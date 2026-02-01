Wybory w Polsce 2050. Porażka faworytki posłanki Cwaliny-Śliwowskiej

Przewodniczącą Polski 2050 została wybrana minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą w powtórzonej II turze wyborów poparło 350 spośród 659 głosujących członków partii. Na jej rywalkę - szefową MKiŚ Paulinę Hennig-Kloskę głos oddało 309 osób. To porażka faworytki posłanki z Ostrołęki Żanety Cwaliny-Śliwowskiej.
Posłanka Cwalina-Śliwowska, która jest członkinią Rady Krajowej Polski 2050, przed głosowaniem otwarcie poparła Paulinę Hennig-Kloskę, mówiąc o "energii, która łączy".
"Dziś w Polska 2050 wybieramy przyszłość. Nie tylko nazwisko, nie tylko funkcję. Wybieramy kierunek, wartości i energię, z którą pójdziemy dalej" - pisała przed głosowaniem posłanka z Ostrołęki. "To dobry dzień, bo jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem wiemy jedno - na czele naszej partii stanie kobieta" - dodała, podkreślając historyczne znaczenie wyborów, w których obie kandydatki były kobietami.
"Potrzebujemy powrotu do korzeni"
"Dziś szczególnie mocno czuję, że potrzebujemy powrotu do korzeni. Do tego, co było naszym fundamentem od samego początku. Do myślenia o Polsce solidarnej i zielonej. Do polityki odpowiedzialnej na pokolenia, a nie na jedną kadencję" - argumentowała Cwalina-Śliwowska.
Posłanka podkreślała, że wybiera "osobę, która współtworzyła Polskę 2050 od samego początku, jeszcze zanim jako partia w 2023 roku wprowadziliśmy do Sejmu ponad 30 parlamentarzystek i parlamentarzystów".
"Wybieram osobę o zielonym sercu, empatyczną, zawsze dążącą do zgody i porozumienia. Osobę, która pokazuje, że możemy się pięknie różnić, a jednocześnie skutecznie współpracować. Dlatego zagłosuję na Paulinę Hennig-Kloskę. Bo to ona jest Energią, która łączy" - podsumowała posłanka z Ostrołęki.
Wygrała Pełczyńska-Nałęcz
Jednak członkowie partii zdecydowali inaczej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała stosunkiem głosów 350 do 309 - różnica 41 głosów zadecydowała o wyniku wyborów. To oznacza, że Polska 2050 pod kierownictwem Pełczyńskiej-Nałęcz będzie musiała znaleźć sposób na wyjście z głębokiego kryzysu i odbudowę poparcia, które w ostatnich sondażach spadło poniżej progu wyborczego.
~Szymon, 08:45 01-02-2026, 83%
Znamy Hennig Kloskę z jej wypowiedzi Naród nie może iść tą drogą prowadzony przez zez takich polityków
~Ciotka Teodozja, 08:48 01-02-2026, 84%
Obserwując uważnie polskie życie polityczne, niestety, marnie widzę przyszłość polityczną naszej drogiej pani poseł Rzanety!
Jej łajba, pn. Polska 2025 - tonie, i raczej nie ma dla niej ratunku: niedługo pójdzie na dno! Jedyną szansą na przetrwanie dla pani poseł, jest natychmiastowy przeskok do innej szalupy ratunkowej! Pozdrawiam!
~Szymek, 11:39 01-02-2026, 88%
No to poślini przestrzeliła i co ona biedna teraz zrobi? Pierwsza i ostatnia kadencja 😂
~Rafik, 13:56 01-02-2026, 86%
@~Szymek
Szymek oby ! Puerwsza i ostatnia to samo festyniarz pierogarz popiel .Przegrywy!
~@@@, 18:33 01-02-2026, 82%
@~Rafik
Czas najwyższy zejść ze sceny
~JaNie, 16:09 01-02-2026, 81%
Ja mam pytanie: Kto glosowal na rzneTe? Kto?
Moj kot i chomik maja wieksze ajkju?
~ani ja., 11:57 02-02-2026, 67%
@~JaNie
Na toto głosowali naiwniacy którzy uwierzyli w to że to jakaś ciecia noga, a nie po prostu POstKOmina bis. We wszystkich sprawach głosują tak jak im tyfussek rozkaże a tyfussek ma rozkazy z samej centrali z Berlina.
~precz z KOmuną!!!, 17:10 01-02-2026, 83%
Wystarczyło że przypomniałem o tym że POślini żenada i pyzaty pierogorzerca głosowali przeciw budowie CPK i szybkiej kolei do Ostrołęki. ..i komentarz został usunięty . Pytam dlaczego ???!!! Czyżby to ta słynna POlszewicka "otwartości i wolność słowa ' ..i "poszanowanie innych" ...jak wy POstKOmuchy to rozumiecie??
~Ciotka Teodozja, 17:35 01-02-2026, 54%
@~precz z KOmuną!!!
