Kolejna doba z dużym wzrostem zakażeń covid-19. Zmarło kolejnych 75 osób

W środę, 20 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu ponad 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu covid-19 zmarło aż 75 kolejnych osób. Dane z naszego regionu są obecnie niedostępne z powodu awarii systemu informatycznego.

Jak informuje resort zdrowia na swoim oficjalnym facebookowym profilu, ostatniej doby odnotowano 5559 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej nowych zakażeń przybyło w województwie lubelskim (1249). Pozostałe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (1004), podlaskiego (587), zachodniopomorskiego (329), łódzkiego (293), śląskiego (277), wielkopolskiego (267), małopolskiego (260), podkarpackiego (259), pomorskiego (205), dolnośląskiego (204), kujawsko-pomorskiego (203), warmińsko-mazurskiego (179), świętokrzyskiego (94), lubuskiego (63), opolskiego (56). 30 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu covid-19 lub chorób współistniejących zmarło 75 osób. Obecnie łączna liczba zakażonych koronawirusem wynosi w Polsce 2 950 616 (dane zbierane od początku pandemii). Dotychczas zmarło 76 254 osób.

Do aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce odniósł się minister zdrowia:

Przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii. Wczoraj i dziś mamy wzrosty z tygodnia na tydzień 85 i ponad 100-procentowe. Jeżeli ta sytuacja się utrzyma, zaburzy wszystkie prognozy, którymi dysponowaliśmy (...) To, co zadziało się przez ostatnie dwa dni, to odejście od stabilnego wzrostu do przyspieszenia o charakterze wykładniczym. Sytuacja staje się poważna (...) To ten czas, kiedy trzeba podejmować coraz bardziej drastyczne kroki. Zostały wydane wytyczne dotyczące egzekwowania obostrzeń, które do tej pory funkcjonują