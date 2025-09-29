eOstroleka.pl
Kolejni mieszkańcy regionu zostali żołnierzami Terytorialnej Służby Wojskowej [ZDJĘCIA]

W obecności swoich najbliższych, 60 nowych żołnierzy wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej na sztandar 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystości, która po raz pierwszy odbyła się w Przasnyszu, uczestniczył Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk.

W sobotę 27 września br. tuż przed godziną 11:00 na plac przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu wprowadzono pododdziały 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do przysięgi stanęło 60 nowych ochotników, którzy po ukończeniu szkolenia podstawowego w ciechanowskich koszarach, zasilą bataliony lekkiej piechoty i kompanie wchodzące w skład 5 Mazowieckiej Brygady OT oraz batalion dowodzenia WOT.

Ceremonia zaprzysiężenia kolejnych terytorialsów miała symboliczny wymiar – odbyła się w dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecny na uroczystości Dowódca WOT – gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk odczytał list Ministra Obrony Narodowej - Władysława Kosiniaka-Kamysza skierowany do żołnierzy 5. Rodzaju Sił Zbrojnych RP. Minister podkreślił w nim, że rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej pozostaje jednym z priorytetów polityki obronnej państwa. Budowa Komponentu Obrony Pogranicza, rozwój zdolności bezzałogowych oraz programy takie jak „Wakacje z WOT", to kolejne kroki w umacnianiu potencjału obronnego naszego kraju. Dążenie do osiągnięcia docelowej liczebności żołnierzy świadczy o strategicznym znaczeniu służby terytorialnej dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

Sobotnia uroczystość była zwieńczeniem trzeciego, a zarazem ostatniego szkolenia prowadzonego w ramach tegorocznych „Wakacji z WOT". Nabór do 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej nadal trwa. Mieszkańcy naszego regionu, którzy chcą pełnić Terytorialną Służbę Wojskową w jednej z lokalizacji 5MBOT: w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach lub Zegrzu Południowym – mają szansę dołączyć do ponad 43 tysięcznej formacji jeszcze w tym roku. Ostatnie dwa wcielenia do TSW odbędą się 14 listopada oraz 13 grudnia. 

Wniosek o powołanie do służby w 5MBOT należy złożyć w Wojskowym Centrum Rekrutacji, a następnie należy dopełnić wszelkich formalności i przejść badania lekarskie.

 

