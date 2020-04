Obwodnica Ostrołęki: Do wyboru jeden z trzech wariantów

REKLAMA

Od 13 do 13,5 kilometra w zależności od wybranego wariantu będzie miała obwodnica Ostrołęki. Obecnie trwają konsultacje społeczne, które stanowią kolejny ważny krok w stronę budowy tej trasy. Konsultacje będące częścią studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego prowadzi firma Multiconsult Polska Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie. To kluczowy etap w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnych do budowy obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53. Do wyboru jest jeden z trzech zaproponowanych wariantów. Każdy z nich ma długość od 13 do 13,5 km i zaczyna się na istniejącym odcinku DK53 w rejonie miejscowości Szwendrowy Most. Koniec odcinka znajduje się na włączeniu do istniejącej drogi krajowej nr 61 pomiędzy miejscowościami Nożewo i Dobrołęka. Projektowana trasa przebiega przez obszar dwóch gmin: głównie gminy Olszewo-Borki oraz na krótkim odcinku przez obszar gminy Lelis. Długość całego odcinka, w zależności od wariantu wynosi ok. 13 - 13,5 km. Oto dostępne warianty obwodnicy: Wariant 1: Wariant 2: Wariant 3: Podstawowe cele inwestycji: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane miasta Ostrołęka Zmniejszenie oddziaływań na środowisko, w tym hałasu i zanieczyszczeń w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 53 i nr 61 Poprawa bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji Poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu podróży) Zapewnienie adekwatnego do współczesnych wymagań przejazdu projektowaną drogą. Wszystkie materiały dotyczące inwestycji można będzie znaleźć na stronie internetowej: dk53-obwodnica-ostroleki.pl

~Anna - Kurpiowska Panna , 21:47 20-04-2020 , 52% Dobry wieczór!



Cyt. "Obwodnica Ostrołęki"...



Ile razy, do stu tysięcy beczek zjełczałego tranu, będę PiSała, że nie jest to "obwodnica Ostrołęki", lecz mało istotny a cholernie drogi, "skrót" dla warszawiaków jadących na Mazury, lub w okolice Augustowa?

Z planowanej "obwodnicy Ostrołęki" jest taka obwodnica, jak z koziej dup... ups. jak z "obwodnicy Załuski" - obwodnica...



Pozdrawiam... Wkurzona, Anna - Kurpiowska Panna... odpowiedz • oceń :

~jajaja , 22:14 20-04-2020 , 38% @~Anna - Kurpiowska Panna a kogo twoje zdanie obchodzi? odpowiedz • oceń :

~Gość , 23:37 20-04-2020 , 50% @~jajaja Wypadałoby jeszcze zapytać:

- komu i dlaczego tak bardzo zależy na drodze która będzie kosztować grube miliony a żaden miejscowy kierowca na niej nie skorzysta?

- Czy jest jakieś opracowanie potwierdzające sens takiego wariantu?

- Dlaczego i za jakie grzechy gmina Olszewo-Borki zgotowała swoim mieszkańcom taką rewolucję?

- Kto obok jednego z wariantów w lesie prowadzi ogromną inwestycję i jakie są korelacje tych dwóch projektów? odpowiedz • oceń :

~Anna - Kurpiowska Panna , 23:41 20-04-2020 , 65% @~jajaja Dobry wieczór!



Cyt. "a kogo twoje zdanie obchodzi?"



Moje zdanie obchodzi wszystkich myślących ludzi, którzy mają aspirację do miana ludzi inteligentnych, bowiem jestem jednostką wybitnie inteligentną, uczoną, rozgarniętą, bystrą, oczytaną... jednostką, która pozjadała wszystkie rozumy świata. Innemi słowy: Sowa Pszemondżała ze Stumilowego Lasu...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 00:57 21-04-2020 , 55% @~Gość Tak, najlepiej jakby obwodnica biegła przez środek wszystkich miejscowości i przez środek Ostrołęki, a nie przez pola i lasy? Wtedy miejscowi kierowcy na niej by skorzystali.



To tak jak z obwodnicą Serocka, powinna biec przez środek tego miasta, wtedy każdy miejscowy kierowca na niej skorzysta. Teraz żaden mieszkaniec Serocka nie jeździ obwodnicą.



