Wybory w Polsce 2050. Porażka faworytki posłanki Cwaliny-Śliwowskiej

Przewodniczącą Polski 2050 została wybrana minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą w powtórzonej II turze wyborów poparło 350 spośród 659 głosujących członków partii. Na jej rywalkę - szefową MKiŚ Paulinę Hennig-Kloskę głos oddało 309 osób. To porażka faworytki posłanki z Ostrołęki Żanety Cwaliny-Śliwowskiej.

Posłanka Cwalina-Śliwowska, która jest członkinią Rady Krajowej Polski 2050, przed głosowaniem otwarcie poparła Paulinę Hennig-Kloskę, mówiąc o "energii, która łączy".

"Dziś w Polska 2050 wybieramy przyszłość. Nie tylko nazwisko, nie tylko funkcję. Wybieramy kierunek, wartości i energię, z którą pójdziemy dalej" - pisała przed głosowaniem posłanka z Ostrołęki. "To dobry dzień, bo jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem wiemy jedno - na czele naszej partii stanie kobieta" - dodała, podkreślając historyczne znaczenie wyborów, w których obie kandydatki były kobietami.

"Potrzebujemy powrotu do korzeni"

"Dziś szczególnie mocno czuję, że potrzebujemy powrotu do korzeni. Do tego, co było naszym fundamentem od samego początku. Do myślenia o Polsce solidarnej i zielonej. Do polityki odpowiedzialnej na pokolenia, a nie na jedną kadencję" - argumentowała Cwalina-Śliwowska.

Posłanka podkreślała, że wybiera "osobę, która współtworzyła Polskę 2050 od samego początku, jeszcze zanim jako partia w 2023 roku wprowadziliśmy do Sejmu ponad 30 parlamentarzystek i parlamentarzystów".

"Wybieram osobę o zielonym sercu, empatyczną, zawsze dążącą do zgody i porozumienia. Osobę, która pokazuje, że możemy się pięknie różnić, a jednocześnie skutecznie współpracować. Dlatego zagłosuję na Paulinę Hennig-Kloskę. Bo to ona jest Energią, która łączy" - podsumowała posłanka z Ostrołęki.

Wygrała Pełczyńska-Nałęcz

Jednak członkowie partii zdecydowali inaczej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała stosunkiem głosów 350 do 309 - różnica 41 głosów zadecydowała o wyniku wyborów. To oznacza, że Polska 2050 pod kierownictwem Pełczyńskiej-Nałęcz będzie musiała znaleźć sposób na wyjście z głębokiego kryzysu i odbudowę poparcia, które w ostatnich sondażach spadło poniżej progu wyborczego.