnik , 18:50 07-10-2020 , 100% Pomysł super jeżeli ten pociąg dowiezie mnie do Warszawy i do Piszu lub Olsztyna odpowiedz • oceń :

~DD , 19:22 07-10-2020 , 0% A ja proponuję od razu metro i najlepiej połączyć z Warszawą. odpowiedz • oceń :

~DD , 19:23 07-10-2020 , - Jeszcze lotnisko. Co tam będziemy sobie żałować ? odpowiedz • oceń :

~Ja , 19:29 07-10-2020 , 100% To są stare projekty. Jeszcze za rządów I Sekretarza PZPR w Ostrołece p. Smyczyńskiego, o którym już nikt nie pamięta oglądałem te plany. Nareszcie przyszedł czas na realizację. Niestety dworzec Ostrołęka Miasto był planowany w miejscu Galerii. Teraz jest problem z lokalizacją dworca. Mam nadzieję, że nie stanie na przeszkodzie obecna sytuacja w kraju. odpowiedz • oceń :

~Anna - Kurpiowska Panna , 19:59 07-10-2020 , 0% Dobry wieczór!



Wszystkim podnieconym durniom, wierzącym w banialuki, podsuwam lepszy i znacznie tańszy pomysł: bezpłatna linia tramwajowa na Stacje. Myślę, że linia tramwajowa na Stacje ma o wiele większe szanse na zaistnienie, niż linia kolejowa do centrum Ostrołęki...



Pozdrawiam...



PS. Ludu kurpiowski! Ty pomyśl o przyzwoitym dworcu autobusowym w centrum miasta a nie o kolei. odpowiedz • oceń :

~Tomo , 20:11 07-10-2020 , - @~Anna - Kurpiowska Panna Czyli proponujemy zacofanie zamiast postępu? odpowiedz • oceń :