A może Ty piszesz bzdury? odpowiedz • oceń :

~Henryk , 09:42 21-04-2020 , 50% @~tępiciel lemingów Dziękujemy Panie pośle za przeniesienie hałasu i zanieczyszczeń na teren gmin Lelis i Olszewo-Borki. Najwidoczniej nie bez powodu ma pan w Gminie Olszewo-Borki swoich ludzi z PiS'u. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:24 21-04-2020 , 58% @~Henryk Przecież to jest przeniesienie hałasu i zanieczyszczeń z terenu gminy Lelis i Olszewo Borki. Od Nożewa do Antoń miejscowość na trasie nie będą miały ruchu tranzytowego. Dziękuję panie pośle, że ten ruch chce pan puścić przez pola i lasy.



Przydałoby się ominąć Dobrołęke, po co przy radarze jeździć? odpowiedz • oceń :

~Henryk , 10:42 21-04-2020 , 47% @~tępiciel lemingów To jest właśnie skierowanie ruchu na teren gminy który jest już gęsto zabudowany i znajduje się w nim obszar chroniony Natura 2000. Dziękujemy Panie pośle za zrujnowanie życia mieszkańcom gminy Olszewo-Borki i Lelis! odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:50 21-04-2020 , 62% @~Henryk To jest skierowanie ruchu z terenu gęsto zabudowanego na pola i lasy. Dopuszczalna prędkość na obwodnicy będzie 90 km/h, a więc gdzie tu masz obszar zabudowany na trasie planowanej obwodnicy?



Dziękuję panie pośle o uratowanie zdrowia wielu mieszkańcom miasta i gminy Olszewo Borki. odpowiedz • oceń :

~Henryk , 11:08 21-04-2020 , 42% @~tępiciel lemingów Ta droga przecina na pół taki miejscowości jak Łazek czy Białobrzegi. Masz kłopot ze wzrokiem czy z orientacją w terenie? odpowiedz • oceń :

~Qwerty , 12:58 21-04-2020 , 34% @~Anna - Kurpiowska Panna Od czasu jak zmieniła się władza w Ostrołęce to chyba 2 albo 3 raz, b wcześniej razem z tępym krzyczeliście że budują obwodnicę odpowiedz • oceń :

~zdzisiasad@wp.pl , 14:40 21-04-2020 , 34% @~tępiciel lemingów Głownie ucierpią mieszkańcy wsi Łazy . Pod domem tranzyt nieźle

odpowiedz • oceń :

~zofia , 14:42 21-04-2020 , 15% @~tępiciel lemingów Nie na pola i lasy tylko przez zamieszkała miejscowości. odpowiedz • oceń :

~Jajaja , 06:30 22-04-2020 , 50% @~Anna - Kurpiowska Panna Jesteś jak sama piszesz

jestem jednostką wybitnie inteligentną, uczoną, rozgarniętą, bystrą, oczytaną... jednostką, która pozjadała wszystkie rozumy świata.

Wszystko to prawda tylko że w skali twojego mieszkania a mieszkasz sama z kotem z którym to prowadzisz uczone dysputy; Miał kotek miske mlika plus? Miaaał. Miał kotek trzynastą myszkę plus? Miał ala już nie będzie miaaaał bo rezerwy sie skończyły. odpowiedz • oceń :

~Elka , 23:04 20-04-2020 , 15% Zwycięzca może być tylko projekt najmniej inwazyjny dla środowiska, ekolodzy !!! tylko ten który nie niszczy natury ,2000 , lasów , jedynych płuc Ostrołęki!!!! Pola łąki umajone mogą być zagospodarowane ale nie lasy!!!! Pilnujmy tego, nie mogą być wycinane jak nie dawno w okolicy Białobrzegi położona cała polać lasu, nie niszczmy , w dobie pandemii widzicie jak one są nam potrzebne?

A tak nawiasem czy ktoś projektując już warianty było wcześniej w terenie? Widział którędy powinna przebiegać, czemu nie dołem w stronę rzekunia odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 02:33 21-04-2020 , 55% @~Elka Projektem najmniej inwazyjnym dla środowiska byłby projekt biegnący przez środek wszystkich miejscowości na tej trasie. Lepiej wyburzyć budynki pod drogę czy wyciąć drzewa?



Co to znaczy "dołem w stronę Rzekunia"?



