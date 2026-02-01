Silne mrozy. Wójt zaapelował do mieszkańców. "Zwróćcie uwagę"

REKLAMA

W związku z panującymi silnymi mrozami wójt gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski zwrócił się do mieszkańców z prośbą o szczególną uwagę na mieszkające samotnie osoby starsze, niezaradne życiowo lub niepełnosprawne. "Osoby te mogą być zagrożone zamarznięciem" - ostrzega wójt.

Gdzie zgłaszać osoby potrzebujące?

"Proszę w miarę możliwości o udzielenie pomocy sąsiedzkiej i zgłoszenie osób potrzebujących do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych" - apeluje wójt.

Osoby potrzebujące pomocy można zgłaszać do GOPS w Łysych pod numerem telefonu 29 77 25 475 lub na numer Zarządzania Kryzysowego w Gminie Łyse 668 067 461, który jest czynny całą dobę.

Solidarność w czasie mrozów

Apel wójta to wyraz troski o najbardziej wrażliwych mieszkańców gminy. W temperaturach sięgających minus 18-20 stopni, a w nocy nawet minus 25-29 stopni, osoby starsze, samotne i niepełnosprawne są szczególnie zagrożone.

Wielu seniorów mieszka w słabo ocieplonych domach, ma problemy z rozpaleniem w piecu czy zakupem opału. Pomoc sąsiedzka może uratować życie. Wystarczy zapukać do drzwi samotnego sąsiada, zapytać czy wszystko w porządku, czy ma opał, czy jest mu ciepło.

Wójt przypomniał również o zakazie wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Pomimo niskich temperatur, lód może być nierównej grubości i niewystarczająco wytrzymały, co stwarza śmiertelne zagrożenie.

Dbajmy o zwierzęta

W takich temperaturach zwierzęta domowe muszą przebywać pod dachem - w domu, piwnicy lub garażu. Zimna buda bez odpowiedniej izolacji i suchej słomy nie chroni przed mrozem. Metalowe obroże i łańcuchy mogą powodować odmrożenia. Zwierzęta potrzebują również częstszego dokładania karmy, bo w mrozie ich zapotrzebowanie energetyczne rośnie.