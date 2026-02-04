Koncert walentynkowy w Kadzidle

REKLAMA

W Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odbędzie się wydarzenie muzyczne z okazji walentynek. Koncert pod tytułem „O miłości wplecionej w piosenki” zaplanowano na 14 lutego.

Na scenie wystąpią wykonawcy ze Studia Piosenki Metro z Ostrołęki, którzy zaprezentują repertuar skupiony wokół utworów o tematyce miłosnej. To propozycja dla osób, które chcą spędzić ten dzień przy muzyce na żywo.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:00 w sali widowiskowej CKK w Kadzidle.

Organizatorem koncertu jest Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki w Kadzidle przy wsparciu gminy Kadzidło.