To droga łącząca Kadzidło i Różan, a nie Łomżę i Różan. Ale powinni pomyśleć o moście na Narwi łączącym rondo w okolicach Nożewa z drogą w okolicach Kamianki. Wtedy ruch z Goworowa do Kadzidła nie biegłby przez Ostrołękę. odpowiedz • oceń :

~Bob , 10:56 21-04-2020 , 15% @~tępiciel lemingów Nie chodzi o projekt najmniej inwazyjny tylko o taki który poprawi sytuację komunikacyjną w regione. Obecnie największym problemem jest dojazd do miasta i brak przeprawy od strony Warszawy. Przedstawione warianty to totalne marnotrawstwo pieniędzy. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 19:07 21-04-2020 , 56% @~Bob Obecnie największym problemem jest dojazd z/do miasta przez rondo przy McDonald's. Ta obwodnica ma zmniejszyć obciążenie tego ronda. odpowiedz • oceń :

~Rolnik bez szkoły , 21:03 21-04-2020 , 40% @~tępiciel lemingów Logika godna Napoleona. Zrobić za kilkaset milionów obwodnicę zamiast za 1/50 tej kwoty zmodernizować skrzyżowanie które było projektowane 30 lat temu. Brawo! Takich fachowców i strategów nam trzeba! odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 03:41 22-04-2020 , 50% @~Rolnik bez szkoły Co ma budowa obwodnicy do modernizacji skrzyżowania? Najlepiej zrobić i to i to. Jeśli to tak niskie koszty (1/50 kosztu obwodnicy to dlaczego dotąd nie zmodernizowano skrzyżowania? odpowiedz • oceń :

~Justyna , 11:30 22-04-2020 , - @~tępiciel lemingów Droga o takim przebiegu jest marnowaniem publicznych pieniędzy. Nie rozwiązuje żadnych problemów i jest szkodliwa dla gminy bo dzieli ją na pół. Dla miasta również jest szkodliwa bo zamyka drogę do pozyskania środków na prawdziwą obwodnicę z 3 mostem. odpowiedz • oceń :

~o , 07:42 21-04-2020 , 46% Planowany fragment drogi trudno nazwać obwodnicą , obiektywnie rzecz biorąc ,jak każda droga poprawi on szlak komunikacyjny i odciąży dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne. Jesteśmy miastem,które od lat nie ma włodarza z inwencją i pomysłem na rozwój , nasi przedstawiciele we władzach ,słabo lobbują na rzecz miasta. Stajemy się miastem wykluczonym komunikacyjne - patrz kolej , drogi. Trzeba za wszelką cenę połączyć miasto szeroką czterojezdniową drogą z trasami szybkiego ruchy, spróbować odbudować kolej , ale nie kolej do Szczytna , gdyż ten odcinek nie będzie rentowny ale połączyć miasto szybkim połączeniem komunikacyjnym ze stolicą co dawałoby znacznie większe możliwości rozwoju miasta i obywateli.Zaściankowość władz od wielu lat spowodowała,że miasto się będzie wyludniało. odpowiedz • oceń :

~Edi , 07:59 21-04-2020 , 25% @~o Wszystko się zgadza , dodać trzeba że większość w kierunku Mazur nie jedzie przez Pułtusk a Wyszków,



I centrum Ostrołęki i planowany odcinek bez następnego przez Narew zbytnio nic nie zmieni.... A pewnie następny nie powstanie prędko.. odpowiedz • oceń :

~Architekt , 08:12 21-04-2020 , 23% Witam, ktoś był pijany robiąc te "warianty"?



Zobaczcie tylko Miasta (małe np) w Niemczech... jest też kilka w Polsce... lecz to co chcecie zrobić przy Ostrołęce to jest jakaś masakra...



Zróbcie coś także z starą obwodnicą... by była lepsza przeprawa przez rzekę (MOST!!!)



Później można zrobić jakoś odnogę od Olszewo-Borki gdzieś w stronę Antonie odpowiedz • oceń :

~Ja , 08:25 21-04-2020 , 70% W jaki sposób np 8 służy mieszkańcom wyszkowa? W jaki sposób obwodnica Ostródy czy Elbląga służy mieszkańcom tych miast?

Ma służyć kierowcom którzy jadą no. Do Gdańska. A mieszkańcom służy w ten sposób że ruch jest kierowany poza miasto.

Rozumiem że ci piszący negatywne komentarze chcieliby jechać np do Gdańska przez środek Elbląga czy Ostródy.

Czysta głupota.

Tak, niech zrobią obwodnicę przez środek miasta z ogromnymi zjazdem do galeri itd.

Ludzie myślcie odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:31 21-04-2020 , 45% @~Ja I to jest dobry komentarz.



