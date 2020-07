Będzie nowa droga łącząca Ostrołękę z Via Balticą?

REKLAMA

Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie starosty ostrołęckiego opracuje koncepcję tzw. "ringu" wokół Ostrołęki. Podczas spotkania z projektantami mostu w Teodorowie Starosta Stanisław Kubeł poinformował, że Powiat podpisał umowę z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na opracowanie koncepcji tzw. "ringu" wokół Ostrołęki tj. w ramach zadania inwestycyjnego budowy drogi powiatowej łączącej drogę wojewódzką nr 627 z drogą ekspresową Via Baltica "Opracowanie koncepcji obwodnicy Ostrołęki z włączeniem do dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Ostrołęckiego oraz połączeniem z drogą ekspresową nr S-61 Via Baltica - długości ok. 47 km.

~Ted , 08:29 24-07-2020 , 77% Czy wreszcie coś wybudują?bo tylko plany i koncepcje

Elektrownia już wybudowana

Szok odpowiedz • oceń :

~Żenada , 09:58 24-07-2020 , 60% @~Ted Będzie tak jak ze skrótem wyszkowskim. Dużo gadania a zrobią tylko jakiś kawałek drogi z 3 letnim opóźnieniem. Oczywiście standardowo jeden pas ruchu na kierunek + ronda, wysepki i teren zabudowany. Ponadto skrót do ekspresówki który będzie dłuższy od dróg które skrótem nie są. Zamiast poszerzać i upłynniać drogi istniejące to ci będą budować nowe - równie dziadowskie jak te które mamy. odpowiedz • oceń :

~Joandrzej , 10:45 24-07-2020 , 75% @~Żenada Odnoszę dziwne wrażenie, że odkąd Pan Powiatowy zaczął się "kolegować" z pewnymi osobami, jego pomysły zaczęły oscylować w okolicach abstrakcji. Było fajnie, szumny skrót wyszkowski miał duże uzasadnienie i dziś droga "na Goworowo" to jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych. Sporo wyremontowanych dróg w powiecie - poszerzonych i niekiedy wyprostowanych. Było nieźle. Niestety to co dzieje się obecnie nie jest już takie optymistyczne.



- rezygnacja z dalszej modernizacji drogi do Goworowa

- bzdurny most w Teodorowie bez dróg dojazdowych które będą kosztowały krocie. No ale "dają most to trzeba brać"

- obwodnica Olszewa-Borek dla turystów z Warszawy którzy obecnie i tak jadą od strony Goworowa

- planowany skrót do S61 który będzie dłuższy o 20km od drogi "na Łomżę" z którą S61 będzie się łączyć



Wszystko to idzie w bardzo dobrym "rodzimym" kierunku pokroju pustego muzeum, elektrowni węglowej na gaz, kładki nad pasami, galerii w centrum miasta itd.

odpowiedz • oceń :

~Władek z Łysych , 08:30 24-07-2020 , 60% Stanisławowi Kubełowi należy się pomnik. Jedyna osoba w lokalnych władzach myśląca. Brawo Panie Starosto!!! odpowiedz • oceń :

~Władek z Łysych , 08:33 24-07-2020 , 75% @~Władek z Łysych Tylko ten skrót powinien być krótszy. Do Ostrów maz. z Ostrołęki jest 42 km a skrót ma mieć 47? odpowiedz • oceń :

~Brawo starosta , 08:38 24-07-2020 , 100% @~Władek z Łysych Popieram.Żeby nie Kubeł to na tych gminach byłaby bida z nedzo. odpowiedz • oceń :

~ttt , 09:30 24-07-2020 , 58% @~Władek z Łysych bo to nie do Ostrowi tylko do Via Baltica w okolicy Pisk odpowiedz • oceń :

~, , 10:02 24-07-2020 , 72% @~Władek z Łysych Nie czepiaj się. Jak ci mówią że skrót to będzie skrót. To wyższa matematyka która mogą zrozumieć tylko nieliczni. odpowiedz • oceń :

~, , 10:03 24-07-2020 , 84% @~ttt Po co robić drogę do drogi? Drogi powinny łączyć miasta i miejscowości. odpowiedz • oceń :

~Ałłuuu , 09:11 24-07-2020 , 63% a tymczasem w Ostrołęce, jakieś inwestycje? prócz chodników ? odpowiedz • oceń :

~56987 , 09:25 24-07-2020 , 75% @~Ałłuuu inwestuje się golenie, śniadanko prezydenckie takie mamy promocje telewizyjne i eksperci z pełnomocnictwem odpowiedz • oceń :

~Dany , 10:13 24-07-2020 , 72% @~Ałłuuu Jeśli w Ostrołęce mieliby wymyślać takie absurdy to może i dobrze że nic nie robią i spłacają długi poprzedników. odpowiedz • oceń :

~Dany , 10:11 24-07-2020 , 100% Podstawowe pytanie. Po co robić skrót to Via baltiki który będzie miał 47km skoro można poszerzyć drogę do Łomży która będzie się łączyć z S61. Po tej trasie do Via baltiki będzie 30km! W każdym możliwym kierunku skrót przez Piski będzie wymagał nadłożenia minimum 15km i to drogą o kategorii powiatówki. JAKI SENS I DLA KOGO TO COŚ??? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingó , 10:33 24-07-2020 , 100% Po co robić jakieś 47 kilometrowe "skróty", skoro można dla jadących z Ostrołęki do Warszawy poprawić drogę Ostrołęka Ostrów, a dla jadących w stronę Suwałk poprawić drogę Ostrołęka Łomża?



Do obu sąsiednich miast jest ok 40 km, więc jaki sens jest robić nową drogę? Chyba żeby było tam na całej trasie 90 km/h to tak. odpowiedz • oceń :

~Najmądrzejszy Kurp , 12:15 24-07-2020 , 34% Ja to mam czasami wrażenie że komentarze na temat róznych "obwodnic" piszą "obcy"- nie mieszkający w Ostrołęce. Tylko mieszkańcy Kadzidła, Czerwina, itp.-nie. Po czym to poznaje? Po nieznajomości rzeczy. Piszą tak jak by nie znali tematu, nie "wgryźli" się w temat- ale piszą. Bo wydaje im sie że "wiedzą lepiej". Drodzy mieszkańcy okolicznych miasteczek wsi, przysiółków, koloni itd. nie "meblujcie nam Ostrołeki. My Ostrołęczanie wiemy lepiej co nam potrzeba. Ja wiem że jak by był most w Teodorowie to byście do łąk, do pól do śwagra mieli bliżej ale Ostrołeka nie tego potrzebuje. odpowiedz • oceń :

