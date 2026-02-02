Szkolenie dla samorządowców w Kadzidle. Jak przetrwać kryzys?

REKLAMA

W Urzędzie Gminy w Kadzidle 30 stycznia odbyło się szkolenie dla wójtów, sołtysów oraz radnych pod hasłem "Odporność gminy i sołectwa na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa". Organizatorem wydarzenia było Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce.

Celem szkolenia było przygotowanie władz lokalnych do działania w sytuacjach kryzysowych. To ważna inicjatywa w czasach, gdy bezpieczeństwo państwa wymaga współpracy na każdym szczeblu zarządzania - od rządu, przez wojsko, aż po lokalne samorządy.

Rola sołectw w systemie ochrony ludności

Podczas szkolenia omówiono rolę sołectw w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej kraju. Przedstawiono również zadania instytucji publicznych, służb ratowniczych oraz Wojska Polskiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

Sołectwa to podstawowa komórka struktury samorządowej na wsi. To właśnie sołtysi znają swoich mieszkańców, wiedzą kto potrzebuje pomocy, kto jest samotny, kto ma problemy zdrowotne. W sytuacji kryzysowej ta wiedza może okazać się kluczowa dla ratowania życia.

Zwrócono uwagę na konieczność reagowania na sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze przekazywane przez służby i media. Wyjaśniono także różnice pomiędzy ewakuacją a doraźnym schronieniem.

Uczestników zachęcano do aktywnego wspierania systemu ochrony ludności poprzez różne formy zaangażowania społecznego, w szczególności nawiązywanie kontaktów z osobami mieszkającymi w najbliższym otoczeniu, które mogą wymagać pomocy, wspieranie inicjatyw sąsiedzkich, tworzenie lokalnych grup informacyjnych oraz list kontaktowych, mogących usprawnić działania w sytuacjach kryzysowych.

Gmina Kadzidło zachęca również do zapoznania się z broszurą informacyjną "Jak działać w sytuacji kryzysowej", opracowaną przez Gminę Kadzidło i przekazaną do gospodarstw domowych za pośrednictwem Poczty Polskiej.