Weźcie ludzie popatrzcie na obwodnicę Serocka. Mieszkańcy tego miasta ją nie jeżdżą, ale ona im służy, bo nie mają ruchu tranzytowego przez miasto. To samo będzie z obwodnicą Pułtuska, gdy ją wybudują, to po obecnej trasie będą jeździć tylko mieszkańcy miasta, a tranzyt pójdzie obok miasta.



Obwodnica Ostrołęki będzie służyć mieszkańcom miasta i gminy podmiejskich do tego, że obecny ruch tranzytowy opuści miasto i miejscowości od Nożewa i Antoń. Pojedzie przez pola i lasy. odpowiedz • oceń :

~Maniek , 10:37 21-04-2020 , 46% @~tępiciel lemingów Obwodnica Serocka biegnie od strony MIASTA a nie za rzeką tak jak ZAPLANOWANO W OSTROŁĘCE. Nie widzisz różnicy? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 10:47 21-04-2020 , 46% @~Maniek Nie widzę różnicy. Nawet po tej samej stronie miasta co w Serocku chcą budować obwodnicę Ostrołęki. odpowiedz • oceń :

~Maniek , 11:16 21-04-2020 , 60% @~tępiciel lemingów Ale w Serocku droga nie "obwodzi" rzeki tylko miasto. W Serocku obwodnica nie łączy 2 dróg tylko spina w całość cały układ komunikacyjny. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 19:13 21-04-2020 , 60% @~Maniek Ta obwodnica też nie "obwodzi" rzeki tylko miasto. Spina w całość ciąg komunikacyjny od Nożewa do Antoń, który nie ma prowadzić przez rondo przy McDonald's. Po co nam do szczęścia warszawka na tym rondzie? odpowiedz • oceń :

~Maniek , 20:53 21-04-2020 , 67% @~tępiciel lemingów A kogo obchodzi Warszawka? W mieście brakuje wyjazdu przez Narew w stronę Różana. Za te pieniądze można postawić dwa mosty i jeszcze tunel pod Narwią wykopać. Rozwiążcie problemy kierowców z miasta i powiatu a później rozważajmy skróty dla turystów skoro region jest taki bogaty i go na to stać! odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 06:27 22-04-2020 , 0% @~Maniek Warszawka obchodzi stojących na rondzie przy McDonald's. Ta obwodnica rozwiązuje problemy kierowców z dojazdem do/z miasta.



Jedno drugiemu nie przeszkadza. Można zbudować most do nowo projektowanego ronda w okolicach Nożewa. odpowiedz • oceń :

~Qwerty , 08:22 22-04-2020 , 100% @~tępiciel lemingów Ile jest tej warszawki na rondzie między 7 a 8 i potem między 15 a 17. Widać że mało jeździsz na drugą stronę Narwi. odpowiedz • oceń :

~Jaka obwodnica , 08:43 21-04-2020 , 28% To szumnie brzmi tylko! Musi być wykonany projekt z kampanii prezydenta Dudy-100 odwodnic i dlatego to tak się nazywa. To powinno naxywac się jako droga alternatywna z której korzystać będą miejscowi żeby nie stać w korku i wjeżdżać będą do Ostrołęki z drugiej strony

1 Czy ul.Sloneczna można nazwać obwodnica jak tam nie miną się dwa tiry 2. Samochody jadące w kierunku Warszawy (a99% tam jedzie) będą ze słonecznej skręcać w lewo i dojeżdżać do ronda przy McDonald-gdzie logika

3. Nie ma samochodów które jadą od strony Łomży na Olsztyn bo zazwyczaj odbijają tam na Myszyniec odpowiedz • oceń :

~Byk , 15:17 21-04-2020 , 84% @~Jaka obwodnica "Z kampani prezydenta Dydy-100 obwodnic"

Chyba Ci się kampanie pomieszały, ale to nic nie szkodzi- zaistniałeś w sieci swoim wpisem. Brawo Ty odpowiedz • oceń :

~partacz , 08:43 21-04-2020 , 86% Co za baran rysuje mapy północą na zachód?

Jak na to patrzeć?

Pewnie wielu mądralów powie "odwrócić" odpowiedz • oceń :

~Kurpś , 09:11 21-04-2020 , 63% Jedynie skrót do trasy VIA BALITCA daje perspektywę rozwoju Ostrołęki i naszego regionu.

Połączenie 53 z VIA Baltica przez planowany most Starosty w Teodorowie - to ma sens.

