Budowa obwodnicy Ostrołęki. Kolejny etap konsultacji

Oczywiście że nic to nie poprawi sytuacji dla miasta. Warszawa dalej z S8 przez stare miasto a powiat dalej przez rondo do miasta. Tylko przedłużenie istniejącej "obwodnicy" i budowa mostu z dojazdem do ronda Łupaszki najtańszym kosztem może rozwiązać problemy Ostrołęki. Obwodnica dk 53 to zła koncepcja i zmarnowane pieniądze.

Uważam, że jest to strzał w 10. Po zbudowaniu obwodnicy Pułtuska i dokończeniu Legionowa, caly ruch z Wawy przeniesie się tutaj. Gdyby jeszcze zbudowano most na Narwi w Teodorowie czu dalej i polączono go z tą obwodnicą, byłoby to komfortowe dla miasta. Jestem za.

~Najmądrzejszy Kurp , 14:58 05-10-2020 , 36%