A ja, baba przebiegła, mam przebiegłego cenzora w... w... kieszeni, bowiem zacytuję artykuł z zacnego portalu e-ostroleka, nt. głosowania naszego pana posła Popielarza, przeciwko przyznaniu środków na rozbudowę naszego stadionu sportowego! (No, kurde blade, chyba własnego artykułu, cenzor nie usunie, mimo, iż artykuł jest antypopielarzowy?)
Szanowni państwo! Zwraca uwagę fakt, że pani poseł Rzaneta, jako JEDYNA z klubu Polska 2025, zagłosowała za przyznaniem dotacji na nasz stadion! Okazała więc się być - w odróżnieniu do posła Mariusza - przepraszam - kobietą z jaj..i!
Cyt. e-ostroleka 6 XII 2026. "Nieoczekiwane głosowanie w Sejmie. Dotyczyło... stadionu w Ostrołęce
Dość nieoczekiwanie, jedno z głosowań budżetowych w Sejmie dotyczyło... Ostrołęki. Chodzi o poprawkę, która dotyczyła stadionu w Ostrołęce. Była autorstwa posła opozycji, więc przepadła w głosowaniu, ale ciekawe są wyniki głosowania, jeżeli chodzi o ostrołęckich posłów.
W poprawkach do budżetu znalazła się też taka dotycząca bezpośrednio Ostrołęki - polegająca na zwiększeniu wydatków z rezerwy celowej na "przebudowę stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 metrów przy ul. Witosa w Ostrołęce" - kwota to 4 794 000 zł.
Autorem poprawki, o czym sam mówił na wieczornym spotkaniu z wiceprezesem PiS Tobiaszem Bocheńskim w Ostrołęce, był poseł Arkadiusz Czartoryski. Jak można się domyślić, był on za - podobnie jak jego klubowy kolega Marcin Grabowski (również PiS).
Co ciekawe, za poprawką zagłosowała również posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska (Polska 2050). Była ona jedyną przedstawicielką swojego ugrupowania, która wcisnęła zielony guzik.
Przeciw, podobnie jak cały klub Koalicji Obywatelskiej, był za to Mariusz Popielarz. Z ostrołęckich posłów był pod tym względem jedyny.
- Już w gminach te stadiony lepiej wyglądają, jest całkowite dziadostwo - mówił wieczorem poseł Czartoryski. - No, ale niestety poprawka przepadła głosami PO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. To też niemiła sytuacja, jak poseł PO z Ostrołęki najpierw dostaje w Ostrołęce głosy, a później głosuje przeciwko dofinansowaniu na stadion w Ostrołęce - dodał".
~Ciotka Teodozja, 17:42 01-02-2026, 59%
@~Ciotka Teodozja
Ups. Starzeję się... Oczywiście, macierzysty klub naszej Pani Poseł, to Polska 2050, a nie jak popełniłam - 2025!
~bla bla bla, 19:37 01-02-2026, 58%
@~Ciotka Teodozja
To że ktoś gada (pisze) dużo i to mądrych, okrągłych zwrotów - to wcale nie oznacza że to ma sens ... że mądrze prawi..
~Ciotka Teodozja, 20:25 01-02-2026, 60%
@~bla bla bla
Masz rację, szanowny bla bla bla! Nie słowa, lecz czyny świadczą o Człowieku! Dajmy na to, pan poseł Mariusz Popielarz, jako żywo, jest złotoustym erudytą, niezrównanym oratorem, wybitnym krasomówcą, pierwszorzędnym retorem... lecz cóż z tego, skoro był i przeciwko budowie linii kolejowej Ostrołęka - Giżycko, i przeciwko dotacji dla naszego stadionu lekkoatletycznego!
~tępiciel lemingów, 17:29 01-02-2026, 82%
Hołownia pyta Paulinę Hennig-Kloskę:
- Jak wybory
- Klęska
- Ale nie pytam jak się nazywasz tylko o wynik wyborów.
~., 20:02 01-02-2026, 80%
Kto na to głosuje?
~.., 20:10 01-02-2026, 75%
@~.
..naiwniacy którzy uwierzyli że to miało być coś innego niż POlszewia bis.
~KODowica precz, 10:29 02-02-2026, 80%
Wam POstKOmuchom przeszkadza wiara a prawdą i logicznym myśleniem to wręcz się brzydzicie i boicie się prawdy !!
~obserwator, 10:20 02-02-2026, 100%
patrzę , że ta nasza cała "elita" polityczno - stołkowa" bardzo lubi sobie ubliżać , zapewne w trsce o swoje stołki bo na pewno nie Ostrołęke czy nasz kraj
~Ferdousi, 10:45 02-02-2026, 84%
To ona tak głupia ze tą Kloske popierała? Przecież Kloska jest głupsza od tych wiatraków ( z których Trump się śmiał że te wiatraki to głupim ludziom wciskają a sami nie korzystają) które na zlecenie niemców popiera. Ps. Ile prundu teraz te wiatraki produkują?
~wuc OTUA, 12:00 02-02-2026, 75%
@~Ferdousi
A PO co mają produkować prąd te wiatraki? Cel został osiągnięty...Simens uratowany a mi i nasze dzieci będziemy na to płacić !!!