Proponowane rozwiązania dla pseudo ,,obwodnicy Ostrołęki" są wyrzucaniem pieniędzy w bagna stepnowsko-kordowsko-nakielskie oraz niszczeniem środowiska i pięknej doliny Omulwi i Natury 2000.

To nie jest już trasa z Warszawy na Mazury. Korytarz transportowy już uległ zmianie, a po oddaniu VIA BALTICA skończy się przez nasze miasto zupełnie.

Apeluję o rozsądek w planowaniu, działaniu i wydawaniu naszych pieniędzy - już DWIE WIEŻE STOJĄ. odpowiedz • oceń :

~Driver , 08:27 22-04-2020 , - @~Kurpś No faktycznie skrót do Via Baltica rozwiąże problem tranzytu przez miasto. Rozumiem że Ty jadąc z Wawy np. Na mazury pojedziesz VIA balticą. Super, gratuluję orientacji odpowiedz • oceń :

~Bob , 11:43 22-04-2020 , - @~Driver Jaki tranzyt na tych kierunkach? Dwa dostawczaki z JBB i jeden z dłużycą? Inwestycja za kilkaset baniek? Co za bzdury... odpowiedz • oceń :

~Zuzanna , 09:23 21-04-2020 , 59% Brawo brawo nasz Starosta Kubeł. To jego zasługa, reszta się podpina, walczył on i Stańczyk, nikt nie wierzył a i niedowiarki się zdziwą obwodnia będzie dla naszego powiatu odpowiedz • oceń :

~Maniek , 10:50 21-04-2020 , 40% @~Zuzanna Co wywalczył? Bezużyteczną drogę wymyśloną na potrzeby kilku miejscowych oligarchów? Skąd zmiany na działkach i rozpoczęte inwestycje skoro ogłoszenie wariantów nastąpiło zaledwie kilka dni temu? odpowiedz • oceń :

~CORONAWIRUS , 13:09 21-04-2020 , 40% Gdyby Ostrołęczanie zagłosowali za PIS, dziękując PIS owi za most i elektrownię.

A tak te dziękuję" to było kopem w du,..PISowi.

Ostrołęczanie wybrali SLD, które zrobiło czystkę na skalę prawdopodobnie nigdzie w Polsce nie znaną.

Zwalniając, każdego, kogo uznali za człowieka byłej władzy. Każdego i więcej niż każdego.

Jak i kto ma rozmawiać w sprawie dotacji, inwestycji w takim szambie, które zafundowała nam nowa ostrołęcka władza.

Jak i kto ma rozmawiać w sprawie najlepszych dla Ostrołęki rozwiązań.

Kto ?

Kogo do rozmów wysłał by prezydent miasta ?

I kto ze strony państwa z tak nie poważną i nie przewidywalną władzą Ostrołęki miał by wchodzić w dyskusje.



Tak więc powstanie droga.

z pewnością potrzebna droga.

Ale potrzebna, nie dla Ostrołęczanom.

Potrzebna dla wszystkich innych.

Ostrołęka się wyłączyła idąc w bandę a nie po bandzie.



Już za chwilę minie 2 lata nowej władzy.

I kto jest zadowolony ?

Chyba tylko wyznawcy filmu "KLER"









odpowiedz • oceń :

~Coś tam.. , 13:46 21-04-2020 , 62% @~CORONAWIRUS Za to w elektrowni tęgie głowy z PiSu. Wybudują dadzą pracę, będzie u nas kraina miodem i mlekiem płynąca( jak to na Kurpiach). odpowiedz • oceń :

~Gość , 14:33 21-04-2020 , 62% @~CORONAWIRUS Ale posła wybrali. I co? Z twojego wpisu wynika, że poseł będzie się mścił na ludziach z Ostrołęki za to, że wybrali inne władze miasta. Dobrze rozumiem? Ostrołęczanie wybraliby nawet misia Kolaragola bo nie mogli patrzeć na układy z którymi w ostatnich latach nikt już się nawet nie krył. odpowiedz • oceń :

~Ej Ty Coronawirus? , 14:17 21-04-2020 , 78% Może Ci chodzi o wcześniejszą kadencję! Sprawdź jeszcze raz karteczki!? odpowiedz • oceń :

~Ted , 15:25 21-04-2020 , 75% Rozumiem że wszyscy ubolewający że ostrołęczanie nie korzystają z obwodnic jadąc np do Zakopanego. narzekają że nie mogą przejechać przez środek miast po trasie i narzekają na kolejne budowane obwodnice. odpowiedz • oceń :

