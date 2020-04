Kolejna linia przesyłowa 400 kV w Ostrołęce. Ruszyły konsultacje społeczne

REKLAMA

REKLAMA

Z Ostrołęki poprowadzona zostanie kolejna linia przesyłowa 400 kV. Obecnie konsultowana jest trasa przebiegu linii Ostrołęka -Stanisławów. Konsultacje społeczne – w związku z pandemią koronawirusa – prowadzone są w formie on-line.



Na stronie inwestycji www.liniaostrolekastanislawow.pl zamieszczone zostały materiały, które pozwolą mieszkańcom zapoznać się z opracowanymi wariantami trasy linii oraz poznać zasady, według których zostały zaprojektowane. Znajduje się tam również geoankieta - internetowa aplikacja, dzięki której można zapoznać się z dokładnym przebiegiem wariantów trasy linii nałożonych na mapę satelitarną. To innowacyjne, a zarazem proste w użyciu narzędzie, umożliwia również zmierzenie odległości wybranego miejsca - np. budynku - od linii oraz jej pasa technologicznego, a także zgłoszenie uwag do ich przebiegu w zaznaczonych przez zainteresowanych lokalizacjach.



PSE - operator systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce, a także Elfeko (wykonawca) zapewniają, że wszystkie sugestie mieszkańców będą gruntownie przeanalizowane, a wyniki tych prac przekażą do ogólnej wiadomości.



- Zdajemy sobie sprawę, że taka forma konsultacji ma swoje ograniczenia. Dlatego też, gdy już będzie to możliwe oraz zajdzie taka potrzeba, zorganizujemy tradycyjne spotkania informacyjne w poszczególnych miejscowościach - informuje Tomasz Godlewski, Dyrektor Zadania.



Do tego czasu można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@liniaostrolekastanislawow.pl oraz telefonów: tel. 695 308 977, 884 813 242.



Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej inwestycji oraz wskazania optymalnego przebiegu linii poprzez wypełnienie geoankiety.