~Bob , 11:40 22-04-2020 , - @~Ted Co ma piernik do wiatraka? Nikt nie jest przeciwny obwodnicy tylko musi ona mieć sens i spełniać rolę dla upłynniena ruchu lokalnego. To nie Las Vegas żeby prowadzić obwodnicę kilkanaście km od miasta i to na podrzędnych kierunkach. odpowiedz • oceń :

~kolo , 15:38 21-04-2020 , 67% ta droga będzie przedłużona do Laskowca przez Narew !!! odpowiedz • oceń :

~, , 17:31 21-04-2020 , 50% @~kolo Chyba w 2674 roku. Kto normalny nadrobi 20km żeby od Wojciechowic dostać się do miasta??? odpowiedz • oceń :

~brexit , 19:46 21-04-2020 , 38% To chyba to Słońce Żoliborza wymyśliło tę obwodnicę.

Kompletnie bez sensu. Pieniądze wyrzucone w błoto. Żadnego problemu komunikacyjnego Ostrołęki nie rozwiąże. A tak w ogóle to nie jest żadna obwodnica, może co najwyżej obwodnica Dylewa. Tak to jest jak PiSowskie matoły się dorwały do koryta.

odpowiedz • oceń :

~, , 20:57 21-04-2020 , 25% @~brexit Ona nawet roli obwodnicy Dylewa nie spełnia bo wcina się w DK53 w okolicach Antonii. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 03:44 22-04-2020 , 50% @~, To jest obwodnica Nożewa, Ostrołęki, Antoni. Dzięki niej tranzyt między Nożewem a Antoniami nie będzie jechał przez rondo przy McDonald's. odpowiedz • oceń :

~Kali , 08:22 22-04-2020 , 0% @~brexit Brexit, przypomnij nam jaką obwodnicę Ostrołęki zrobili POpaprańcy przez osiem lat swoich nierządów odpowiedz • oceń :

~Bob , 11:47 22-04-2020 , - @~Kali Czyli co? Wtedy się ścigali na to kto bardziej nic nie zrobi. Teraz mamy zawody na najgłupszy i najbardziej bezużyteczny wariant? Brawo! Takiej władzy nam trzeba! odpowiedz • oceń :

~brexit , 19:49 21-04-2020 , 43% A czego Wy chcecie od Czartoryskiego ? Jemu jest dobrze.

I tylko o to tu chodzi.

odpowiedz • oceń :

~Tir , 08:32 22-04-2020 , 0% Każdy wariant pozwalający kierowcom ominąć Ostrołękę jest dobry bo służy i mieszkańcom i tym dla których Ostrołęka jest tylko jednym z miast na ich trasie.

Dzięki takim jak wy najlepiej nic nie robić. Mentalność Donalda "nic nie mogę" Tuska odpowiedz • oceń :

~@ , 11:52 22-04-2020 , - @~Tir Lepiej te grube miliony przeznaczyć na prawdziwe potrzeby komunikacyjne. O takim wariancie możemy rozmawiać po tym jak miasto będzie miało 3 most, estakadę, poszerzoną Warszawską i wiele innych zrealizowanych inwestycji. odpowiedz • oceń :

~Billy , 08:38 22-04-2020 , 0% Każda obwodnica ma dwa zasadnicze cele: skrócenie czasu podróży oraz zmniejszenie ruchu w mieście. I każda spełniająca te kryteria będzie lepsza niż żadna.

Proponuję narzekającym zorganizowanie protestu w Ostródzie że nowa trasa do Gdańska omija miasto, a tym jadącym do Gdańska na znak protestu proponuję zjechanie z obwodnicy i przejazd przez ostródę i Elbląg. odpowiedz • oceń :

~, , 11:58 22-04-2020 , - @~Billy Nie pleć bzdur. Nikt nie projektuje obwodnic na podrzędnych drogach dlatego tak dobrze ci się jedzie przez Elbląg czy Ostródę. Tam obwodnice omijają miasto na kluczowych kierunkach. odpowiedz • oceń :

~Jadwiga , 10:59 22-04-2020 , 100% Wieś Łazy cały czas ma pod górkę ! Przez wiele dziesiątków lat chodziło boso po Gościńcu piaszczystą droga do szkół i pracy do Ostrołęki Teraz gdy sytuacja się poprawiła z drogami to fundujecie pod oknami obwodnicę !Serce mi pęka jak oglądam wariant II i III odpowiedz • oceń :

